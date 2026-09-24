Paolo Ardoino, CEO de Tether, critica con dureza la exigencia de la ley en relación a las reservas que deben tener las stablecoins

La medida consolida a USDC como stablecoin líder en Europa, sin afectar otros mercados clave.

Tether rechaza cumplir la exigencia de la normativa europea sobre 60% de reservas en bancos.

La ley MiCA expulsa a USDT de exchanges regulados en la Unión Europea desde el 1 de julio.

La entrada en vigor de la ley MiCA en la Unión Europea abrió una nueva etapa para el mercado de criptomonedas, pero también profundizó las diferencias entre los reguladores europeos y algunos de los principales emisores de stablecoins, como por ejemplo Tether.

En el caso de este activo, responsable de USDT, se mantiene firme en la decisión de no solicitar una licencia bajo el nuevo marco regulatorio.

Paolo Ardoino, CEO de Tether cuestionó las disposiciones de MiCA relacionadas con las reservas que deben respaldar a las stablecoins y reiteró que la compañía "no comparte" el enfoque adoptado por la Unión Europea.

La posición de Tether no supone, por sí misma, que USDT sea automáticamente ilegal en todos los países del bloque, pero sí plantea una incertidumbre sobre las condiciones bajo las cuales podrá continuar disponible en los distintos mercados europeos.

MiCA establece un conjunto de requisitos para los emisores de tokens referenciados a activos y de tokens de dinero electrónico, entre ellos:

obligaciones vinculadas con autorización

gestión de reservas

liquidez

derechos de reembolso

transparencia

Para Ardoino, el principal desacuerdo con MiCA es en relación al tratamiento regulatorio de las reservas, ya que la empresa defendió históricamente una estructura de respaldo que incluye activos líquidos y una importante exposición a letras del Tesoro de Estados Unidos.

¿Por qué Paolo Ardoino está en contra de MiCA y qué significa que Tether rechace a la ley MiCA?

El marco europeo estableció –sin embargo- requisitos específicos destinados a garantizar la liquidez y estabilidad de los activos que respaldan las stablecoins.

Por otro lado, Tether también reiteró su rechazo a determinadas exigencias sobre las reservas y, en consecuencia, decidió no participar en el proceso de autorización previsto por MiCA.

Ignacio Giménez, Business Manager en Lemon, subrayó que Tether decidió no solicitar una autorización MiCA para USDT porque considera que determinados requisitos sobre la composición de las reservas introducen riesgos que no quiere asumir para un activo de escala global.

"En paralelo, los reguladores europeos establecieron que las exchanges y proveedores de servicios deben dejar de ofrecer determinados servicios vinculados a stablecoins que no cumplen con MiCA", agregó.

Con esta decisión, USDT pierde acceso a determinados mercados y plataformas reguladas de Europa. Durante 2025, varios exchanges comenzaron a retirar USDT y otras stablecoins no compatibles con MiCA.

"Pero eso no significa que el token deje de tener utilidad fuera de Europa. USDT sigue teniendo un rol muy importante en mercados donde las stablecoins son utilizadas como dólares digitales, medios de transferencia y rieles de liquidación", destacó.

Cuál es la opinión de los expertos

Agustín Crivelli, economista UBA y CONICET, resaltó que la noticia de hoy confirma lo que era previsible desde hace meses y que se materializó el 1 de julio; la Unión Europea completó su transición MiCA, dejando al USDT, con una capitalización de u$s186.000 millones, sin una vía conforme para operar en las exchanges regulados de todo el bloque.

"La razón del rechazo es concreta y no ideológica. MiCA exige que las stablecoins grandes depositen al menos el 60% de sus reservas en bancos europeos", subrayó.

Y agregó: "Ardoino considera que esto podría exponer a USDT a mayores riesgos, ya que actualmente Tether mantiene la mayor parte de sus reservas en bonos del gobierno estadounidense"..

