El fundador de Cardano sostuvo que blockchain podría resolver los costos, la gobernanza y los pagos que hoy limitan el avance de la inteligencia artificial

Blockchain puede aportar a la IA mecanismos de pagos, procedencia de datos y gobernanza, estableciendo reglas compartidas para su uso.

El auge de la IA exige centros de datos costosos y energéticamente limitados, impulsando modelos distribuidos y locales con blockchain.

Charles Hoskinson (Cardano) predice que criptomonedas absorberán la IA en 5-10 años al resolver sus problemas económicos y operativos.

Charles Hoskinson, fundador de Cardano (ADA), aseguró que la industria de las criptomonedas podría terminar absorbiendo buena parte del ecosistema de inteligencia artificial (IA) durante los próximos cinco a diez años.

La idea fue planteada durante una reciente entrevista en el pódcast Deeptech Insights, donde el empresario comparó el futuro de la IA con un proceso que, según recordó, ya ocurrió dentro del ecosistema cripto.

En la visión de Hoskinson, el crecimiento económico de las criptomonedas terminó atrayendo a un público que inicialmente mantenía distancia respecto del sector.

De esta forma, el especialista aseguró que a medida que aumenten los costos de desarrollo de modelos avanzados de IA, la blockchain podría convertirse en una infraestructura capaz de resolver algunos de los problemas económicos y operativos que enfrenta la industria.

"Las criptomonedas van a devorar la IA porque resolvemos todos los problemas difíciles que la IA no puede resolver", enfatizó el fundador de Cardano.

Criptomonedas y el límite energético de la inteligencia artificial

Uno de los principales argumentos de Hoskinson apuntó al crecimiento de la infraestructura necesaria para entrenar y operar modelos de IA.

El fundador de Cardano sostuvo que el gasto en centros de datos está creciendo a un ritmo que, a su criterio, no puede mantenerse indefinidamente debido a las limitaciones de la red eléctrica.

También señaló que compañías como OpenAI y Anthropic necesitan alcanzar niveles de rentabilidad compatibles con las enormes inversiones que requiere el entrenamiento de nuevos modelos.

Su argumento plantea que el avance hacia modelos cada vez más grandes exige más capacidad de cómputo, centros de datos y electricidad, mientras que la expansión de esa infraestructura enfrenta restricciones físicas y económicas.

Hoskinson consideró que esa situación podría favorecer una transición hacia modelos más pequeños y distribuidos, capaces de ejecutarse localmente en dispositivos de los usuarios.

Como alternativa al modelo basado en grandes centros de datos, Hoskinson propuso utilizar de manera coordinada los teléfonos, computadoras y GPU que ya poseen los usuarios.

La idea sería construir una red distribuida de procesamiento que permita aportar recursos para el entrenamiento o funcionamiento de sistemas de IA sin depender exclusivamente de grandes instalaciones centralizadas.

El empresario comparó el momento actual de la inteligencia artificial con el auge de la fibra óptica de finales de los años 90, ya que según su analogía, durante aquella expansión se instaló una enorme cantidad de infraestructura que permaneció infrautilizada durante años.

Según su planteo, algo parecido podría suceder con los centros de datos destinados a IA, ya que una primera etapa de inversiones masivas podría dar paso a una arquitectura más distribuida, con modelos capaces de funcionar directamente en dispositivos locales.

Blockchain como capa de pagos, gobernanza y propiedad de datos para la IA

Por otro lado, el desarrollador sostuvo que la blockchain podría aportar mecanismos para resolver cuestiones relacionadas con los pagos, la procedencia de los datos y la gobernanza de los sistemas de IA.

Uno de los puntos centrales es la llamada alineación de la IA y cómo establecer las reglas que determinan qué puede hacer un sistema y qué comportamientos son aceptables.

Según Hoskinson, actualmente cada compañía de IA establece sus propias políticas sobre cuestiones como el comportamiento de los modelos o la libertad de expresión.

Una infraestructura basada en blockchain, según argumentó, podría permitir establecer reglas compartidas entre distintos participantes en lugar de depender exclusivamente de las decisiones de una sola empresa.

La misma infraestructura podría utilizarse, según su planteo, para registrar el origen de contenidos y automatizar el pago de regalías cuando un sistema de IA utilice material producido por terceros.

Para Hoskinson, su predicción se sitúa en un eventual cambio de paradigma con un horizonte de entre cinco y diez años.

El empresario sostuvo que muchos especialistas rechazaron inicialmente la asociación con las criptomonedas, pero que el crecimiento financiero del sector terminó generando incentivos suficientes para atraer a algunos de los talentos principales de esa disciplina.

De esta forma, el desarrollador cree que la IA podría atravesar un proceso comparable, con la blockchain pasando de ser una tecnología paralela a convertirse en una capa de infraestructura para determinadas aplicaciones de inteligencia artificial.

La predicción de Hoskinson implica un cambio significativo respecto del modelo dominante actual, basado en grandes empresas que concentran capital, datos y capacidad de cómputo.