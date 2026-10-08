Polygon Labs anunció que Open Money Stack ahora es compatible con TRON, una incorporación dirigida específicamente a empresas fintech, proveedores de remesas y plataformas de pagos.

La propuesta es que esos negocios conecten fondos bancarios con la red donde circula una parte importante del USDT, sin tener que ensamblar por separado cada componente de acceso, custodia y enrutamiento.

Para poner en contexto a desprevenidos, hoy una fintech que quiere mover dólares digitales necesita contratar varios proveedores distintos. Licencias de transmisión de dinero, bancos patrocinadores, proveedores de billeteras y tecnología para enrutar fondos entre redes. Cada uno con su integración, su contrato y su costo. Lo que Polygon ofrece es reunir esos componentes en una sola conexión.

Marc Boiron, CEO de Polygon Labs, describió el objetivo como permitir que una empresa de pagos se conecte una vez y pueda mover dinero hacia donde lo necesite. Agregar TRON, según el ejecutivo, incorpora una de las fuentes de liquidez de USDT más profundas a esa conexión y permitiría dirigir esos fondos hacia rieles bancarios estadounidenses o entre cadenas.

Los tres componentes de la integración

La expansión contempla tres piezas de Open Money Stack para TRON, y conviene entender qué resuelve cada una.

Primero, el acceso a dólares. A través de Polygon Ramps, que según la empresa, conecta productos basados en TRON con servicios de entrada y salida de dinero fiduciario, respaldados por licencias de transmisión de dinero e infraestructura de cumplimiento en 48 estados de Estados Unidos.

La jugada de Polygon y TRON para dominar el negocio del dólar cripto

Ese dato es el más relevante del anuncio. Una licencia de transmisión de dinero es exactamente lo que separa a una plataforma que puede operar legalmente con dólares de una que no.

Segundo, las cuentas programables. Las empresas podrán crear y administrar billeteras de TRON mediante la misma integración que usan para redes compatibles con EVM, evitando contratar un proveedor de billeteras por separado para cada cadena.

Tercero, el movimiento entre cadenas. Los negocios podrán enrutar USDT entre TRON y redes EVM compatibles, como Polygon Chain, mediante un solo flujo de transacción, mientras el puente, la conversión y la ejecución quedan coordinados por debajo de la interfaz.

Lo que el anuncio no detalla. No hay información sobre tarifas, plazos de implementación ni los proveedores concretos implicados. Son exactamente los datos que una fintech necesitaría para evaluar la integración.

Nicolás Vidaurre, especialista en infraestructura de pagos, explica por qué la pieza de las licencias es la que importa: "El problema de mover dólares digitales nunca fue técnico, fue regulatorio".

"Cualquiera puede programar una transferencia de USDT. Lo difícil es tener la licencia que te habilita a recibir pesos o dólares de un cliente y entregarle el equivalente en stablecoin sin estar operando ilegalmente. Cuando una plataforma te ofrece esa licencia como servicio, lo que vende no es blockchain, vende permiso para operar", agrega.

Cómo funcionaría una remesa con este esquema

El ejemplo que describe la propia compañía permite ver el circuito completo.

Un cliente financia un pago en dólares mediante transferencia bancaria, tarjeta de débito o efectivo en un comercio minorista. Esos fondos pasan a cuentas virtuales con saldos reales. Luego se liquidan en una blockchain bajo reglas definidas por cada empresa, enviando USDT a la billetera TRON de la persona receptora.

Todo sin que el proveedor integre por separado servicios de rampas, billeteras y enrutamiento. La misma infraestructura, según la firma, cubriría el trayecto inverso: alguien mueve USDT desde TRON y retira los fondos a través de una cuenta bancaria.

Para marketplaces, el caso de uso que plantea es aceptar USDT en TRON, mantenerlo en una cuenta programable y liquidar el pago a un vendedor mediante una red EVM o una cuenta bancaria. El argumento de fondo es que esa arquitectura permitiría atender a clientes de ambos ecosistemas sin pedirles que migren a una blockchain preferida.

La elección de esa TRON como red no es casual y responde a un fenómeno que se ve con claridad en América Latina. Según las cifras que Polygon incluyó en su anuncio, el ecosistema de TRON respalda más de u$s94.000 millones en USDT en circulación.

