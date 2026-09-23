La red de Ethereum amplió el colateral de los mercados vinculados a Coinbase durante 2026. Los préstamos pendientes ya alcanzan u$s1.570 millones

Coinbase lanzó préstamos a tasa fija y 13 acciones tokenizadas en Base, consolidando su rol en financiamiento y criptoactivos.

Préstamos pendientes en Base llegaron a u$s1.570M con 53.000 usuarios, gracias a la estrategia de Coinbase con Morpho en 2025.

La red Base creció 133% en colateral para préstamos cripto de Coinbase y Morpho, superando los u$s3.500M en 2026.

Base, la red de segunda capa de Ethereum, aumentó 133% el colateral de los préstamos vinculados a Coinbase y Morpho durante 2026.

El monto pasó de u$s1.500 millones a cerca de u$s3.500 millones, mientras que los préstamos pendientes llegaron a u$s1.570 millones entre unos 53.000 usuarios.

El crecimiento está relacionado con el acuerdo entre Coinbase y Morpho, una plataforma que permite pedir y otorgar préstamos con criptomonedas como garantía.

La mayor parte de las operaciones de Coinbase se realiza sobre Base, lo que impulsó la actividad de la red dentro del mercado de crédito cripto.

Según los datos del reporte, el colateral de Coinbase depositado en Morpho alcanzó unos u$s3.620 millones a mediados de septiembre de 2026. En ese momento, los préstamos pendientes sumaban aproximadamente u$s1.570 millones y estaban distribuidos en 53.000 usuarios.

La estrategia comenzó en enero de 2025, cuando Coinbase lanzó préstamos en USDC respaldados por cbBTC a través de Morpho en Base. El producto permitía a los usuarios obtener dinero sin tener que vender sus bitcoins.

Cómo es el traspaso de tasas variables a préstamos con tasa fija

El funcionamiento es simple ya que el usuario deja una criptomoneda como garantía y recibe USDC a cambio.

Si el valor de esa garantía cae demasiado, el préstamo puede ser liquidado.

Coinbase sumó una nueva opción de financiamiento a través de Morpho Midnight: préstamos respaldados por bitcoin con una tasa fija.

La principal diferencia es que el usuario puede conocer de antemano cuánto pagará por el préstamo: en los productos con tasa variable, ese costo puede cambiar según las condiciones del mercado.

La nueva modalidad todavía es reciente, por lo que no hay datos disponibles sobre la cantidad de usuarios que la utilizan ni sobre el volumen de dinero que mueve.

Detrás de estos mercados también participa Steakhouse Financial, que se encarga de definir aspectos relacionados con las garantías y las condiciones de los préstamos. Su tarea busca controlar el riesgo de las operaciones, aunque no evita posibles pérdidas o liquidaciones.

Coinbase lleva acciones tokenizadas a Base

Coinbase también amplió los activos disponibles en Base con el lanzamiento de 13 acciones estadounidenses tokenizadas en agosto.

Estos instrumentos permiten representar acciones tradicionales dentro de una blockchain y suman una nueva conexión entre el mercado financiero y el ecosistema cripto.

Por ahora, se desconoce si estas acciones pueden utilizarse como garantía en los préstamos de Morpho.

Su incorporación muestra que Coinbase amplía los tipos de activos que pueden operar dentro de Base.

El avance de estos productos refuerza el papel de Base como una red utilizada no solo para operar criptomonedas, sino también para acceder a nuevas formas de financiamiento y activos tokenizados.