Detalló que Tether tiene más letras del Tesoro de EE.UU. que países como Corea del Sur o Alemania, y resaltó que no está dispuesto a redirigir esa estructura hacia el sistema bancario europeo, que considera menos seguro ante una corrida.

"Las consecuencias son asimétricas ya que para Europa, el impacto es de liquidez y las principales exchanges licenciados en la UE anunciaron la suspensión de pares de trading con USDT, el bloqueo de nuevos depósitos o la conversión de saldos a alternativas conformes", enfatizó.

"Para Tether, el impacto es acotado pero no irrelevante. La mayor parte del volumen de USDT se concentra fuera de Europa, especialmente en mercados emergentes, Asia y plataformas offshore no cubiertas por MiCA", puntualizó.

¿Por qué MiCA terminó expulsando a exchanges y tokens?

Crivelli apuntó que Tether priorizó su modelo operativo global sobre su presencia europea, lo que puede ser una decisión válida en el corto plazo pero que consolida a USDC como el actor dominante en el único bloque regulatorio maduro del mundo.

Para la Argentina y los mercados emergentes, no hay consecuencias prácticamente en el inmediato, y, por lo tanto, el economista recordó que USDT seguirá siendo el dólar digital más usado en la región debido a que las plataformas locales no están alcanzadas por MiCA.

Explicó que no fue por capricho que MiCA expulsó a exchanges y tokens sino que se trató de su diseño.

"Ese es exactamente el debate que este caso de Tether ilustra: el mecanismo fue simple y binario, cualquier entidad bajo licencia de la UE debe eliminar de sus libros los stablecoins no conformes antes de la fecha límite o arriesgarse a perder la licencia", puntualizó.

Y agregó: "Quien eligió quedarse en Europa tuvo que eliminar USDT; quien no quiso eliminar USDT tuvo que salir del mercado europeo regulado. No hay zona gris".

"El resultado es paradójico y merece analizarse sin ingenuidad. MiCA buscaba orden, transparencia y protección al consumidor. Lo que produjo, al menos en esta primera etapa, fue una concentración de mercado: USDC quedó como la stablecoin dominante en Europa por default regulatorio, no por competencia de mercado. Eso no es exactamente diversificación del ecosistema", sumó.

Por qué es necesaria la regulación del ecosistema

Giménez agregó que la regulación es necesaria para el crecimiento del ecosistema pero la discusión importante es qué se regula y cómo ya que se necesitan reglas que protejan al usuario, exijan transparencia sobre las reservas, establezcan estándares de prevención de lavado y definan responsabilidades claras.

"Al mismo tiempo, si la regulación termina haciendo que una tecnología sea menos eficiente que la infraestructura que busca reemplazar, puede terminar limitando la innovación y fragmentando el mercado", agregó.

Crivelli sumó –en esa misma línea- que sin regulación, el ecosistema cripto produce colapsos como FTX, Celsius y Terra/Luna, que evaporaron decenas de miles de millones de dólares de ahorristas reales. Es decir, la ausencia de regulación no protege al usuario: lo expone.

"Pero MiCA expone también el riesgo opuesto: una regulación mal calibrada puede generar exclusión de actores globales, concentración en los conformes y fragmentación del mercado internacional", subrayó el economista.

El requisito de 60% de reservas en bancos europeos no es solo una norma técnica, puntualizó el economista que sumó que es una decisión política sobre qué sistema financiero respalda al ecosistema cripto en Europa, y esa decisión tiene ganadores, como los bancos europeos, Circle, y perdedores como Tether y los traders acostumbrados a operar con USDT.

Para Crivelli, la conclusión más honesta para el economista es que la regulación del ecosistema cripto es necesaria e inevitable, pero MiCA mostró que "el diablo" está en los detalles de implementación.

"Una norma que busca estabilidad financiera pero genera crisis de liquidez en su transición, y que reemplaza al actor dominante no por mérito sino por cumplimiento formal, no es todavía el modelo acabado. Es el primer intento serio, con sus virtudes y sus costos", concluyó.