El activo digital, llamado USDAU, estará respaldado en dólares y busca convertirse en un instrumento seguro y transparente para pagos en la Unión Europea

El token opera en 6 blockchains, apuntando a un mercado global de stablecoins valorado en u$s291.000 millones.

AllUnity, la empresa surgida de la alianza entre Deutsche Bank, Flow Traders y Galaxy Digital, anunció la emisión de su primera stablecoin regulada bajo legislación europea MiCA.

El activo digital, denominado USDAU, estará respaldado en dólares y busca convertirse en un instrumento seguro y transparente para pagos y operaciones financieras dentro de la Unión Europea.

AllUnity lanzó USDAU, la stablecoin en dólares regulada bajo MiCA que desafía a USDC y Tether

La stablecoin USDAU se posiciona como una alternativa regulada frente a las monedas estables ya existentes en el mercado, muchas de las cuales operan bajo marcos normativos más laxos.

Al estar supervisada por las autoridades europeas, el token promete cumplir con estrictos requisitos de transparencia, auditoría y respaldo en activos líquidos, algo que le otorga un diferencial frente a competidores como USDT o USDC.

El token mantiene un ancla de 1:1 con el dólar a través de reservas segregadas y opera en seis blockchains:

Ethereum

Solana

Base

Tempo

Arc

Polygon

El lanzamiento se produce en un contexto en el que la regulación MiCA (Markets in Crypto-Assets) comienza a aplicarse de manera plena en la Unión Europea, estableciendo reglas claras para emisores de stablecoins y proveedores de servicios de criptoactivos.

El vacío que dejó Tether fue absorbido principalmente por Circle, cuyo USDC obtuvo la autorización EMT en Francia y pasó a ser la alternativa compatible por defecto en los exchanges regulados europeos.

Pero el mercado dejó espacio para más de un jugador. Nuevos participantes están entrando a través de la vía del cumplimiento regulatorio: el consorcio bancario europeo Qivalis y otras monedas compatibles con MiCA arribaron al mercado, desplazando la carrera de las stablecoins desde el terreno cripto-nativo hacia la banca y los pagos

Alexander Höptner, CEO de AllUnity, describió el lanzamiento de USDAU como una expansión hacia una moneda ampliamente utilizada en el comercio internacional y la liquidación de transacciones.

La declaración no es retórica: los tokens respaldados por dólares representan más de 99% de la capitalización global del mercado de stablecoins, con un total cercano a los u$s291.000 millones. Entrar en ese segmento es, para AllUnity, el paso que convierte un proyecto de pagos europeos en un jugador con alcance genuinamente global.

El lanzamiento se apoya en una infraestructura institucional sólida. Banking Circle proveerá los servicios de reservas y banca transaccional para los dólares que respaldan USDAU, mientras que Flowdesk actuará como proveedor de liquidez para el token.

Además, se espera que el token pueda integrarse en aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) y en plataformas de tokenización de activos, ampliando su alcance más allá del uso corporativo.