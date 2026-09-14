La mayor empresa tenedora de Bitcoin detalló los riesgos de caídas del 75% y fallas de red. Cuándo recomiendan liquidar posiciones.

Strategy, reconocida por ser la firma de cotización pública con la mayor tenencia de reservas en criptomonedas a nivel global, sorprendió a Wall Street con un giro pedagógico de extrema cautela.

A través de un informe técnico dirigido a bancas privadas, asignadores de capital y fondos institucionales, la empresa difundió una guía analítica que desglosa escenarios catastróficos y pruebas de estrés severas capaces de destruir el valor de Bitcoin.

La publicación del documento adquiere particular relevancia debido a la posición dominante de la firma en el mercado. De acuerdo con sus presentaciones regulatorias reportadas al 31 de agosto de 2026, la compañía adquirió 4.603 unidades de BTC por un desembolso de u$s369,70 millones (a un promedio de u$s80.318 por unidad), acumulando una tesorería récord de 845.050 bitcoins.

Sin embargo, lejos de adoptar un discurso complaciente, el manual enfatiza que ningún inversor profesional puede diseñar una cartera sin contemplar la posibilidad explícita de pérdidas totales o correcciones prolongadas de precios.

Las caídas históricas que Strategy usa para modelar escenarios de estrés extremo

El análisis cuantitativo de la compañía recuerda que la volatilidad extrema no constituye una anomalía en la trayectoria del activo, sino un patrón recurrente.

A lo largo de su historia, Bitcoin enfrentó contracciones de entre el 50% y el 90%, obligando a los tenedores a atravesar períodos de varios años por debajo de los máximos precedentes:

Pérdida máxima histórica (drawdown): tocó un piso extremo del 93,1% durante el ciclo bajista de 2011

Peor rendimiento a doce meses: registró una pérdida acumulada del 83,6% en su peor ventana anual de retención

Fragilidad de los pisos técnicos: la media móvil de 200 semanas, habitualmente tomada como soporte por los analistas técnicos, no garantiza un piso infranqueable durante episodios de pánico sistémico

Para mitigar este impacto en los balances, Strategy propone calibrar el tamaño de la posición mediante simulaciones de estrés. Por ejemplo, en una cartera institucional con una asignación del 2,7% del capital total en Bitcoin, un desplome del 75% en la cotización representaría un impacto negativo residual de solo el 2% sobre el patrimonio global, evitando que la depreciación fuerce ventas involuntarias por falta de liquidez.

Cuándo vender todo: los eventos que justificarían liquidar las tenencias por completo

El manual identifica condiciones estructurales que, de materializarse, invalidarían por completo la tesis de inversión de largo plazo, ameritando la venta o el cierre total de las posiciones:

Vulnerabilidad o pérdida de seguridad de la red: una degradación sostenida en la confiabilidad del consenso criptográfico o en la validación descentralizada de bloques

Ruptura de la escasez algorítmica: errores de código o modificaciones arbitrarias en el software que alteren el límite estricto de emisión monetaria fijado en 21 millones de unidades

Aparición de un competidor digital superior: el surgimiento de un activo que demuestre una adopción masiva y propiedades transaccionales concluyentemente más eficientes

Bloqueos gubernamentales y sequía de liquidez: prohibiciones regulatorias coordinadas a escala internacional, desintegración de los canales de intercambio o un estancamiento estructural en la adopción institucional

A diferencia de los bonos corporativos o las acciones tradicionales, Strategy recuerda que Bitcoin carece de garantías contractuales, flujos de fondos periódicos, dividendos o esquemas de salvataje estatal de última instancia.

Por esta razón, el riesgo de custodia y ejecución operativa resulta irreversible:

Custodia y errores humanos: la pérdida irrecuperable de claves privadas en esquemas de autocustodia o la quiebra de contrapartes en depositarios delegados destruyen el patrimonio con independencia del precio de mercado.

la pérdida irrecuperable de claves privadas en esquemas de autocustodia o la quiebra de contrapartes en depositarios delegados destruyen el patrimonio con independencia del precio de mercado. Fricciones en productos cotizados (ETF): los vehículos financieros regulados eliminan la gestión técnica de billeteras, pero introducen comisiones de administración y dependencia del custodio institucional.

los vehículos financieros regulados eliminan la gestión técnica de billeteras, pero introducen comisiones de administración y dependencia del custodio institucional. Peligro del apalancamiento: el uso de derivados financieros amplifica las oscilaciones diarias y suele liquidar cuentas completas durante correcciones intermedias antes de cualquier recuperación.

Como regla de preservación patrimonial, la guía concluye que los inversores deben estructurar sus tenencias con un horizonte temporal mínimo de retención de cuatro años, horizonte que permite absorber los ciclos de reducción a la mitad de emisión (halving) y diluir el ruido de mercado de corto plazo.

Aviso legal: El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión ni oferta de compra o venta de activos. Las inversiones en criptoactivos presentan alta volatilidad y conllevan el riesgo de pérdida total del capital.