El BCRA confirmó un feriado que, sumado al fin de semana y al asueto por el Día del Bancario, dejará cinco jornadas consecutivas sin atención presencial

El cierre combinará el asueto por el Día del Bancario, el fin de semana y dos feriados especiales.

Los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

La visita del papa León XIV, prevista en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, obligará a reorganizar actividades públicas y servicios en distintas jurisdicciones durante cuatro jornadas de ese mes.

El esquema dispuesto por el Gobierno combina feriados territoriales con una fecha de alcance bancario nacional, aunque los clientes conservarán varias opciones para operar sin acudir a sucursales durante esos días.

Qué días no habrá bancos por la visita del Papa León XIV

El cronograma bancario empezará el viernes 6 de noviembre, declarado asueto para las entidades financieras, y seguirá el sábado 7 y domingo 8, cuando las sucursales tampoco abren habitualmente en todo el país.

Después del fin de semana, el lunes 9 será feriado nacional, por lo que tampoco habrá atención bancaria presencial ni actividad habitual en las sucursales de todo el territorio argentino.

El martes 10 se sumará un feriado bancario de alcance nacional, además de la suspensión de actividades dispuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Así, el cierre de las entidades financieras abarcará cinco jornadas consecutivas, desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive, aunque el sábado y domingo coinciden con el descanso semanal habitual.

El miércoles 11, en tanto, habrá feriado en la provincia de Buenos Aires, una medida territorial que completa el calendario especial previsto por el Gobierno para acompañar la visita del pontífice.

Las fechas responden a la previsión oficial de que los traslados del pontífice, la llegada de fieles y los controles de seguridad podrían complicar la circulación cotidiana en las zonas involucradas.

Cómo se organizará la visita papal y qué organismo creó el Gobierno

La organización de la visita quedará bajo una estructura creada especialmente por el Poder Ejecutivo, que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete y tendrá responsabilidades operativas específicas durante esos días.

Se trata de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", concebida para centralizar las tareas de infraestructura, logística, protocolo y seguridad del acontecimiento en el país.

El organismo estará conducido ad honorem por un funcionario con rango de secretario y se organizará mediante cinco coordinaciones ejecutivas, cada una dedicada a un área de trabajo determinada para la visita.

Las áreas serán Logística, Seguridad, Protocolo, Apoyo Legal y Administración, con atribuciones excepcionales para acelerar contrataciones directas y gestionar los créditos presupuestarios asignados a los preparativos oficiales del encuentro papal.

Con esa estructura, el Ejecutivo busca reunir en un mismo organismo las decisiones administrativas y operativas necesarias para coordinar los desplazamientos, la infraestructura y los dispositivos de protección del pontífice.

Cómo funcionarán los bancos durante los feriados y qué operaciones estarán habilitadas

Durante el asueto del viernes 6, el feriado nacional del lunes 9 y la jornada bancaria del martes 10, las sucursales permanecerán cerradas y no habrá clearing tradicional entre entidades financieras.

Sin embargo, los canales electrónicos seguirán disponibles las 24 horas, por lo que los clientes podrán consultar saldos, pagar servicios e impuestos y realizar transferencias inmediatas desde homebanking o aplicaciones móviles.

Las billeteras virtuales también permitirán efectuar pagos y recargas de tarjetas de transporte o telefonía celular, operaciones que no requieren concurrir a una sucursal durante el receso bancario de noviembre.

Para obtener efectivo, continuarán habilitados los cajeros automáticos y las extracciones con tarjeta de débito en comercios adheridos, supermercados y terminales extrabancarias de estaciones de servicio y farmacias de distintas localidades.

Los depósitos a plazo fijo que venzan durante las jornadas sin atención se acreditarán automáticamente el primer día hábil posterior, junto con los intereses generados hasta ese momento en la cuenta del titular.

Por eso, quienes tengan vencimientos previstos para esos días no deberán iniciar gestiones adicionales para recibir el capital y los rendimientos correspondientes en sus cuentas bancarias una vez reanudada la actividad.