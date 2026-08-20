La integración entre finanzas tradicionales y blockchain ampliará la base de usuarios y reducirá costos, pero advierten sobre cumplimiento y liquidez

Pese a baja penetración crediticia, la banca argentina muestra avance digital, pero es cautelosa con la **regulación** y riesgos de seguridad.

Autorización de **activos digitales** en bancos y fintech impulsa debate sobre el futuro financiero de Argentina y su regulación.

El sistema financiero local se encuentra en un punto de inflexión. Ante el eventual levantamiento de la veda del Banco Central para la operativa con activos digitales en bancos y fintech, el debate estuvo presente este jueves el panel Banking meets digital assets de la LATAM Digital Assets Conf, organizada por Crecimiento en el predio de Worskspace by IRSA.

El panel contó con Agustín Pesce, CEO de Guardaline y exdirector del BCRA, y Pablo Moauro, economista jefe de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) como oradores; y Francesca Petrazzini, de Andén, quienes debatieron sobre la regulación, la ciberseguridad, los modelos de negocios institucionales y las oportunidades que se abren para usuarios, PyMEs e instituciones.

Un mercado pequeño pero tecnológicamente a la vanguardia

A pesar de que el crédito sobre el Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina muestra cifras sensiblemente inferiores a las de otros países de la región, el ecosistema de pagos local destaca por su nivel de digitalización e interoperabilidad.

Pesce analizó el contexto del sistema crediticio en comparación con la región y remarcó la necesidad de superar ciertos pisos de actividad económica. "El tamaño actual del sistema crediticio debe ser cercano al 12% del PBI. El mercado de capitales también viene creciendo, pero sigue siendo marginal, ni hablar del crédito, en relación a países vecinos como Brasil, cuyo sistema financiero representa entre el 85% y el 90% de su PBI. Estamos muy lejos en tamaño, pero a nivel tecnológico y en sistemas de pago, Argentina y Brasil hacen punta lejos en relación al resto".

Por su parte, Moauro coincidió en el potencial del sector de pagos a medida que la estabilización macroeconómica permita canalizar mayores flujos hacia el crédito.

"Durante un montón de años, con la macro desestabilizada, inflación muy alta y devaluaciones constantes, era muy difícil hacer crecer los depósitos y los préstamos. En el momento en que eso cambia a partir de 2024, los bancos empiezan a hacer lo que quieren hacer: dar crédito. El crédito se duplicó, aunque estamos en un 12% o 13% del PBI y tenemos mucho para crecer, considerando que el promedio regional está arriba del 60%", completó.

La prudencia de los directorios: entre la disrupción y la seguridad

La adopción de activos digitales por parte de la banca tradicional no ocurrirá de la noche a la mañana. A diferencia de las empresas nativas del ecosistema Web3, las entidades financieras están sujetas a controles, estándares y normativas que condicionan el ritmo de implementación.

Moauro detalló los dilemas que enfrentan las cúpulas directivas a la hora de aprobar proyectos cripto. "A nadie le gusta hacer un desarrollo, captar plata, tiempo y hacer las presentaciones para que en media hora te digan que tenés que apagar todo lo que trabajaste durante nueve meses. Los directorios de la gran mayoría de los bancos están interesados en analizar esto como todas las mejoras tecnológicas", señaló.

Sin embargo, agregó, "quienes llevan 30 años en la banca van a tomarlo como una disrupción más y no se van a volcar en forma decidida. Se van a preguntar: '¿Qué beneficio trae? ¿Reduce costos? ¿Es seguro? ¿Cómo pega en la reputación, en las operaciones y en el balance? ¿Qué pasa con la ciberseguridad?' Manejan depósitos de millones de personas y no pueden fallar ni 15 minutos porque colapsa el sistema".

Asimismo, la gestión de la liquidez y las exigencias regulatorias representan un factor determinante al momento de estructurar la oferta de depósitos y canalizar fondos a través de vehículos de inversión o custodia de terceros.

Al respecto, Pesce advirtió que "afecta al multiplicador del crédito de cómo es considerado el depósito en el banco. Si viene a ser un depósito institucional, no se puede prestar de igual manera que si entra directamente de una persona o empresa. Eso también perjudica la capacidad prestable".

"No es lo mismo si depositás tu dinero directamente en el banco que si ese mismo depósito termina estando en el banco pero entra por un fondo de inversión. Por la normativa, si entra directo puedo prestar un porcentaje mayor que si entra a través de un fondo", agregó.

