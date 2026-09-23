El producto, denominado XAUm y emitido por Matrixdock, está respaldado por lingotes físicos y cada token representa una onza de oro verificable

XAUm ofrece menor barrera de entrada y mayor flexibilidad que PAXG/XAUt, permitiendo acceder a oro físico y operar en 8 redes.

Matrixdock emite XAUm (1 token = 1 onza de oro). Arc, blockchain institucional de Circle, debutó con soporte de BlackRock y Visa.

Circle lanzó XAUm, su primer activo de oro tokenizado, en la blockchain Arc. Está respaldado por lingotes físicos custodiados.

Circle, una de las principales empresas cripto del sector, lanzó su primer activo de oro tokenizado en su blockchain Arc.

El producto, denominado XAUm y emitido por Matrixdock, está respaldado por lingotes físicos custodiados en Hong Kong y Singapur, y cada token representa una onza de oro verificable.

Circle apuesta por el oro tokenizado y lanza XAUm con lingotes físicos bajo custodia

La iniciativa busca conectar el ecosistema de Arc, diseñado por Circle como una red de capa 1 orientada a pagos y liquidaciones institucionales, con uno de los activos de reserva más antiguos y confiables del mundo.

El lanzamiento ocurre apenas días después de que Arc debutara oficialmente con el apoyo de validadores institucionales como BlackRock, DTCC, Visa y Mastercard.

XAUm se diferencia de otros tokens de oro como PAXG o XAUt por su menor barrera de entrada y mayor flexibilidad.

Por ejemplo, Paxos exige 430 PAXG para retirar un lingote London Good Delivery y Matrixdock permite acceder a un kilogramo de oro con 32.148 tokens XAUm, equivalentes a unos u$s139.000, frente a los 1,8 millones que requiere Paxos.

Además, XAUm opera en ocho redes distintas, incluyendo Arc, lo que amplía su alcance, aunque reduce la liquidez frente a competidores más concentrados.

Cada token está vinculado a un lingote numerado bajo custodia de Brink’s o Malca-Amit, y Matrixdock publica informes de reservas auditados para garantizar transparencia.

Eva Meng, directora de Matrixdock, subrayó que "el oro ha sido un activo de reserva institucional durante siglos, pero poseerlo y usarlo siempre han sido dos cosas distintas".

Aunque la empresa promete liquidaciones en efectivo el mismo día para vendedores elegibles, la documentación aún contempla plazos de hasta tres días hábiles.

Qué es Arc, la nueva blockchain de Circle para operaciones institucionales

Arc es una blockchain de capa 1 diseñada específicamente para pagos, mercados financieros, stablecoins y aplicaciones de finanzas programables.

La red tiene una particularidad central con USDC, la stablecoin emitida por Circle, es el activo utilizado para pagar las comisiones de transacción.

Circle lanzó Arc, su nueva red institucional de capa 1. (Imágen creada con IA)

Arc también ofrece finalidad determinista en menos de un segundo y compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine (EVM), por lo que los desarrolladores pueden utilizar Solidity y buena parte de las herramientas habituales del ecosistema Ethereum.

El lanzamiento representa un paso más en la estrategia de Circle para ampliar su negocio más allá de la emisión de stablecoins y convertirse en proveedor de infraestructura para operaciones financieras sobre blockchain.

Según la compañía, más de 100 aplicaciones están disponibles en el lanzamiento y más de 100 instituciones y participantes del ecosistema forman parte de la red, entre ellos figuran bancos, administradores de activos, compañías de pagos, exchanges, custodios y protocolos de finanzas descentralizadas.

Una de las decisiones de diseño más importantes de Arc es utilizar USDC para pagar el gas, ya que de esta manera, los usuarios no necesitan adquirir un token volátil específico para pagar las operaciones habituales de la blockchain.