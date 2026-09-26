Las transferencias internacionales con stablecoins crecieron 77,5% mientras el mercado cripto perdió casi la mitad de su capitalización

Representan 96% de las operaciones entre personas en países, proyectando su integración en sistemas de pago globales.

Los saldos de stablecoins se mantuvieron estables entre u$s98.000M y u$s109.000M, mientras criptomonedas generales cayeron 50%.

El uso de stablecoins para pagos digitales y transferencias internacionales crece 77,5%, en plena caída del mercado cripto.

Las stablecoins están ampliando su presencia en los pagos digitales mientras el mercado cripto atraviesa una fuerte contracción, una tendencia que refleja usos cada vez más alejados de la especulación financiera.

El Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2026 de Chainalysis, publicado el 23 de septiembre de 2026, muestra un fuerte avance de estos activos vinculados al dólar en operaciones internacionales y domésticas.

¿Por qué las stablecoins ganan espacio mientras cae el mercado cripto?

La diferencia entre el comportamiento de las stablecoins y el resto del ecosistema aparece con claridad en los saldos, que conservaron una estabilidad considerablemente mayor durante el período analizado, en comparación con otras criptomonedas.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, los saldos globales de criptomonedas bajaron de u$s860.000 millones a u$s440.000 millones, mientras los correspondientes a stablecoins permanecieron entre u$s98.000 millones y u$s109.000 millones durante ese lapso.

En ese escenario, las stablecoins alcanzaron una participación de 22,5% sobre los saldos totales, mientras la capitalización del mercado cripto perdió cerca de 50%, equivalente a una contracción de u$s2,1 billones.

Sin embargo, la actividad económica medida por Chainalysis solamente cayó 1,6%, desde u$s9,5 billones hasta u$s9,4 billones, comportamiento que la firma atribuye a una mayor diversidad de usos, incluidos los pagos con stablecoins.

¿Cuánto aumentaron las transferencias internacionales con stablecoins?

El Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2026, publicado por Chainalysis el 23 de septiembre de 2026, registró un crecimiento de 77,5% en transferencias transfronterizas durante los 12 meses considerados.

El monto pasó de u$s124.200 millones a u$s220.300 millones durante el período, mientras el valor mensual estimado avanzó desde u$s11.000 millones en enero de 2025 hasta u$s24.000 millones en junio de 2026.

Chainalysis considera conservadora su estimación mensual y advierte que el volumen real probablemente resulte superior, mientras el tamaño promedio de las operaciones rondó los u$s3.000, asociado con pagos a proveedores, envíos de dinero y ahorros.

Philip Gradwell, vicepresidente de Economía de Tether, señaló que la actividad mantiene un flujo constante entre wallets, mientras Chainalysis identificó además 4.708 nuevos corredores internacionales que movilizaron u$s2.640 millones durante el período analizado.

¿Cómo se expanden las stablecoins dentro y fuera de cada país?

Aunque aparecieron nuevas rutas, la actividad siguió concentrada, porque el 25% superior de los corredores reunió 96,1% del valor transfronterizo, mientras los tres cuartiles restantes ampliaron notablemente su movimiento en conjunto.

Ese grupo pasó de movilizar u$s260 millones a u$s8.660 millones, mostrando que también crecieron corredores secundarios pese a la concentración que todavía caracteriza al mercado internacional de stablecoins en distintos países.

Dentro de cada país, las transferencias entre personas aumentaron 302,9%, desde u$s56.800 millones hasta u$s228.700 millones, mientras las operaciones realizadas con stablecoins crecieron 377,7% durante el mismo período de análisis.

Para junio de 2026, las stablecoins representaban 96% de esas operaciones, un escenario que anticipa que su crecimiento dependerá de integrarse con sistemas de pagos, monedas locales y nuevas rutas internacionales.