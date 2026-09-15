Las tasas van del 16% al 24% anual. Qué bancos pagan más por los depósitos de los clientes y cuáles recortaron sus rendimientos en los últimos días

Solo tasas superiores al 21% anual vencen a la inflación; los bancos tradicionales recortaron rendimientos esta semana.

Bancos digitales como Reba superan la inflación (1,7% agosto) con tasas de hasta 1,97% mensual, a diferencia de bancos tradicionales.

El plazo fijo a 30 días muestra una brecha de $6.575 por cada $1M, con Reba liderando con 24% TNA según el BCRA.

El plazo fijo a 30 días muestra una brecha de hasta $6.575 por cada $1 millón depositado entre el banco que más paga y el que menos rinde, según el último relevamiento oficial del Banco Central (BCRA) correspondiente a septiembre.

Reba Compañía Financiera encabeza el ranking con una TNA del 24%. En el extremo opuesto se ubica Banco Patagonia con apenas 16% anual.

Quien elige la tasa más alta se lleva $1.019.726 al vencimiento, frente a los $1.013.151 que ofrece la más baja. Son $6.575 que quedan sobre la mesa si no mirás el ranking completo antes de invertir.

En un contexto donde la inflación de agosto fue del 1,7% según el INDEC y las tasas promedio del sistema rinden cerca del 1,62% mensual, cada punto de TNA que se gana o se pierde puede definir si el ahorrista le empata o no a los precios.

Qué bancos digitales pagan las mejores tasas en septiembre 2026

El tope del mercado vuelve a estar en manos de entidades que operan 100% online. No exigen ser cliente previo para constituir un depósito.

Reba Compañía Financiera encabeza el ranking con una TNA del 24%, que arroja un rendimiento efectivo mensual del 1,97%. Ese porcentaje supera a la inflación de agosto por 0,27 puntos.

Le siguen de cerca Banco CMF y Crédito Regional. Ambos ofrecen 23,5% anual. Eso deja $1.019.315 al cabo de 30 días por cada millón depositado.

En estos tres casos, la tasa mensual supera al último dato de precios por entre 0,23 y 0,27 puntos porcentuales. Son las únicas alternativas que le ganan holgadamente a la inflación.

La lista de los que pagan por encima del 20% se completa con:

Banco Meridian: 23,25%

Banco Bica: 23%

Banco del Sol: 23%

Banco Voii: 22%

Banco Columbia: 22%

Banco Mariva: 21%

Bibank: 21%

Todas estas colocaciones se constituyen por homebanking o app. Sin trámites presenciales. La única condición es que la transferencia se haga desde una cuenta a nombre del titular.

Cuánto pagan los bancos tradicionales y quiénes recortaron tasas esta semana

Entre las entidades de mayor volumen de depósitos, el panorama es más ajustado. Y esta semana hubo movimientos a la baja que achicaron aún más los rendimientos.

Banco Nación redujo su tasa de 19,5% a 18,75% y Galicia pasó de 18,5% a 17,75%. Recortes de 0,75 puntos que representan $616 menos de interés por cada millón a 30 días.

Santander bajó medio punto: de 17% a 16,5%. Una diferencia de $411 por millón.

Así queda el mapa de los grandes bancos:

Banco Macro: 19,5%

BBVA: 19,5%

Banco Nación: 18,75%

Credicoop: 18,5%

ICBC: 18,1%

Galicia: 17,75%

Ciudad: 17%

Santander: 16,5%

Patagonia: 16%

Con estas tasas, un depósito de $1 millón en Patagonia genera $13.151 de interés en 30 días. En Macro o BBVA, el retorno sube a $16.027.

La brecha entre los grandes supera los $2.800 por millón. Y si la comparación es contra el mejor del mercado (Reba), la diferencia trepa a esos $6.575 que marcan la frontera entre ganarle o perderle a la inflación.

El plazo fijo le gana al dólar pero no siempre a la inflación

La tasa promedio del sistema para personas humanas se ubica en 19,81% anual. Equivale a un rendimiento cercano al 1,62% mensual.

Ese retorno quedó por debajo de la inflación de agosto, que fue de 1,7%. Y muy lejos del 2,1% registrado en julio.

Para septiembre, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA proyecta un IPC del 1,8%. Con la tasa promedio del sistema, el ahorrista volvería a perder contra los precios.

Solo las entidades que pagan por encima del 21% anual logran empatarle o ganarle a los precios. Por debajo de ese umbral, el plazo fijo pierde contra la inflación en términos reales.

Frente al dólar, en cambio, las tasas en pesos siguen siendo competitivas. Las cotizaciones acumulan en 2026 una suba de entre 3,4% en el tipo de cambio oficial y 4,7% en el contado con liquidación.

Muy por debajo del rendimiento nominal que ofrece incluso el banco que menos paga. El CCL subió 4,7% en lo que va del año. Reba, con su 24% anual, ya lleva acumulado un retorno que supera cinco veces esa cifra en términos nominales.

Un dato de contexto: hace un año la tasa promedio de plazo fijo rondaba el 47,92% anual. Hoy está en 19,81%.

La caída de más de 28 puntos refleja el proceso de desinflación. Pero también achicó el margen del ahorrista conservador que busca protegerse sin asumir riesgo cambiario.

Todos los depósitos en entidades supervisadas por el BCRA cuentan con la cobertura del Fondo de Garantía de los Depósitos hasta $50 millones por persona y por entidad, según la Comunicación "A" 8407 vigente desde abril de 2026.