Transferencias inmediatas, fricción y prevención del fraude

Uno de los ejes debatidos durante el panel fue el balance entre la inmediatez de los rieles de pago y la prevención de estafas virtuales. En Argentina, la velocidad de acreditación de las transferencias supera a la de mercados desarrollados, aunque esta fluidez presenta desafíos operativos frente a la ingeniería social y el cibercrimen.

Moauro abordó la delgada línea entre la experiencia de usuario sin fricción y los riesgos de seguridad: "En Argentina se confunde un poco una transferencia con un pago. Un pago sí tiene que ser inmediato, pero las transferencias no necesariamente".

"Si tengo que transferir 10.000 dólares por un auto o 500.000 pesos por una cena, ¿por qué tiene que ser al instante? La cara de todo esto es el fraude: hackean el celular, el WhatsApp, piden plata y tenemos un problema grande. Hay un tradeoff difícil: en Argentina estamos eligiendo fricción cero, pero tenemos ese riesgo latente", añade.

En ese sentido, destacó que, a diferencia de modelos estructurados sobre rieles estatales como el sistema Pix del Banco Central de Brasil, la fortaleza del mercado argentino radica en la capacidad de innovación del sector privado:

"Brasil tiene tecnología de vanguardia y su Banco Central desarrolló Pix, algo público que funciona muy bien. En Argentina tenemos distintos rieles –Interbanking, Coelsa, entre otros–, pero nuestro gran activo es que todo eso es del sector privado. Que sea privado significa que la innovación va a venir en forma mucho más rápida".

Del "prendido y apagado" a la tokenización de activos real world (RWA)

El debate regulatorio sobre la autorización para operar criptoactivos en el sistema bancario suele resumirse en la metáfora del "interruptor" de regulación prendido y apagado. Sin embargo, los especialistas remarcan que la integración abarca diversos niveles de complejidad tecnológica, desde la compraventa minorista hasta la tokenización de instrumentos de deuda.

Pesce enfatizó la importancia de ir más allá del comercio de tokens y explorar el potencial de la infraestructura blockchain para la emisión de colaterales y operaciones de crédito: "Esto no es solo si los bancos pueden meter el interruptor de 'prendido y apagado'. El punto acá es entender el contexto y las consecuencias. El último nivel es la tokenización: los bancos tokenizando activos financieros".

"Ahí hay una verdadera oportunidad. Imaginemos la tokenización de bonos que puedan servir como repo o colaterales de garantías de crédito que el banco pueda emitir. Para eso tendría que haber una coordinación con CNV. No es sencillo el frente de cuándo el Central va a habilitar esto, pero va de lo más sencillo a lo más complejo", reforzó.

Ganadores y perdedores en la nueva arquitectura financiera

Ante la inevitable convergencia entre la banca tradicional y los activos digitales, el panel repasó qué actores del sistema se verán más favorecidos y cómo se transformará la cadena de valor.

"Los principales ganadores son los bancos, al habilitarles canales de este mercado como operación, compraventa y custodia cripto. Van a entrar los que tengan un desarrollo tecnológico y niveles de seguridad importantes; no es para cualquiera. En segundo lugar, los usuarios, porque a un perfil más conservador le ampliás la oferta y le permitís operar Bitcoin desde el entorno del homebanking que le resulta más seguro. Y en tercer lugar, las PyMEs", desglosó.

En relación al sector productivo, Pesce profundizó sobre el impacto del uso de monedas estables (stablecoins) en la operativa de comercio exterior: "Las PyMEs tienen la necesidad de hacer pagos de comercio exterior, y los rieles de blockchain y stablecoins son fantásticos".

"Si eso se lo puede ofrecer un banco y los pagos, en vez de demorar entre 48 y 72 horas vía SWIFT con costos altos, se hacen de manera más rápida y económica, se acaba el partido. Nunca antes el sistema financiero global fue tan accesible, económico, fácil e inclusivo", indicó.

El ejecutivo de Guardaline destacó además el rol de los proveedores de servicios de activos virtuales B2B (PSAV) que actuarán como infraestructura crítica (Banking-as-a-Service): "Las empresas B2B que presten servicios de infraestructura cripto a las entidades bancarias también van a ser grandes ganadoras. Los bancos van a nutrirse muchísimo del expertise de estas firmas especializadas para desplegar sus soluciones".

Por último, Moauro concluyó que el ingreso de las instituciones financieras tradicionales no destruirá el negocio de los jugadores nativos, sino que ampliará el tamaño total del mercado. "Cuando se agranda la torta y la adopción llega a los millones de usuarios que manejan los bancos, el mercado se vuelve masivo. Definitivamente el volumen general crece para todo el ecosistema".