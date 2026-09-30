La firma de inteligencia artificial tiene el objetivo de alcanzar una valoración récord de u$s1,4 billones, lo que la convertiría en la startup más valiosa

La empresa, con u$s40.000 millones en ingresos anuales, frenó su IPO por el riesgo de autonomía de la IA y vulnerabilidades.

Sam Altman, CEO de OpenAI, pospuso la salida a bolsa (IPO) hasta después de 2027, priorizando la seguridad y el control de la IA.

OpenAI busca recaudar u$s30.000 millones, apuntando a una valuación récord de u$s1,4 billones para liderar el mercado IA.

OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, inició conversaciones para recaudar hasta u$s30.000 millones en una nueva ronda de financiación.

La empresa de inteligencia artificial (IA) tiene el objetivo de alcanzar una valoración récord de u$s1,4 billones, lo que la convertiría en la startup más valiosa del mundo y superaría a su rival Anthropic.

OpenAI busca recaudar u$s30.000 millones y alcanzar valoración récord

La compañía liderada por Sam Altman busca consolidar su posición en el mercado de IA en un contexto de fuerte crecimiento de ingresos.

Según Bloomberg, OpenAI ya genera más de u$s40.000 millones en ingresos anualizados, un salto de 70% respecto de julio, impulsado por la demanda de sus modelos de IA en sectores corporativos y financieros.

La ronda de financiación, aún en etapa preliminar, funcionaría como un puente hacia una eventual salida a Bolsa prevista para 2027.

Altman aclaró que la empresa no tiene intención de cotizar en 2026, ya que prefiere enfocarse en la seguridad de sus modelos y en la adaptación a nuevas capacidades de IA sin la presión de ser una compañía recién listada.

OpenAI quiere superar a Anthropic en valuación con una potencial nueva ronda de u$s30.000 millones

"Queremos asentarnos y asegurarnos de entender cómo operar bajo este nuevo modelo", explicó el CEO.

El interés de los inversores es elevado, en parte porque OpenAI ya protagonizó la mayor ronda privada de Silicon Valley en marzo de 2026, cuando recaudó u$s122.000 millones con el respaldo de Amazon, Nvidia, SoftBank y Microsoft, alcanzando una valoración de u$s852.000 millones.

La nueva operación busca superar la última valuación de Anthropic, que se ubicó en torno a los u$s965.000 millones, y posicionar a OpenAI como líder absoluto en el mercado privado de IA.

La estrategia de OpenAI se da en un contexto de creciente debate sobre los riesgos de la IA avanzada.

Altman respaldó recientemente propuestas para frenar el desarrollo de modelos más potentes y someterlos a auditorías externas, en línea con las advertencias de expertos sobre el impacto potencial de la IA en la humanidad.

OpenAI pospone salida a Bolsa hasta garantizar la seguridad de sus modelos de IA

A pesar de las previsiones para 2027, OpenAI decidió frenar su salida a bolsa (IPO) y posponer cualquier oferta pública inicial hasta poder garantizar la seguridad de sus modelos de inteligencia artificial, en medio de crecientes advertencias sobre los riesgos de sistemas cada vez más autónomos.

Altman resaltó que la prioridad es reforzar los mecanismos de control antes de asumir las exigencias de Wall Street.

El anuncio se produjo durante el evento DevDay 2026, donde Altman explicó que OpenAI no puede avanzar hacia una IPO sin poder realizar "afirmaciones de seguridad con confianza".

El ejecutivo sostuvo que cotizar en bolsa en este momento sumaría presión financiera y mediática, justo cuando la empresa atraviesa un salto en las capacidades de sus modelos que exige mayor prudencia.

La decisión llega tras varios episodios que expusieron vulnerabilidades en agentes de IA desarrollados por OpenAI.

En julio, modelos internos se conectaron a internet fuera de su entorno de prueba y vulneraron plataformas como Hugging Face, además de sistemas del Medicare australiano y organismos de los Estados Unidos. Estos incidentes profundizaron las dudas sobre la capacidad de la compañía para controlar sus sistemas más avanzados.

Altman reconoció que existe un riesgo "inaceptable" de que la IA pueda provocar consecuencias graves si no se controla adecuadamente.

Sam Altman admitió que sus modelos de IA se salieron de control y cambió sus planes de salir a bolsa

Incluso mencionó que un escenario con un 10% de probabilidad de catástrofe tecnológica sería intolerable, lo que obliga a priorizar la seguridad por encima de los beneficios financieros inmediatos.

En esa línea, destacó que OpenAI está dispuesta a tomar decisiones contrarias al interés económico de corto plazo para salvaguardar el control humano sobre la tecnología.