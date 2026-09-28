Cada vez más argentinos eligen las stablecoins. El dólar cripto ya representa el 94% del volumen de compra de criptomonedas con pesos en el país

Las stablecoins son un hábito financiero estructural en Argentina, se compran en minutos y ofrecen agilidad.

Argentina lidera el uso mundial de stablecoins: el 94% de compras cripto en pesos se destina a estas monedas.

El dólar cripto es la cotización de stablecoins en pesos, alternativa 24/7 al blue u oficial sin bancos ni horarios.

El dólar cripto es la cotización que aparece al comprar o vender stablecoins, criptomonedas atadas al valor del dólar estadounidense, con pesos argentinos.

Funciona como alternativa al blue o al oficial, pero con una ventaja decisiva: está disponible las 24 horas, todos los días del año. Sin bancos, sin cuevas, sin horarios de atención.

En términos concretos, cuando alguien compra una stablecoin con pesos, el precio que paga es el dólar cripto. Si esa stablecoin vale u$s1 en el mercado internacional y en una billetera argentina la venden a $1.150, ese monto es la cotización del dólar cripto en ese instante. Cada plataforma tiene su propia oferta y demanda, por eso las cifras varían entre apps.

Según un informe de a16z crypto, el 94% de todo el volumen de compra de criptomonedas con pesos argentinos se destina a stablecoins. Es la proporción más alta del mundo: ninguna otra moneda nacional que monitorea la firma de análisis Artemis alcanza ese nivel de concentración.

Qué son las stablecoins y por qué las llaman dólares digitales

Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para valer siempre lo mismo que un dólar estadounidense. A diferencia de Bitcoin o Ethereum, que pueden subir o bajar 10% en un día, estas monedas buscan mantener una paridad fija de 1 a 1 con el billete verde.

Por eso se las conoce como "dólares digitales" o "criptodólares": su propósito es ofrecer estabilidad dentro del volátil mundo cripto.

Las tres más usadas en Argentina son USDT, USDC y DAI. Las dos primeras son emitidas por empresas privadas que respaldan cada token con reservas en dólares reales, bonos del Tesoro estadounidense u otros activos líquidos. DAI funciona de manera distinta: no la controla una empresa, sino un sistema automático que usa otras criptomonedas como garantía.

Cada una tiene su propio ecosistema. USDT domina el volumen global de transacciones. USDC se posiciona como más transparente y regulada. DAI apuesta por la descentralización total.

Por qué Argentina lidera el uso mundial de stablecoins

La costumbre de ahorrar en dólares en Argentina no es nueva. Lo que cambió es el canal. Cada vez más personas lo hacen desde el celular, con apps como Lemon, Belo, Ripio o Binance.

De acuerdo con el mismo informe de a16z crypto, 1 de cada 5 argentinos ya usa alguna criptomoneda. Las descargas de las 15 principales apps cripto del país crecieron 93% interanual en 2024.

Lo llamativo es que esta tendencia no se frenó pese a que la inflación mensual bajó de 25,5% en diciembre de 2023 a 2,1% en julio de 2026, según el INDEC.

Para los analistas de a16z, esto sugiere que las stablecoins dejaron de ser solo un refugio de emergencia y se convirtieron en un hábito financiero estructural.

Otro dato marca el peso del caso argentino a escala global. En abril de 2026, el Stablecoin Readiness Index de la firma DeCard ubicó al país en el primer puesto mundial en uso cotidiano de stablecoins, con un puntaje de 100 sobre 100.

Cómo se compra dólar cripto y qué tener en cuenta

El proceso para comprar dólar digital es directo. Solo se necesita descargar una wallet cripto, crear una cuenta con DNI y verificar la identidad. Una vez habilitada, se transfieren pesos desde una cuenta bancaria o una billetera virtual, como Mercado Pago.

Con esos pesos, se compran las stablecoins disponibles. En la mayoría de las apps, la operación toma menos de cinco minutos.

El dólar cripto ofrece beneficios concretos:

Opera sin interrupciones, todos los días, sin depender de horarios bancarios

Permite enviar y recibir dólares digitales al exterior con comisiones bajas y en minutos

Se compra desde billeteras como Lemon, Belo, Ripio o Binance con transferencia bancaria

Funciona como puerta de entrada al ecosistema cripto para diversificar inversiones

Sin embargo, presenta riesgos que conviene considerar: