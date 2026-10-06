El sistema introduce la liquidación atómica denominada "delivery versus payment" (DvP), con finalidad en segundos y sin riesgo de contraparte

Permite finalizar operaciones en segundos, superando los 1-2 días tradicionales e impulsando la adopción institucional en finanzas blockchain.

JPMorgan aportó su experiencia al sistema de código abierto, facilitando la liquidación de activos tokenizados en la red Solana.

Fundación Solana lanza Solana DvP, un estándar de liquidación institucional atómica en blockchain que elimina el riesgo de contraparte.

La Fundación Solana lanzó oficialmente Solana DvP, un nuevo estándar de liquidación institucional en blockchain que incorpora aportes de JPMorgan y promete transformar la forma en que bancos y grandes actores financieros realizan operaciones.

El sistema introduce la liquidación atómica "delivery versus payment" (DvP), con finalidad en segundos y sin riesgo de contraparte.

Solana lanza estándar abierto de liquidación institucional con JPMorgan

El programa, presentado el 6 de octubre de 2026, es un escrow de código abierto bajo licencia MIT que ofrece a las instituciones financieras una API reutilizable para liquidar activos tokenizados y pagos en la blockchain de Solana.

Hasta ahora, las operaciones institucionales en cadena dependían de contratos inteligentes personalizados, lo que generaba fragmentación y riesgos.

Con Solana DvP, se establece un único estándar abierto que puede ser adoptado por bancos, custodios y exchanges.

JPMorgan aportó su experiencia en prácticas de liquidación institucional, aunque no desarrolló ni opera el programa. Su participación fue clave para adaptar el sistema a los requisitos regulatorios y operativos de los mercados tradicionales.

JPMorgan aporta su experiencia al nuevo sistema de liquidación institucional lanzado por Solana

Rhodel D’souza, responsable de mercados de activos digitales en el banco, destacó que un estándar compartido para liquidación atómica es "exactamente el tipo de infraestructura que los participantes institucionales necesitan para operar a escala sin introducir riesgo de contraparte".

En los mercados financieros convencionales, la liquidación de operaciones puede tardar entre uno y dos días e involucra:

Cámaras de compensación

Depositarios

Custodios

Estas capas de burocracia suelen inmovilizar el capital y exponer a riesgos de incumplimiento.

Con Solana DvP, ambas partes de la transacción se liquidan simultáneamente en una única operación on-chain, logrando finalidad en segundos.

Si alguna condición falla, la operación no se completa, eliminando el riesgo de que una parte pague sin recibir el activo.

El programa soporta SPL Token y Token-2022, incluyendo extensiones como delegados permanentes, tokens pausables y ganchos de transferencia, fundamentales para emisores regulados.

Además, Solana DvP ya pasó por auditorías externas de seguridad y está listo para operar con fondos reales.

Los últimos lanzamientos de Solana que entusiasman a la comunidad

La fundación adelantó que planea incorporar funciones de privacidad para que las liquidaciones puedan realizarse de manera confidencial.

El lanzamiento de Solana DvP apunta a la institucionalización de las finanzas en blockchain, al ofrecer a bancos y grandes corporaciones una infraestructura confiable y estandarizada.

Además de este lanzamiento, la entidad que nuclea a la comunidad aceptó un documento de mejora del protocolo (SIMD) sobre Resource and Inclusion Fees, que modificó la forma en que se dividen y queman las tarifas base en Solana.

Desde entonces, parte de las tarifas se destinan a los validadores y otra parte se quema, implementando una estrategia de buy-and-burn a nivel de protocolo que vincula directamente el uso de la red con la reducción de la oferta de SOL.

En tanto, la red Solana implementó una serie de actualizaciones técnicas relevantes en los últimos meses.

En agosto de 2026, la red activó un feature gate que redujo el tiempo de slot a 300 milisegundos en Mainnet, mejorando la velocidad de procesamiento de transacciones.

También se introdujeron nuevas versiones de clientes de validadores como Agave y Firedancer, junto con actualizaciones de SDKs en múltiples lenguajes y programas, incluyendo mejoras en el Token Program, Token-2022 y herramientas de prueba.

Se trataron todas ellas de actualizaciones que apuntan a optimizar la eficiencia de la red y facilitar el trabajo de desarrolladores.