La bomba financiera del año agota su cuenta regresiva: Mercado Pago será banco antes de fin de año, según adelantó Juan Curutchet, director del Banco Central.

Así, el funcionario confirmó el adelanto de iProUP, que ubicaba en noviembre el deadline para aprobación de la licencia del unicornio. Este año, se sumó a la lista de los neobancos Cocos (compró el VOII) y Revolut, que acaba de ser aprobada la fusión con Cetelem.

Por estas horas, la compañía acelera su plan. Todo indica que noviembre será la fecha clave, si bien puede darse antes. En la industria aseguran que solo faltan "cuestiones formales" para concretarlo. Y

Mercado Pago, el banco más grande del país

Hay una cifra que habla por sí misma. Si logra convertir sus 25 millones de cuentas virtuales (CVU) en bancarias (CBU) pasará a ser el banco con más cajas de ahorro y cuentas corrientes de la Argentina. De acuerdo con el Informe de Entidades Financieras del BCRA:

Nación: 21.868.883

Provincia: 13.464.620

Galicia: 11.231.919

Macro: 9.732.105

Ese pasaje puede ser algo engorroso. Ualá informó que recién terminó de migrar las cuentas a CBU, tres años después de haber recibido el OK por la compra de Uilobank.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales, asegura a iProUP que en este caso será más ágil: "Lo lógico es que Mercado Pago ofrezca cajas de ahorro bancarias y que los usuarios pasen a ellas aceptando nuevos términos, conservando el alias para que la experiencia no cambie".

El cambio de Mercado Pago una vez que sea banco según los expertos

"El cambio de fondo es jurídico: el saldo deja de ser una cuotaparte de un fondo común y pasa a ser un depósito bancario, con la cobertura de la garantía de depósitos. Eso desarma uno de los argumentos que los bancos usaron contra las billeteras", completa.

Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, remarca que "es lógico que emita tarjeta de débito, ya que irá por las cuentas sueldo", un producto que la Reforma Tributaria volvió a descartar para las fintech.

Si bien las prepagas que ofrece permiten emular el funcionamiento de la de débito al extraer fondos de una cuenta, no se descarta que ofrezca una de débito a quienes deseen utilizarlas para extraer de cajeros. Puede usar los plásticos "combo" que ofrecen más de una funcionalidad (crédito + débito), algo que exploró Naranja X.

La cuenta sueldo es el principal motor para convertirse en banco, ya que captar salarios le permite saltar un paso: pedir a los usuarios que depositen los fondos o programen transfencias.

Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, la masa salarial roza los $20 billones mensuales (u$s12.000 millones), equivalente a la capitalización bursátil combinada de Galicia (u$s7.500M) y Macro (u$s5.000M).

Kupferberg asegura que Mercado Pago podrá "ofrecer remuneración desde el primer día de cobro, adelanto de sueldo instantáneo, créditos con descuento de haberes a tasas más bajas y beneficios en el ecosistema de Mercado Libre".

También puede abrir otro negocio poco explorado: la banca empresa. Según Balatti, apostaría a "integración por API con los sistemas de liquidación, acreditación inmediata y un solo proveedor para cobros, pagos a proveedores y sueldos. Para una pyme que ya cobra con Mercado Pago, eso es muy tentador".

La pelea por la infraestructura

No solo el marketplace o la billetera integrada son diferenciales únicos para Mercado Banco con licencia bancaria. Lo que no se ve, su infraestructura, tampoco tiene igual en el país. Será fácilmente integrable.

Desde el compliance, poco cambia. Balatti asegura que podrá seguir usando la nube de Amazon, ya que "el BCRA admite servicios cloud bajo determinados controles y hay bancos digitales internacionales operando sobre AWS, aunque tendrá mayores exigencias de seguridad, continuidad y gobierno tecnológico".

El gran diferencial es la inteligencia artificial, que le permite obtener mayor valor de la enorme cantidad de datos que circula por sus rieles. "Mercado Pago conoce el flujo real de ventas de millones de comercios y puede darle crédito a monotributistas, no bancarizados y pymes que el banco tradicional evalúa mal", añade Kupferberg. Es decir, un Veraz con esteroides, capaz de calcular riesgo con precisión para prestar más y mejor.

