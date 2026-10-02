El avance de las stablecoins no tiene pausa. La GENIUS Act brindó certeza regulatoria a la industria cripto, la custodia de los depósitos de respaldo, a la banca; y la supremacía global del dólar a Washington. Todos contentos.

Así, 200 gigantes de la banca, las criptomonedas, las tarjetas de crédito, la tecnología y el ecommerce se unieron en OpenStandard para crear el OpenUSD (OUSD). Y Mercado Libre se frota las manos.

Qué es OUSD y cómo impacta en Mercado Pago

El 1 de octubre debutó el OUSD, con Visa, Mastercard (a través de BNKV), Stripe y Coinbase en primera fila. Y con u$s1.000 M para aportar liquidez.

Los socios del consorcio ya pueden crear sus propios desarrollos, incluyendo al unicornio, que ya tiene su stablecoin: el MeliDólar, disponible en Brasil, México y Chile, mientras en Argentina espera que el BCRA libere la veda a bancos y billeteras.

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, asegura que "ese token funciona como activo dolarizado dentro del ecosistema en Brasil, pero para gastarlo primero hay que convertirlo a reales".

En cambio, remarca que "OUSD permite dar un salto diferente, con el MeliDólar visible para el usuario, en tanto que el OUSD sería la infraestructura invisible de liquidación". La apuesta no es menor. El dinero de Internet requiere estándares externos a empresas y gobiernos, además de programabilidad, dos cuestiones que la blockchain resuelve.

Los negocios que abre OUSD a Mercado Pago y Mercado Libre

Según Chaves del Valle, Mercado Pago puede crear nuevos servicios:

" Cuenta global : mantener saldo en dólares digitales y gastarlo automáticamente en moneda local"

: mantener saldo en dólares digitales y gastarlo automáticamente en moneda local" Operaciones transfronterizas , como "envío de dinero entre usuarios de distintos países instantáneamente o un vendedor mexicano vende a un brasileño, pero cobra en la moneda que elija"

, como "envío de dinero entre usuarios de distintos países instantáneamente o un vendedor mexicano vende a un brasileño, pero cobra en la moneda que elija" " Tesorería : un vendedor podría decidir mantener 30% en dólares y 70% en moneda local"

: un vendedor podría decidir mantener 30% en dólares y 70% en moneda local" "Remesas: recibir fondos desde EE.UU o Europa en Mercado Pago"

La que considera más interesante es el crédito crossborder y un "Veraz" multipaís. "Puede conocer las ventas de un comercio en México, Brasil, Argentina y Chile para construir un scoring regional y financiarlo sobre su flujo consolidado latinoamericano", completa.

Mercado Pago busca competir con Revolut en la región

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de emprendimientos digitales y fundador de API Hub de Negocios, asegura que "la actividad de Mercado Libre lo convierte en un banco central regional por momentos: retiene los fondos, fija el tipo de cambio, cobra el spread".

Ese rol es fortalecido con el OUSD que funciona como un "dólar mayorista digital". Hasta le serviría para generar un "sistema SEPA" Latinoamericano para transferencias y pagos.

El nuevo dólar digital podría permitirle competir con Revolut en lo que es más fuerte en el Viejo Continente: cuentas multimoneda. El neobanco británico ya tiene licencia en Argentina y plantó bandera en México y Brasil.

Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, remarca que "lo que está en juego no es el pago sino el ahorro regional: el que cobra en pesos, ahorra en dólares e invierte afuera. Quien lo resuelva en una sola app, con cambio competitivo, captura el flujo más valioso".

Según el experto, "el freno es regulatorio: sin interoperabilidad regional tipo PIX, cada país es una frontera. La pelea ya no es por la billetera del barrio, sino por el patrimonio líquido de la clase media latinoamericana".

Sin embargo, la firma cofundada por Marcos Galperin tiene su propia estrategia de pagos. Mientras los diferentes QR de Latinoamérica buscan interconectarse, el unicornio se unió a la alianza PayPal World que unirá a usuarios de:

Norteamérica y Europa (Venmo)

(Venmo) India (UPI)

(UPI) Asia (WeChat Pay)

Según Kupferberg, "MP ya permite a argentinos abonar en Brasil vía PIX: muestra el importe en reales y su equivalente en pesos. No es casualidad: es la construcción de una infraestructura financiera que procesa flujos en pesos, reales y dólares sin que el usuario lo note".

Remarca que los pagos crossborder representan un negocio regional de u$s10.000 millones, con avances proyectados en el 18% anual.

Qué puede hacer Mercado Pago con las stablecoins y dinero programable

PayPal no se sumó a OpenStandard y tiene a su stablecoin PYUSD. Chaves del Valle asegura que la billetera estadounidense "está preparada para incorporar stablecoins y comercio agéntico". El OpenUSD, también.

Remarca que "Mercado Pago puede aprovechar dos capas complementarias: interoperabilidad comercial de PayPal World y liquidación monetaria de OUSD".

Justamente, las criptomonedas son dinero programable mediante contratos, tecnología especialmente apta para la IA. Kupferberg especula con que "Mercado Pago proteja su ecosistema y desarrolle agentes propios en su plataforma", a diferencia de MODO, que anunció su integración con ChatGPT.

Balatti apuesta a servicios hiperpersonalizados y ya bautizó a las entidades que usen IA para anticiparse a las necesidades del usuario y construirle productos a medida en tiempo real: ultrabancos.

"El salto llega cuando deje de responder y empiece a ejecutar: rebalancear, renegociar deuda, mover el sueldo al instrumento que más rinde, pagar de manera autónoma", señala, a la vez que espera que "Revolut sea disruptivo con Revolut AIR", su banca conversacional con IA.

OpenUSD puede ser otra pieza del rompecabezas para un "ultra Mercado Pago". Chaves del Valle anticipa que el comercio agéntico permitirá que la IA "encuentre tres notebooks, filtre la de mejor financiación y la compre".

El experto remarca que, con dinero programable ,"Mercado Pago puede crear wallets o credenciales específicas para agentes con reglas", como topes para gastar en ciertos rubros o comprar dólares en el mejor momento.

"La diferencia fundamental es que el agente no necesita tener acceso irrestricto a nuestra cuenta, sino una billetera programable con límites, permisos, merchants autorizados y reglas. Así, el dólar cripto pasa a ser el protocolo monetario entre máquinas", concluye.