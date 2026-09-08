La Ethereum Foundation diseñó una hoja de ruta para migrar firmas, cuentas y validadores hacia una criptografía resistente a ataques cuánticos

La iniciativa protege el 65% de ETH vulnerable y exige migrar firmas de cuentas y credenciales de validadores.

El hard fork Hegotá es clave para el plan que anticipa un "Q-day" en 2030, coordinado con 5 actualizaciones.

La Ethereum Foundation convirtió la amenaza de la computación cuántica en una prioridad concreta para el desarrollo del protocolo, con diciembre de 2029 como fecha límite para que Ethereum alcance resistencia cuántica en sus principales capas de infraestructura.

La decisión aparece en el marco de la evaluación de 62 propuestas para Hegotá, el hard fork previsto después de Glamsterdam, y propone transformar una línea de investigación criptográfica en un calendario de ingeniería con fechas y etapas definidas.

La Fundación planteó que Ethereum debe prepararse como si el denominado "Q-day", el momento en que una computadora cuántica pueda comprometer los sistemas criptográficos utilizados actualmente, pudiera llegar en 2030.

El propio equipo reconoció que se trata de un supuesto deliberadamente agresivo frente a las previsiones actuales, pero considera que anticipar la migración es preferible a comenzar el proceso cuando la amenaza ya sea inmediata.

Ethereum acelera su preparación ante la amenaza cuántica

La resistencia cuántica se refiere a la capacidad de un sistema criptográfico para mantener sus garantías de seguridad frente a computadoras capaces de resolver problemas matemáticos que actualmente protegen las firmas digitales y otras operaciones.

En Ethereum, la transición es especialmente compleja porque no alcanza únicamente a las cuentas de los usuarios y el cambio debe coordinarse entre las capas de ejecución, consenso y disponibilidad de datos, sin comprometer el funcionamiento de una red que procesa operaciones de manera continua.

El clúster de Protocolo de Ethereum plantea, por eso, un escenario de planificación en el que Q-day se produce en 2030, por lo que la Fundación señaló además que el calendario coincide con planes de migración cuántica elaborados de forma independiente por compañías como Google, Cloudflare y Microsoft.

El plazo será considerado innegociable, al menos hasta enero de 2027, cuando expertos externos deberán evaluar la evolución de la computación cuántica y el estado de la respuesta del ecosistema.

La revisión funcionará como un punto de control, ya que no modifica por ahora la fecha de 2029, pero permitirá determinar si los supuestos utilizados para definir el calendario siguen siendo adecuados.

La urgencia también está vinculada con la exposición de las cuentas existentes, ya que según una estimación de Project Eleven citada en el análisis, alrededor del 65% de los ETH estaría en direcciones potencialmente vulnerables a futuros ataques cuánticos.

Hegotá será clave para avanzar hacia la resistencia cuántica

El hard fork Hegotá será uno de los primeros exámenes de esta estrategia y la Fundación considera que las decisiones que se tomen ahora determinarán si las actualizaciones posteriores pueden completar la migración antes de diciembre de 2029.

El plan contempla todavía cinco hard forks hasta alcanzar una resistencia cuántica completa, por lo que para llegar al objetivo en diciembre de 2029, Ethereum tendría que mantener un ritmo promedio de aproximadamente 7,2 meses por actualización, un calendario que el propio clúster califica de agresivo.

Entre las propuestas analizadas, Frame Transactions ocupa un lugar central, ya que la iniciativa busca proporcionar una arquitectura que permita introducir nuevos esquemas de firmas sin tener que realizar un hard fork independiente cada vez que sea necesario reemplazar un mecanismo criptográfico.

La idea es dotar a Ethereum de mayor flexibilidad para responder a la evolución de la criptografía poscuántica, por lo que, en vez de diseñar una única migración cerrada, el protocolo tendría mecanismos que faciliten la incorporación de nuevas formas de autenticación a medida que avance la tecnología.

Otro componente importante es el paquete de nivel A integrado por los EIP-8298 y EIP-8151, que permitirían que las cuentas de Ethereum abandonen secp256k1 como clave maestra.

El cambio apunta directamente a uno de los puntos más sensibles de la red, que es la custodia de los fondos, debido a que la migración tendría que producirse antes de que exista una tecnología capaz de utilizar información pública para obtener las claves privadas asociadas a las cuentas vulnerables.

El EIP-8365 aborda otro frente, donde las credenciales de retiro de los validadores todavía dependen de criptografía vulnerable.

De esta manera, la transición poscuántica no quedaría limitada a los usuarios, sino que también alcanzaría a la infraestructura encargada de participar en la validación y seguridad de Ethereum.

Ethereum avanza con cautela en la capa de consenso

La capa de consenso presenta dificultades adicionales, ya que su criptografía no puede modificarse simplemente mediante una actualización convencional, por lo que cualquier sustitución importante requiere coordinarla con un hard fork.

Por esa razón, el clúster de Protocolo optó por no comprometer todavía algunos componentes definitivos y esperar a contar con un diseño completo.

La decisión mostró la tensión que atraviesa el proyecto, donde Ethereum necesita acelerar la preparación, pero también evitar decisiones prematuras que obliguen a rehacer partes críticas del protocolo pocos años después.

Hash-Chain RANDAO fue ubicado en el nivel B, y esa clasificación reconoce una dirección técnica considerada prometedora, aunque el equipo entiende que todavía es temprano para incorporarla a la secuencia principal de actualizaciones.

Una situación similar ocurrió con los mecanismos de verificación de firmas, ya que los precompilados de verificación ML-DSA fueron clasificados en el nivel C, mientras la Fundación reclama una revisión criptográfica específica antes de convertirlos en una pieza permanente de Ethereum.

La clasificación de las propuestas intentó diferenciar entre tecnologías que ya pueden formar parte de la hoja de ruta y diseños que todavía necesitan investigación, pruebas o validación adicional.