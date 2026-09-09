Hasta ahora, Solana se destacaba por su velocidad y bajo costo, pero mantenía una desventaja frente a su rival: su límite de tamaño por transacción

Potenciará DeFi y tokenización, eliminando el cuello de botella histórico y atrayendo interés institucional.

Prevista para 2026, la mejora posiciona a Solana frente a Ethereum, reduciendo costos y fragmentación.

La actualización V1 de Solana triplicará el tamaño de transacciones para operaciones complejas.

Solana, uno de los principales ecosistemas cripto, anunció que con la actualización V1 de su red triplicará el tamaño máximo de las transacciones: pasará de 1.232 bytes a 4.096 bytes.

El cambio, previsto para el tercer trimestre de 2026, permitirá que operaciones complejas como pruebas criptográficas, grandes multisigs y transferencias confidenciales puedan ejecutarse en una sola transacción, con la idea de competir frente a Ethereum.

Solana apunta a eliminar su cuello de botella histórico frente a su gran rival blockchain

La actualización se da como parte del nuevo formato de transacciones V1, definido en las propuestas SIMD-0296 y SIMD-0385, que reemplaza las limitaciones heredadas del protocolo QUIC y aprovecha la estructura estándar de páginas de memoria de 4 KiB utilizada por los validadores.

Esto precisa que las operaciones más pesadas puedan procesarse sin fragmentarse en múltiples transacciones, reduciendo costos y mejorando la eficiencia.

El cambio no afectará a las aplicaciones que continúen utilizando los formatos anteriores, pero aquellas que quieran aprovechar el nuevo límite deberán actualizarse al formato V1.

Los desarrolladores podrán incluir listas completas de direcciones y configuraciones avanzadas directamente en el encabezado de la transacción, lo que simplifica la ejecución de contratos inteligentes de alta complejidad.

Este cambio en Solana permitirá ejecutar operaciones que antes eran imposibles. (Imagen creada con IA)

Hasta ahora, Solana se destacaba por su velocidad y bajo costo, pero mantenía una desventaja frente a Ethereum: la rigidez de su límite de tamaño por transacción.

Ethereum, aunque más caro, permite operaciones masivas en una sola ejecución. Con la nueva actualización, Solana busca eliminar ese cuello de botella y consolidarse como plataforma preferida para aplicaciones que requieren gran densidad de datos como:

Protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi)

Sistemas de identidad digital

Soluciones de tokenización de activos reales

Los analistas consideran que este avance puede atraer mayor interés institucional, especialmente en proyectos que demandan multifirmas complejas o pruebas de conocimiento cero (ZK proofs), fundamentales para la privacidad y la seguridad en transacciones financieras.

Aunque la actualización no introduce un nuevo costo por byte, las transacciones más grandes consumirán más ancho de banda y requerirán tarifas de prioridad más altas para ser procesadas en momentos de congestión.

Además, los servicios que leen datos de Solana —exploradores, wallets y aplicaciones de trading— deberán actualizarse para reconocer el nuevo formato V1. De lo contrario, podrían mostrar información incorrecta, como tarifas de prioridad en cero cuando en realidad fueron pagadas.