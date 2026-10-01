La plataforma llega al país para defender el efectivo: circulante real en baja, "desiertos" sin cajeros y un canal gratuito para denunciar comercios

Denaria abre Canal de Denuncias para proteger el derecho a pagar en efectivo, sin ley que lo ampare, frente a la digitalización.

Antonio Montero de Denaria denuncia que 1,2M argentinos carecen de acceso a efectivo y 980 localidades sufren doble exclusión.

Plataforma Denaria Argentina defiende el uso del dinero en efectivo, esencial contra la exclusión y por coexistencia digital.

Seis puntos centrales explican el motivo por el cuál Plataforma Denaria Argentina tomó la decisión de desembarcar en la Argentina para defender el uso del dinero en efectivo.

Antonio Montero, director ejecutivo de Denaria Argentina, advirtió que forzar la desaparición del billete con brechas de conectividad e informalidad estructural es "una forma de exclusión", en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Con ese diagnóstico, la plataforma abre el debate para defender al consumidor y su libertad de elegir el dinero físico como medio de pago.

El circulante real se contrajo 58% desde enero de 2017, 1.207.906 argentinos viven a más de 10 km de un punto de acceso al efectivo, y 980 localidades sufren una doble exclusión, sin efectivo y sin conectividad plena.

A eso se suma la caída de los puntos de acceso, que pasaron de 53.891 en junio de 2025 a 42.380 en diciembre. Además, ninguna ley protege el derecho a pagar en efectivo, y la Ley 27.802 eliminó la posibilidad de cobrar el salario con billetes. Plataforma Denaria Argentina es una organización civil que inicia formalmente sus actividades para monitorear y defender el uso del dinero físico.

Tiene por objetivo concientizar a la sociedad y a los reguladores sobre la necesidad de una verdadera coexistencia con las billeteras virtuales y plantea que el sistema tradicional, que hoy sostiene a millones de personas, siga siendo un pilar de la inclusión financiera.

Canal de Denuncias contra los comercios que rechazan pagos en efectivo

En la Argentina existe una legislación que obliga a aceptar pagos digitales, pero ninguna norma protege el derecho del ciudadano a pagar con billetes.

Denaria –para llenar ese vacío– habilitó en su sitio un Canal de Denuncias gratuito y confidencial.

De este modo, cualquier persona puede reportar establecimientos que rechacen pagos en efectivo.

La organización trabaja para que todos los comercios acepten billetes y acompaña a los usuarios.

Sostiene que el acceso y el pago con dinero físico es un derecho que debe respetarse.

El avance digital es real: un estudio de Mastercard de 2026 indica que 70% de los argentinos usó una billetera virtual en el último semestre, frente a 52% que usó efectivo.

Quién se encuentra detrás de Denaria: del origen en España a la Argentina

Plataforma Denaria nació en España el 29 de septiembre de 2021 y hoy está presente en cuatro países:

España

Portugal

Chile

Argentina

A nivel europeo se articula mediante la confederación Denaria Europe, con sedes en Madrid y Bruselas.

Esa red integra a las plataformas Droit au Cash (Francia), Kontantupproret (Suecia) y Bevar Kontanter (Dinamarca).

Argentina es el segundo mercado latinoamericano en el que desembarca, luego de Chile (octubre de 2025).

Su propósito es asegurar una transición digital justa, segura e inclusiva, que contemple los riesgos económicos, sociales y de seguridad.

Desde su lanzamiento en España, define al efectivo como un medio de pago universal y gratuito, útil para comprar bienes esenciales en crisis o catástrofes.

Observatorio Denaria: cuáles son los datos sobre el efectivo en la Argentina

El Observatorio Denaria analiza información oficial del INDEC y del BCRA para identificar cómo se usa el efectivo y qué rol cumple en el sistema financiero.

Con esos datos elabora informes propios sobre la evolución de los medios de pago y el deterioro de la red de acceso. Su primer informe local, con fecha del 29 de septiembre, destaca varias mediciones clave.

Desde enero de 2017, el circulante real se contrajo 58%, según el indicador "el pulso del circulante", que mide cada mes el efectivo disponible en manos del público, descontada la inflación.

Además, 1.207.906 argentinos viven en localidades a más de 10 km de un cajero automático, una terminal de cobro o una sucursal bancaria.

En 1.010 localidades, el punto de acceso más cercano está a más de 15 km.

A qué se denominan los Desiertos del efectivo

La Escala de Desiertos clasifica las 4.019 localidades censales del país según su distancia al punto de acceso más cercano:

705 están entre 15 y 30 km

187 entre 30 y 50 km

118 a más de 50 km

Para Denaria, la distancia es la forma más cruda de exclusión, porque el propio dinero cuesta un viaje y el viaje cuesta plata. Hoy 980 localidades, con 562.690 habitantes, enfrentan una doble exclusión financiera.

En el último semestre, 148 pueblos perdieron todos sus puntos de acceso, y allí viven 209.319 personas. Además, 43 de ellos tienen menos de la mitad de los hogares conectados a internet, lo que equivale a 51.170 personas. Los puntos de acceso pasaron de 53.891 en junio de 2025 a 42.380 en diciembre, en su mayoría agencias complementarias como comercios de barrio, farmacias y locutorios.

Ley 27.802 y fin del salario en efectivo: el debate sobre el derecho a elegir

La Ley 27.802 (art. 35) eliminó la posibilidad de pagar el salario en efectivo. Las remuneraciones deben acreditarse, bajo pena de nulidad, en una cuenta bancaria a nombre del trabajador. Para Denaria, el acceso al efectivo deja de estar garantizado en el origen del ingreso.

El Banco Central admite que las entidades reorientan su presencia física hacia espacios de mayor valor agregado y dejan sin servicio a los sectores más vulnerables, que dependen del efectivo.