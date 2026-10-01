El incidente no generó amenazas para usuarios, pero se suma a ataques que expusieron debilidades en plataformas y servicios cripto. Los detalles

La IA acelera los ataques a activos digitales, reduciendo las ventanas de respuesta a solo 24-48 horas.

El sector cripto perdió u$s1.100 millones por 212 ataques en 2026, un 240% más que en 2025.

MetaMask detectó un incidente de seguridad en su infraestructura, activando medidas preventivas sin hallar amenaza directa a wallets de usuarios.

MetaMask informó que detectó un incidente de seguridad en parte de su infraestructura y puso en marcha medidas preventivas para limitar posibles consecuencias.

El episodio se suma a una seguidilla de ataques que comprometieron plataformas, protocolos y herramientas del ecosistema cripto, provocaron pérdidas millonarias y profundizaron la preocupación por la seguridad de los activos digitales.

¿Qué medidas tomó MetaMask para proteger su infraestructura?

La intervención incluyó coordinación interna con especialistas en seguridad y colaboradores externos, un esquema que MetaMask presentó como parte de sus tareas para corregir la falla detectada en su infraestructura.

Al momento de comunicar lo ocurrido, la empresa aseguró que no había encontrado indicios de una amenaza inmediata contra las wallets de sus usuarios, aunque mantenía activo el procedimiento de revisión.

Una de las decisiones centrales consistió en retirar anticipadamente los validadores que podían estar involucrados, dentro de las operaciones de staking que la compañía ofrece bajo una modalidad no custodial.

La medida se llevó adelante junto con clientes y socios comerciales, mientras MetaMask aclaró que no tiene bajo su control las claves necesarias para retirar los fondos depositados en staking.

Esa característica implica que los usuarios conservan la gestión de sus claves de retiro, incluso cuando participan de los servicios de staking ofrecidos por la plataforma, según explicó la propia compañía.

La firma también anunció que continuaría observando el comportamiento de sus sistemas y compartiría nuevos comunicados públicos conforme avanzara la resolución del inconveniente detectado en su infraestructura tecnológica.

¿Cuáles son las pérdidas por hackeos de criptomonedas en 2026?

El episodio ocurre en un escenario de múltiples vulnerabilidades que alcanzaron distintas herramientas del sector, desde soluciones de almacenamiento de bitcoin hasta servicios utilizados para procesar operaciones con criptomonedas.

Un relevamiento de Blockaid dimensionó el problema al registrar 212 incidentes durante los primeros seis meses de 2026, con pérdidas conjuntas de u$s1.100 millones en activos digitales.

El balance representó un crecimiento del 240% frente a las pérdidas acumuladas durante todo 2025, una variación que refleja la dimensión económica que alcanzaron los ataques registrados en apenas seis meses.

Entre los casos recientes sobresalió el de Coldcard, los monederos físicos desarrollados por Coinkite, que quedaron expuestos por una falla vinculada con la generación de claves de seguridad.

La investigación de Galaxy Research estimó que el defecto del firmware redujo la entropía criptográfica de las semillas y permitió reconstruir claves privadas sin conexión, para sustraer más de 2.000 BTC.

¿Qué relación existe entre la IA y los ataques a criptomonedas?

Coldcard no fue el único servicio afectado: también hubo incidentes en LNP2Pbot, cuyo bot de intercambios cerró, BTCPayServer, donde sustrajeron fondos, la wallet ZEUS y el servicio Boltz.

En paralelo, investigaciones de Cisco Talos y CrowdStrike relacionaron la aceleración de estos ataques con el aprovechamiento de modelos de inteligencia artificial por parte de grupos y operadores maliciosos.

Según esos informes, la incorporación de estas herramientas acortó los plazos disponibles para responder a las amenazas y redujo las oportunidades de aplicar correcciones de seguridad oportunamente.

Como consecuencia, las ventanas para instalar parches frente a vulnerabilidades quedaron reducidas a períodos de entre 24 y 48 horas, un desafío adicional para los equipos responsables de proteger sistemas digitales.