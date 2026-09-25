Wall Street llega a las billeteras digitales: Ondo y BlackRock lanzan tres tokens que replican carteras de inversión globales. Los detalles en iProUP

La frontera entre el sistema bursátil tradicional y las finanzas descentralizadas acaba de dar su paso más ambicioso. En una jugada que redefine el acceso a los mercados de capitales globales, Ondo Finance presentó sus Ondo Intelligent Portfolios, una nueva categoría de productos estructurados en la cadena de bloques (onchain) desarrollados en colaboración directa con BlackRock, la mayor administradora de activos del planeta.

Hasta el momento, armar una cartera diversificada con criterios institucionales exigía abrir cuentas comitentes en el extranjero, completar procesos de verificación transfronterizos y afrontar costos de custodia en fondos tradicionales. Con este lanzamiento, esa arquitectura se comprime en un único token transferible entre pares (peer-to-peer), permitiendo que ahorristas e inversores ubicados fuera de los Estados Unidos accedan a estrategias profesionales desde billeteras digitales, exchanges y aplicaciones DeFi habituales.

La iniciativa profundiza la tendencia de tokenización de activos del mundo real (Real World Assets o RWA), permitiendo que las estrategias de asignación que históricamente utilizaban los grandes patrimonios de Wall Street se programen y ejecuten de manera automática en contratos inteligentes.

¿Cuáles son las tres carteras diseñadas por BlackRock para operar en la blockchain?

La propuesta inicial contempla tres tokens de portafolio que responden a distintos perfiles de riesgo y horizontes de rentabilidad:

BLKHIon (Ondo High Income) : Enfocado en la generación recurrente de ingresos y flujos de caja mediante instrumentos de renta fija corporativa y soberana de alto rendimiento

BLKDIGon (Ondo Diversified Growth) : Diseñado bajo un criterio balanceado de crecimiento patrimonial diversificado, combinando acciones globales y títulos de deuda

BLKGRWon (Ondo High Growth): Orientado a maximizar la apreciación del capital en el mediano y largo plazo a través de sectores dinámicos y temáticos de renta variable

"La tokenización crea nuevas formas de entregar estrategias de portafolio a través de infraestructura digital. Las estrategias diversificadas pueden incorporarse en productos de inversión tokenizados, permitiendo que los inversionistas elegibles accedan a asignaciones a través de un solo instrumento", explicó Lisa O'Connor, directora Global del equipo de Soluciones de Portafolios Modelo y Co-CIO de Soluciones Globales dentro del grupo de Estrategias Multiactivo en BlackRock.

¿Cómo funciona la arquitectura técnica detrás de cada token de portafolio?

La operatoria de estos instrumentos no requiere que el usuario compre, pondere ni rebalancee cada activo de manera manual:

Emisión y respaldo colateralizado : Cada token de portafolio es emitido por Ondo Global Markets y tokenizado por Ondo Finance, contando con respaldo en acciones, ETFs estadounidenses de cotización pública y efectivo en tránsito.

: Cada token de portafolio es emitido por Ondo Global Markets y tokenizado por Ondo Finance, contando con respaldo en acciones, ETFs estadounidenses de cotización pública y efectivo en tránsito. Rebalanceos automáticos onchain : La composición interna de la canasta se ajusta automáticamente mediante contratos inteligentes, garantizando que las tenencias y ponderaciones se mantengan alineadas con los mandatos de gestión de BlackRock.

Transparencia y liquidez descentralizada: Las tenencias y los rebalanceos resultan auditables en tiempo real sobre la cadena de bloques. Los usuarios pueden suscribir, rescatar o transferir sus tenencias libremente entre billeteras de autocustodia y protocolos de finanzas descentralizadas.

"Portafolios como estos nunca han estado disponibles onchain. Ahora son accesibles en la cadena, transferibles en cualquier momento y utilizables en todo el ecosistema DeFi", remarcó Ian De Bode, presidente y CEO interino de Ondo Finance, quien anticipó que la compañía ampliará progresivamente el menú con nuevas estrategias temáticas.

¿Qué impacto tiene esta herramienta para los ahorristas argentinos y regionales?

Para los mercados de América Latina, donde acceder a activos dolarizados seguros suele requerir complejas maniobras cambiarias o la compra fragmentada de instrumentos locales, la posibilidad de tener una cartera diversificada de Wall Street en una billetera cripto marca un cambio de paradigma.

El usuario deja de depender de intermediarios bancarios internacionales para acceder a la gestión de carteras de primer nivel, resolviendo en una sola operación de compra de stablecoins la exposición a canastas balanceadas de activos globales.

Esta convergencia entre la solidez fiduciaria de BlackRock y la flexibilidad tecnológica de Ondo acelera la migración del ahorro tradicional hacia ecosistemas basados en blockchain, donde la custodia de valores se adapta al estándar móvil y digital.

El presente artículo tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación económica sobre desarrollos en el mercado de finanzas descentralizadas y tokenización. Operar con criptoactivos y activos tokenizados conlleva riesgos de volatilidad y tecnológicos. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.