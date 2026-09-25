Vladimir Putin firmó la primera ley integral que regula ciertas operaciones, creando un mercado formal para Bitcoin y Ethereum bajo supervisión estatal

La ley prohíbe el uso de cripto como medio de pago, estableciendo límites para inversores y tarifas promocionales para el rublo digital.

Vladimir Putin firmó una ley que regula criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, permitiendo trading bajo supervisión del Banco de Rusia.

Rusia lanzó oficialmente su rublo digital, con bancos como Sberbank y comercios aceptando pagos; uso voluntario para ciudadanos.

Rusia lanzó oficialmente el rublo digital, obligando a los principales bancos y grandes comercios del país a aceptar pagos con esta nueva moneda digital del Banco Central.

En paralelo, el presidente Vladimir Putin firmó la primera ley integral que regula las operaciones con criptomonedas, creando un mercado formal para Bitcoin, Ethereum y USDT bajo supervisión estatal.

Rusia hizo oficial su rublo digital para los principales bancos del país

El Banco de Rusia dispuso que entidades como Sberbank, VTB, Alfa-Bank, Gazprombank y T-Bank, que concentran más del 80% del mercado de pagos, habiliten wallets digitales y procesen transferencias con su Moneda digital de Banco Central (CBDC, por su sigla en inglés).

Los comercios con facturación superior a 120 millones de rublos anuales también deben aceptar esta modalidad, mientras que para los ciudadanos su uso es voluntario.

El límite para transferencias desde cuentas bancarias tradicionales hacia wallets digitales se fijó en 300.000 rublos mensuales, aunque una vez depositados los fondos no existen restricciones para gastos o transferencias.

Uno de los principales atractivos para el Gobierno ruso es el costo de las operaciones: Durante 2026 se estableció un período de tarifas promocionales: las transferencias entre particulares y buena parte de los pagos de consumidores a empresas tienen un costo de 0%. A partir de 2027 comenzarán a aplicarse determinadas comisiones, aunque las transferencias entre particulares seguirán siendo gratuitas.

Así funciona el rublo digital que ya deben aceptar los principales bancos de Rusia. (Imagen creada con IA)

Vladimir Putin da el visto bueno a inversiones con Bitcoin

En paralelo, entró en vigor la Ley sobre la moneda digital y los derechos digitales, que establece un marco regulatorio completo para las criptomonedas.

La normativa permite la inversión y el trading de activos digitales, pero mantiene la prohibición de usarlos como medio de pago dentro del país, preservando al rublo como única moneda de curso legal.

Las exchanges regulados deberán contar con un patrimonio mínimo de 15 millones de rublos, mientras que los depositarios digitales tendrán requisitos más altos, de entre 50 y 250 millones de rublos, según el alcance de sus servicios.

La ley también fija límites para inversores minoristas: quienes no estén calificados podrán comprar hasta 300.000 rublos anuales en criptomonedas por intermediario, y deberán aprobar una prueba de idoneidad financiera. Los inversores calificados, en cambio, tendrán acceso ilimitado a los activos listados.

El Banco de Rusia reconoció inicialmente a Bitcoin, Ethereum y USDT como las primeras criptomonedas elegibles para trading regulado, y se comprometió a supervisar directamente todas las operaciones.