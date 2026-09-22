BYMA selló una alianza estratégica con MSCI para administrar el Merval y el Índice General. Fecha de debut y claves de la transición.

Este cambio busca dar mayor visibilidad a las acciones argentinas para inversores globales y desarrollar nuevos productos financieros.

La alianza introduce el Índice MSCI MERVAL y MSCI BYMA Argentina General, que entrarán en vigencia el lunes 19 de octubre de 2026.

BYMA se asocia con MSCI para que administre y calcule los nuevos índices líderes del mercado accionario argentino, alineando el MSCI Merval con Wall Street.

La Bolsa de Comercio local dio un paso central para profundizar su integración con los principales centros financieros del exterior. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) oficializó una alianza estratégica con la firma estadounidense MSCI, que asumirá la administración y el cálculo técnico de los indicadores líderes del mercado accionario doméstico, alineando la medición de los activos argentinos con los estándares que rigen en Wall Street y las plazas bursátiles más desarrolladas del mundo.

El acuerdo marca el inicio de una nueva etapa operativa en la infraestructura de la City porteña tras la finalización del convenio previo que la plaza mantenía con S&P Dow Jones Indices, buscando ofrecer un marco analítico estandarizado que facilite la toma de decisiones tanto a los agentes domésticos como a los fondos de inversión internacionales.

A partir de esta colaboración, MSCI pasará a estructurar y supervisar dos termómetros decisivos para el panel de renta variable: el Índice MSCI MERVAL y el Índice MSCI BYMA Argentina General, herramientas que sustituirán de manera definitiva a las mediciones actuales del S&P Merval y del Índice General de BYMA.

¿Cuándo entrarán en vigencia los nuevos índices MSCI MERVAL y cómo será la transición?

El cronograma técnico al que pudo accerder iProUP fija una fecha concreta para el debut operativo de los nuevos paneles en las pantallas de negociación:

Fecha de lanzamiento: La entrada en funciones del Índice MSCI MERVAL y del Índice MSCI BYMA Argentina General quedó establecida para el lunes 19 de octubre de 2026

Cronograma informativo previo: Durante las próximas semanas, las autoridades de BYMA distribuirán entre los agentes de liquidación y compensación (ALyCs), fondos comunes de inversión y operadores del mercado los detalles metodológicos, las ponderaciones por capitalización y la guía técnica de cálculo que regirá para los activos

Continuidad de las operaciones: La transición no interrumpirá la operatoria regular de compra y venta de acciones en la rueda bursátil, garantizando que los participantes del mercado adopten las nuevas referencias sin alterar la liquidez cotidiana del panel líder

Qué impacto tiene la llegada de MSCI para las acciones argentinas y los fondos extranjeros

La incorporación de una firma del calibre de MSCI en la administración cotidiana del Merval trasciende un simple cambio de denominación técnica en las pizarras: