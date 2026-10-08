La recomendación busca anticipar un escenario en el que los modelos de IA, cada vez más sofisticados, puedan comprometer la seguridad de los sistemas

Drake instó a usar hardware wallets, multifirma y almacenamiento en frío; la IA podría explotar fallas a gran velocidad.

Recomendó activar el "modo búnker": trasladar fondos a direcciones con claves no expuestas para evitar ataques futuros.

Justin Drake de Ethereum alertó sobre la amenaza de la IA a la seguridad de las criptomonedas y sus claves criptográficas.

Justin Drake, investigador de la Fundación Ethereum, lanzó una advertencia contundente a los titulares de criptomonedas: activar el "modo bunker" ante el avance de la inteligencia artificial (IA) y su potencial efecto sobre las claves criptográficas.

La recomendación busca anticipar un escenario en el que los modelos de IA, cada vez más sofisticados, puedan comprometer la seguridad de los sistemas que hoy sostienen el mercado cripto.

Justin Drake, investigador de Ethereum, advierte que la IA pondrá en jaque a las criptomonedas

Drake explicó que la capacidad de la IA para analizar patrones y vulnerabilidades podría acelerar el riesgo de ataques a wallets y contratos inteligentes.

En su visión, el poder de cómputo que estas herramientas alcanzarán en los próximos años podría poner en jaque la robustez de los algoritmos actuales, especialmente aquellos que dependen de claves públicas y privadas como principal mecanismo de protección.

"La IA no solo será capaz de detectar fallas, sino también de explotarlas a una velocidad que los sistemas tradicionales no podrán contener", advirtió.

El investigador instó a los usuarios a reforzar sus prácticas de custodia y privilegiar hardware wallets, sistemas de multifirma y almacenamiento en frío, además de evitar la exposición innecesaria de claves privadas en entornos digitales.

Justin Drake pide activar el modo búnker en cripto por la IA y la computación cuántica. (Imagen creada con IA)

Más advertencias para proteger la seguridad de los usuarios

El llamado de Drake se suma a un debate creciente en la comunidad cripto sobre la necesidad de desarrollar algoritmos resistentes a la computación cuántica y a la IA avanzada, en línea con los estándares de criptografía poscuántica que ya impulsa el NIST en Estados Unidos.

El modo búnker es una estrategia defensiva que propone una migración controlada y gradual de fondos hacia direcciones cuyas claves públicas nunca hayan sido expuestas en la blockchain.

La idea central es que, mientras la clave pública permanezca oculta detrás de un hash, un atacante no podría recuperarla aunque lograra romper el algoritmo de firma ECDSA.

Drake explicó que, una vez que una dirección firma una transacción, su clave pública queda visible en la red. En ese momento, si alguien lograra derivar la clave privada a partir de la clave pública, podría vaciar los fondos asociados.

Por eso recomienda que los grandes tenedores muevan la mayor parte de sus activos a direcciones vírgenes y usen direcciones temporales para operar, rotándolas con frecuencia.

El cofundador de Ethereum subrayó que la recomendación de migrar a direcciones vírgenes es razonable para grandes tenedores, pero que no implica una vulnerabilidad inmediata para el usuario promedio.