Justamente, la licencia permite al unicornio hacer intermediación financiera, usando depósitos de unos usuarios para prestar a otros, bajando sensiblemente el costo de fondeo. Al igualar estas condiciones, Mercado Pago jugará fuerte en el sector crédito. Balatti y Kupferberg no descartan que incurra en hipotecarios en una segunda fase.

Iván Bolé, abogado y especialista del sector fintech, añade que podrá ofrecer inversiones automáticas o versiones más "inteligentes" de productos existentes. "La interfaz que creó para manejar la tarjeta de crédito no se parece a nada que ofrezcan los bancos. Es una gestión integral e inteligente de todo lo que ocurre con el plástico", ejemplifica.

A la mejor infraestructura digital hay que añadirle que no tendrá el "peso" de la infraestructura física, como un tesoro propio: a diferencia de Cocos que heredó una bóveda del VOII que su CEO Ariel Sbdar mostró en redes, Mercado Pago no está obligado a construir nada.

Esto le trae varias ventajas. Por un lado, no requeriría inversiones en real estate, más teniendo en cuenta que –según fuentes del sector– inició un "plan de achique" que incluye la retirada de su sede en Parque Patricios, donde tiene domicilio legal Mercado Pago SRL.

En segundo lugar, le abre un negocio. "El efectivo se maneja con transportadoras de caudales y redes de cajeros, pero cuenta con algo que ningún neobanco tiene: una red enorme de comercios con Point que puede funcionar como punto de extracción y depósito de efectivo", señala Kupferberg.

Así, según el experto, "se puede transformar en la red de adquirencia bancaria más importante del país muy rápidamente", lo que le permitiría también pelear el negocio "en la calle" como rival de RapiPago o Pago Fácil.

El objetivo de liderar el sistema financiero

Hasta no hace mucho, Mercado Pago mantenía un discurso feroz contra la industria bancaria. Ahora, será parte de ese universo, pero no en rol de reparto o villano.

Según Bolé, "Mercado Pago deberá operar bajo el régimen de entidades financieras y tiene sentido que participe de las organizaciones que representan a los bancos". De hecho, podría integrar ABA, que nuclea a los bancos de capital internacional, sin renunciar a la Cámara Argentina de Fintech, cuya presidente es Paula Arregui, VP de Mercado Pago.

"Puede producirse algo bastante interesante: Mercado Pago tendría simultáneamente una pata bancaria y otra fintech. La licencia bancaria no elimina automáticamente el negocio de pagos, adquirencia, procesamiento, marketplace, servicios tecnológicos o soluciones para comercios", agrega.

Pese a sumarse al club de los bancos, las entidades trazarán una línea sobre dos empresas que hoy controlan. Por un lado, COELSA es la compensadora que, con 19 bancos controlantes, se encarga de la compensación y liquidación del dinero electrónico. Es decir, todas las transferencias, pagos QR con saldo en cuenta y echeqs pasan por sus servidores.

"Puede participar como entidad adherida, pero entrar como accionista depende de los bancos que la integran, y ahí se verá la tensión política, que se podría resolver en alguna de las cámaras, dependiendo del espíritu colaborativo de Mercado Pago", señala Kupferberg.

La otra empresa bancaria es MODO, consorcio compuesto por 35 entidades. Ahí no tendrá chances de entrar, según Kupferberg: "Es la billetera que los bancos crearon para competirle. Lo que sí va a exigir, ahora desde adentro del sistema, es una interoperabilidad pareja". No será el único "excluido": Banco Provincia y Uilo eligieron no subirse.

Kupferberg además imagina tres frentes de "defensa" de los bancos:

"En lo discursivo , van a presentar esto como una victoria del principio 'misma actividad, misma regulación'"

, van a presentar esto como una victoria del principio 'misma actividad, misma regulación'" "En lo comercial , van a mejorar sus apps, reforzar MODO, pagar más por los saldos y pelear más duro los planes sueldo"

, van a mejorar sus apps, reforzar MODO, pagar más por los saldos y pelear más duro los planes sueldo" "En lo institucional, va a haber discusión sobre la gobernanza de COELSA y las comisiones"

Bolé agrega que "la verdadera batalla será por la cuenta donde entra el sueldo, se pagan las cosas, se invierte el excedente, quién otorga crédito y quién termina concentrando la información financiera del cliente".

La licencia es solo un trámite. Mercado Pago ya tiene millones de clientes y una relación cotidiana con ellos, la envidia de toda la banca. Solo le falta esa firma del BCRA para dominar de punta a punta el sistema financiero.