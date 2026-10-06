Redes sociales, ingresos bajos y crédito fácil explican por qué los jóvenes son los más vulnerables al FOMO financiero. Claves para controlarlo y ahorrar.

Combata el FOMO con 6 estrategias, como fijar metas y aplicar la regla de las 48 horas para compras grandes.

Afecta más a jóvenes (18-35 años), con 70% de la Gen Z realizando compras impulsivas por este sesgo.

El FOMO financiero es el miedo a quedar excluido que impulsa gastos innecesarios, potenciado por redes sociales.

El FOMO financiero es la tendencia a gastar dinero, muchas veces el que no se tiene, por el miedo a quedar excluido de experiencias que otros viven.

Controlarlo es imprescindible porque empuja a compras impulsivas, deudas con tarjeta y decisiones que se lamentan al mes siguiente.

FOMO son las siglas de "Fear Of Missing Out", es decir, "miedo a quedarse afuera".

¿Alguna vez compraste algo que no necesitabas ni podías pagar solo porque todos lo tenían?

Si la respuesta es sí, es probable que hayas vivido uno de los fenómenos más silenciosos y costosos de la era digital.

Un informe de Adelantos.com, plataforma de créditos online, analiza cómo evitar que el entorno dicte qué hacemos con nuestro dinero.

Qué es el FOMO financiero y por qué las redes sociales lo amplifican

El término se popularizó en 2004, cuando las redes sociales explotaron entre los millennials.

No es un capricho ni una debilidad de carácter, sino un mecanismo psicológico y un sesgo cognitivo.

Responde a la necesidad básica de pertenecer a un grupo y a las ganas de satisfacción inmediata.

Las redes lo amplifican porque muestran la vida de los demás en su versión más editada, aspiracional y permanente.

Ver a otros de viaje, con ropa nueva o en restaurantes exclusivos genera una sensación de urgencia que lleva a decisiones financieras de las que luego se arrepiente.

El principal riesgo es que la urgencia reemplace al análisis.

Por qué los jóvenes son los más vulnerables al FOMO financiero

Los jóvenes de 18 a 35 años son los más susceptibles por varios factores convergentes.

Están muy expuestos a Instagram, TikTok y YouTube, que construyen una narrativa constante de consumo, viajes y experiencias que "no te podés perder".

Además, su primera etapa laboral suele tener ingresos bajos que conviven con altas presiones sociales de consumo.

El acceso fácil al crédito, con tarjetas, billeteras digitales y esquemas de "compre ahora, pague después", permite gastar más de lo que se tiene sin sentirlo de inmediato.

En ciertos grupos, lo que se consume define la pertenencia y el estatus, y la falta de educación financiera dificulta resistir el gasto impulsivo.

Un estudio de Empower en EE.UU. muestra la magnitud: 51% de los estadounidenses gastó o invirtió por FOMO financiero, cifra que ronda el 70% entre la Generación Z.

6 estrategias para combatir el FOMO financiero

La primera es reconocer el impulso: preguntarse si se quiere algo porque se necesita o por no sentirse excluido le quita poder, y silenciar cuentas que generan ansiedad de consumo ayuda a evitarlo.

La segunda es la regla de las 48 horas: ante una compra no planificada de monto alto, esperar dos días, ya que según Adelantos.com el 80% de los impulsos desaparece en ese tiempo.

La tercera y la cuarta son definir metas financieras propias y hacer balances periódicos, para saber si se está mejor que hace seis meses y se avanzó en los objetivos.

La quinta es hablar de dinero sin vergüenza: decir "no puedo gastar eso este mes" es un acto de madurez financiera.

La sexta es armar un presupuesto que incluya ocio, porque la rigidez alimenta el FOMO y un monto mensual para salidas reduce la presión de gastar por impulso.