La compañía señaló que la red se usa para mover dólares digitales especialmente en mercados donde USDT participa en pagos minoristas, ahorros y transferencias transfronterizas.

TRON se consolidó como la red preferida para mover USDT por una razón práctica: comisiones bajas y confirmación rápida para transferencias simples. Para alguien que manda u$s200 a su familia, la diferencia entre pagar centavos o varios dólares de comisión define qué red usa.

Justin Sun, fundador de TRON, afirmó que las stablecoins están adquiriendo un papel de infraestructura para pagos, remesas y gestión de tesorería, y sostuvo que la conexión con Polygon facilitaría productos que unan liquidez on-chain con sistemas financieros tradicionales.

Qué significa esto para el mercado argentino

El movimiento tiene lectura directa en un país donde el fenómeno que describe Polygon ya ocurrió sin infraestructura de por medio. En Argentina, las stablecoins representan más del 60% de toda la actividad cripto, y en Brasil superan el 90%, según los datos que recoge el informe de OpenTrade sobre el mercado latinoamericano.

América Latina movió u$s324.000 millones en transacciones con stablecoins durante 2025, un aumento del 89% interanual, de acuerdo con datos de GO Markets citados en ese mismo relevamiento.

Y los pagos B2B con stablecoins pasaron globalmente de menos de u$s100 millones mensuales a comienzos de 2023 a más de u$s3.000 millones a mediados de 2025, según Artemis Research.

El dato argentino que completa el cuadro: Bitso anunció u$s100.000 millones en volumen total de pagos, con u$s82.000 millones provenientes de clientes B2B que usan principalmente stablecoins. Es decir, más de ocho de cada diez dólares que mueve esa plataforma vienen del segmento corporativo.

Lo que infraestructuras como Open Money Stack buscan capturar es precisamente ese flujo: empresas que hoy resuelven cada pieza por separado y que podrían contratarla como servicio integrado.

Camila Donatti, consultora fintech, señala el límite que enfrenta ese modelo en Argentina: "El componente regulatorio que ofrece Polygon está armado para Estados Unidos, con licencias estatales de transmisión de dinero. En Argentina, una fintech que quiera operar con stablecoins necesita registro como PSAV ante la CNV y reportar movimientos a ARCA. Esa capa no viene incluida en ninguna integración global".

"El backend técnico se puede comprar, el cumplimiento local sigue siendo trabajo propio", concluye la especialista.

Cómo construyó Polygon esa infraestructura

El origen de Open Money Stack explica por qué la compañía puede ofrecer licencias como parte del servicio. Polygon Labs comenzó a ensamblar la plataforma mediante acuerdos definitivos para adquirir Coinme y Sequence, combinando acceso fiduciario con licencias en Estados Unidos e infraestructura empresarial de billeteras y orquestación entre cadenas.

Es decir, no desarrolló esas capacidades sino que las compró. La compañía presenta el producto como una capa para conectar redes, stablecoins y rieles bancarios que sus clientes ya utilizan, en lugar de obligarlos a elegir una sola blockchain para cada pago.

Con el soporte para TRON, Polygon sostiene que suma dos ecosistemas de pagos on-chain a su plataforma. La precisión necesaria sobre la fase. La compatibilidad anunciada representa la primera fase del soporte de TRON. Polygon anticipa que sumará otros activos, mercados y capacidades de pago con el tiempo, pero no ofreció un calendario para esas incorporaciones.

La noticia aparece en una jornada de caídas generalizadas en el mercado cripto. Al 7 de octubre de 2026, Bitcoin cotizaba en u$s83.028,61 con una baja del 2,98%, Ethereum en u$s2.544,05 con un retroceso del 5,61% y TRX en u$s0,335475, prácticamente estable con una baja del 0,17%.

Ese comportamiento de TRX frente al resto es relevante. Mientras las criptomonedas de riesgo caían entre 3% y 6%, el token de la red que concentra las transferencias de USDT se mantuvo estable.

En el ranking de volumen del día, USDT lideró con u$s86.100 millones, muy por encima de Bitcoin, con u$s38.050 millones. Esa distribución confirma lo que viene mostrando el mercado: el activo más transaccionado del ecosistema cripto no es Bitcoin, es el dólar digital.