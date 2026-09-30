El fallo permitía la ejecución remota de código y comprometía activos digitales en dispositivos con versiones anteriores a iOS 27

Usuarios deben actualizar sus dispositivos de inmediato; ya hubo robo de fondos por este tipo de exploits y apps falsas de wallets.

La falla en CoreGraphics (CVE-2026-86950) permitía ejecución remota de código, afectando a usuarios de iPhone y iPad.

Apple emitió una actualización urgente para iOS y macOS por una vulnerabilidad de día cero que atacaba wallets de criptomonedas.

Apple, el gigante de Cupertino, lanzó una actualización de emergencia para iOS, iPadOS y macOS tras detectar una vulnerabilidad de día cero que estaba siendo explotada para atacar wallets de criptomonedas.

El fallo, identificado como CVE-2026-86950, permitía la ejecución remota de código y comprometía activos digitales en dispositivos con versiones anteriores a iOS 27.

Apple actualiza iPhone tras detectar ataques a billeteras cripto

El problema se encontraba en CoreGraphics, la librería de renderizado gráfico de los sistemas operativos de Apple. Un archivo malicioso podía desencadenar un error de "escritura fuera de límites" y permitir que un atacante ejecutara código arbitrario en el dispositivo.

Su ejecución abría la puerta a la extracción de credenciales y al robo de fondos en billeteras de criptomonedas.

Apple reconoció que el fallo estaba siendo utilizado en "ataques extremadamente sofisticados" contra objetivos específicos.

La advertencia fue emitida por Evilcos, fundador de la firma de ciberseguridad SlowMist, quien confirmó que grupos criminales de bajo perfil explotaron la vulnerabilidad para robar criptomonedas de usuarios de iPhone.

Apple detectó ataques sofisticados a wallets cripto y lanzó un parche urgente para usuarios de iOS

El especialista recomendó actualizar de inmediato todos los dispositivos y evitar la instalación de aplicaciones desconocidas o la apertura de enlaces sospechosos en Safari y navegadores integrados.

Apple publicó el parche el 28 de septiembre de 2026, bajo las versiones iOS 26.7.1, iPadOS 26.7.1 y macOS Tahoe 26.7.1. Los equipos con iOS 27 y macOS 27 no se vieron afectados.

La compañía explicó que la corrección consistió en reforzar los controles de memoria para evitar escrituras fuera de límites.

Este incidente se suma al "patch day" de mediados de septiembre, cuando Apple corrigió un récord de 273 vulnerabilidades en un solo día, incluyendo una falla que ya había sido utilizada para instalar mineros de Monero en equipos Mac.

La sucesión de parches forma parte de la presión sobre la compañía para blindar sus sistemas frente a ataques dirigidos a usuarios de criptomonedas y aplicaciones financieras.

Para los usuarios, la recomendación es simplemente instalar la última versión de iOS, iPadOS y macOS de inmediato, reforzar las prácticas de seguridad digital y estar atentos a posibles intentos de phishing o archivos maliciosos que puedan comprometer sus activos digitales.

Todas las apps maliciosas que circularon en iOS en 2026

El más reciente de todos los hechos reportados fue el de Binance Wallet, que apuntó directamente a FomoPeek, una app de terceros cuyas versiones 1.1 y 1.2 habrían sido utilizadas para robar claves privadas, frases semilla y otra información almacenada en los dispositivos iOS afectados.

Además, en julio pasado, se había reportado el spyware SparkKitty, capaz de recolectar imágenes almacenadas en teléfonos iOS y Android en busca de capturas de pantalla con frases de recuperación de billeteras.

Antes, en marzo, investigadores de Google habían identificado un kit de explotación conocido como Coruna, que contenía cinco cadenas de exploits completas y 23 vulnerabilidades distintas, capaz de rastrear teléfonos comprometidos en busca de información financiera y frases semilla.

La App Store tampoco estuvo exenta de otros episodios similares en lo que va del año.

En agosto se detectó una aplicación falsa que imitaba a la billetera Wasabi Wallet, vinculada al robo de aproximadamente 6 BTC de un usuario, y que representó el vigésimo séptimo clon de wallet cripto identificado en la tienda de Apple durante 2026.

El caso más grave de ese tipo de fraudes correspondió a una app falsa de Ledger, que habría provocado pérdidas cercanas a los u$s9,3 millones.