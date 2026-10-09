Ondo Private Markets habilita una nueva forma de invertir en empresas privadas mediante blockchain y permite operar las 24 horas, sin esperar una IPO

Más firmas de robótica, ciberseguridad y biotecnología se sumarán, ampliando opciones de inversión onchain.

La plataforma de Ondo Finance usa blockchain 24/7 para democratizar el acceso a empresas privadas de alto potencial.

Ondo Private Markets lanzó tokens para invertir en OpenAI, ofreciendo exposición a la IA líder antes de su salida a bolsa.

OpenAI se convirtió en la primera empresa disponible en Ondo Private Markets, el mercado de activos tokenizados que permite negociar exposición económica a compañías privadas mediante blockchain durante las 24 horas.

El lanzamiento marca un hito financiero al habilitar por primera vez la operatoria totalmente onchain de la compañía líder global de inteligencia artificial, sin esperar su cotización bursátil.

Cómo invertir en OpenAI mediante blockchain

La incorporación de OpenAI inaugura la propuesta de Ondo Finance, que busca acercar empresas privadas destacadas a inversores elegibles sin obligarlos a esperar una oferta pública inicial (IPO).

Mediante una nota tokenizada que replica el desempeño económico de compañías privadas, los participantes pueden acceder a exposición vinculada a OpenAI y negociarla en mercados secundarios.

La operatoria está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sobre infraestructura blockchain sin permisos.

Así, los inversores elegibles pueden ingresar, salir o ajustar sus posiciones sin depender de una futura cotización bursátil para negociar su exposición económica a la compañía.

El instrumento utiliza notas cuyo pago está vinculado al precio de los títulos ordinarios de la empresa de referencia cuando ocurre un evento de liquidez calificado.

Los tokens también son transferibles y componibles onchain, por lo que pueden utilizarse como capital productivo dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

Por qué Ondo Finance eligió OpenAI para inaugurar el mercado

La elección de OpenAI ocurre en un contexto donde gran parte de las compañías tecnológicas con mayor potencial permanece fuera de los mercados bursátiles.

Según datos difundidos por Ondo Finance, el 87% de las empresas estadounidenses que facturan más de u$s100 millones anuales no cotiza en bolsa.

Esta situación restringe las alternativas para los inversores minoristas, que encuentran dificultades para participar en el crecimiento de empresas privadas destacadas.

Incluso quienes consiguen invertir pueden esperar años para desinvertir, porque los mecanismos tradicionales ofrecen menos opciones de salida que los mercados públicos.

Ian De Bode, CEO interino y presidente de Ondo Finance, señaló que muchas de las compañías que definirán la próxima etapa económica permanecen fuera del alcance del público minorista.

En ese sentido, destacó que la plataforma busca ampliar las posibilidades de inversión mediante activos tokenizados y operaciones permanentes sobre infraestructura blockchain sin permisos.

Qué empresas se sumarán después de OpenAI

Ondo Finance anticipó que OpenAI será el primero de una serie de activos vinculados a compañías privadas referentes de distintas industrias.

La expansión prevista contempla empresas de robótica, ciberseguridad, biotecnología e infraestructura, además de otros sectores que se incorporarán próximamente.

La plataforma utiliza la infraestructura de nivel institucional de Ondo para sus servicios de acciones y bonos del Tesoro tokenizados. En conjunto, esas plataformas acumulan u$s3.700 millones en valor total bloqueado (TVL) y más de un millón de tenedores.

Con este lanzamiento, la compañía amplía su estrategia de democratizar el acceso global a activos financieros tradicionales mediante tecnología blockchain.

La incorporación de OpenAI ofrece una vía para obtener exposición económica a una empresa privada sin esperar su salida a bolsa, aunque no equivale a comprar directamente sus acciones ni garantiza liquidez permanente.