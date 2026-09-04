Un informe de PeckShield contabilizó 50 ataques durante el octavo mes del año, el número más alto de 2026. Cómo evolucionó la cifra, mes a mes

Tectonic sufrió el mayor ataque (u$s74M), consolidando en 2026 más incidentes, pero con montos individuales menores.

Las pérdidas por robo de criptomonedas cayeron 49,5% a u$s136,3 millones, pese a un 67% más de incidentes.

Agosto de 2026 registró 50 hackeos de criptomonedas, el mes con más ataques, según PeckShield.

Agosto se convirtió en el mes con más hackeos de criptomonedas de 2026, aunque el dinero robado cayó a la mitad frente a julio, según el último relevamiento de la firma de seguridad blockchain PeckShield.

La compañía contabilizó 50 ataques importantes durante agosto, un salto del 67% frente a los 30 incidentes de julio. Sin embargo, las pérdidas totales bajaron a u$s136,3 millones, una caída del 49,5% frente a los u$s270 millones robados el mes anterior.

El resultado confirma una tendencia que se repite en 2026: más ataques, pero con montos individuales cada vez más chicos.

Tectonic concentró el mayor golpe del mes en Cronos

El protocolo de préstamos Tectonic, que opera sobre la red Cronos, sufrió el exploit más grande de agosto.

El ataque le costó aproximadamente u$s74 millones, lo que lo ubica como el cuarto robo cripto más grande de 2026 y explica por sí solo más de la mitad de las pérdidas del mes.

El atacante solo alcanzó a mover unos u$s6 millones hacia Ethereum antes de que los validadores de Cronos congelaran la producción de bloques para frenar la fuga de fondos. Luego, la red restauró su estado a un punto previo al ataque y retomó su funcionamiento con normalidad.

"El hacker ha comenzado a lavar los fondos robados, moviéndolos a BTC, unos u$s200.000 hasta ahora", informó PeckShield sobre los movimientos posteriores del atacante.

Los diez incidentes más costosos de agosto sumaron u$s123,34 millones, casi el 91% del total, dejando apenas u$s12,9 millones repartidos entre los otros 40 hackeos. La pérdida promedio por hackeo bajó a unos u$s2,7 millones, contra los u$s9 millones que había dejado julio.

Detrás de Tectonic, Moonwell perdió u$s8,7 millones tras una manipulación de precios sobre un activo colateral. TermLabs sufrió un robo de u$s8,5 millones, Coinsbuy quedó afectado por u$s7,9 millones y TAC perdió u$s7,5 millones. Injective, MANTRA, BounceBit, Cosmos Labs y Aquifer completaron el top diez de agosto.

Cómo vienen los hackeos cripto mes a mes en 2026

El salto de agosto se dio tras varios meses de relativa estabilidad en la cantidad de ataques, en medio de la presión constante sobre el sector.

Así evolucionó el número de hackeos importantes registrados por PeckShield a lo largo del año:

Enero: 16 hackeos

Febrero: 15 hackeos

Marzo: 20 hackeos

Abril: 40 hackeos, con pérdidas de u$s646,89 millones, el mes más costoso del año por los exploits a Drift y KelpDAO

Mayo: 40 hackeos, con pérdidas por u$s81,7 millones

Junio: 40 hackeos, con pérdidas por u$s75,87 millones

Julio: 30 hackeos, con pérdidas por u$s270 millones

Agosto: 50 hackeos, el récord del año, con pérdidas por u$s136,3 millones

El propio primer semestre del año ya había marcado un máximo histórico de 207 incidentes, con pérdidas por u$s972 millones, según un informe de la firma TRM Labs. De ese total, un 66% quedó vinculado a grupos de Corea del Norte, principalmente por los ataques a Drift y KelpDAO en abril.

La combinación de más ataques con montos individuales menores volvió a repetirse en agosto y consolida un patrón que la industria cripto viene mostrando durante todo 2026.