El BCE avanza con el euro digital para ampliar las opciones de pago en Europa, fomentar la competencia y complementar el uso del efectivo

La primera emisión del euro digital se proyecta para 2029, precedida por una prueba piloto de 12 meses en 2027.

El BCE busca reducir su dependencia de redes como Visa/Mastercard (60% de pagos en la zona euro) con esta iniciativa.

Christine Lagarde (BCE) confirma avance del euro digital para modernizar pagos y estimular competencia en la zona euro.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, afirmó que el euro digital está cada vez más cerca y destacó la resiliencia de la economía de la zona euro en el bloque comunitario.

La iniciativa busca modernizar los pagos cotidianos, estimular la innovación y fomentar la competencia en un mercado donde las operaciones digitales ganan terreno frente a los medios tradicionales para los usuarios europeos.

Durante una intervención del 17 de octubre de 2026, en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional, Lagarde defendió la convivencia entre soluciones de pago públicas y privadas.

¿Para qué servirá el euro digital en Europa?

El proyecto europeo no pretende sustituir los billetes y monedas, sino ofrecer una alternativa digital de dinero público para que los ciudadanos puedan realizar transacciones cotidianas con otra opción de pago.

A diferencia de las stablecoins emitidas por empresas privadas y de los depósitos bancarios comerciales, el euro digital sería una obligación directa del banco central y estaría respaldado por el Eurosistema.

El desarrollo de esta herramienta también responde al interés europeo por reducir su dependencia de redes internacionales de tarjetas, que ocupan una posición central en la infraestructura regional de pagos.

Según estimaciones del Banco Central Europeo, Visa y Mastercard procesan más del 60% de los pagos con tarjeta en la zona euro, una concentración que alimenta el debate sobre la autonomía financiera.

¿Cuándo podría lanzarse el euro digital?

El calendario del proyecto prevé una prueba piloto de 12 meses durante el segundo semestre de 2027, con proveedores de servicios de pago que ayudarán a evaluar el funcionamiento y la seguridad del sistema.

Si se cumplen las condiciones técnicas y legislativas, la primera emisión podría concretarse en 2029, aunque la decisión final dependerá del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y de su evaluación definitiva.

Antes de esa etapa, la aprobación del marco normativo será clave para avanzar con el proyecto y definir las condiciones de uso de la nueva moneda digital para los ciudadanos europeos.

El BCE busca así adaptar el dinero público a los hábitos de consumo actuales y ampliar las opciones de pago, sin desplazar el efectivo ni excluir la participación de empresas privadas.

Qué empresas participarán de la prueba piloto en 2027

El Banco Central Europeo tomó la decisión operativa más importante del proyecto de euro digital desde su lanzamiento y eligió a los 36 proveedores de servicios de pago que van a construir y probar la infraestructura de la futura moneda digital europea.

Entre los seleccionados (elegidos entre más de 50 candidatos de toda la eurozona) figuran nombres que resumen perfectamente la dualidad del sistema financiero actual.

Están Deutsche Bank y UniCredit, representando a la banca tradicional de décadas. También Revolut, Adyen y Stripe, las fintech que en los últimos diez años redefinieron cómo se mueve dinero en Europa.

El piloto trabajará junto al BCE y 19 bancos centrales nacionales de la eurozona y pondrá a prueba pagos de persona a persona, de persona a empresa y transacciones tanto online como offline, antes de que se tome ninguna decisión formal sobre la emisión de la moneda.

Los participantes fueron seleccionados entre más de 50 solicitudes desde que se formalizó la convocatoria dada a conocer por el Eurosistema en marzo. La fecha objetivo para que el euro digital llegue al público sigue siendo 2029.