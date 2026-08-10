La herramienta permite a los usuarios delegar operaciones en agentes que ejecutan transacciones siempre dentro de límites definidos por el propio usuario

El lanzamiento capitaliza el mercado de agentes autónomos (crecimiento del 44% en 2026), priorizando control y seguridad.

Usuarios delegan en agentes IA con límites definidos; Guard Mode y protección Blockaid resguardan transacciones en DeFi.

MetaMask, la billetera cripto de autocustodia, lanzó oficialmente su nueva billetera inteligente "Agent Wallet", diseñada para habilitar trading automatizado con agentes de inteligencia artificial bajo un esquema de autocustodia y seguridad reforzada.

La herramienta permite a los usuarios delegar operaciones en agentes que ejecutan transacciones en DeFi, pero siempre dentro de límites definidos por el propio usuario.

Cómo funciona la nueva billetera con IA de MetaMask que opera sola

La MetaMask Agent Wallet marca un salto en la evolución del trading agéntico. Se trata de una billetera que permite a los agentes de IA monitorear mercados, razonar entre protocolos, preparar transacciones y ejecutarlas automáticamente cuando se cumplen las condiciones definidas.

A diferencia de otros intentos, la propuesta de Consensys busca resolver la tensión entre autonomía y seguridad: el usuario establece reglas claras —como límites de gasto, protocolos permitidos y perfiles de riesgo— y el agente actúa dentro de esos parámetros.

La billetera soporta operaciones en Ethereum, Linea, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base, Polygon, BSC y Sei, además de integrarse con plataformas como HyperLiquid.

Los agentes pueden ejecutar swaps, operar en mercados de predicción, manejar posiciones en derivados y participar en pools de liquidez. Entre las funciones más destacadas se encuentran:

Guard Mode vs Beast Mode : dos configuraciones que determinan el nivel de autonomía del agente

Protección contra MEV y análisis de amenazas : cada transacción pasa por simulación y escaneo de seguridad con tecnología de Blockaid

Cobertura de seguridad : las operaciones consideradas seguras están respaldadas por una garantía de hasta u$s10.000 mensuales contra pérdidas

Gasless trading: los agentes pueden ejecutar transacciones sin necesidad de poseer el token nativo de la red, ya que las comisiones se liquidan en el activo transferido

La nueva Agent Wallet de MetaMask deja que una IA haga trading por vos con tus propias reglas

MetaMask enfatizó que la seguridad es el núcleo de la propuesta. Cada transacción es analizada antes de ejecutarse y cualquier operación que exceda los límites definidos requiere aprobación humana mediante autenticación de dos factores.

Los usuarios mantienen siempre el control de sus claves privadas, que están protegidas por entornos de ejecución confiables (TEE), y pueden exportar su frase de recuperación en cualquier momento.

El mercado de agentes autónomos creció 44% en 2026

El lanzamiento se da en un momento en que el mercado de agentes autónomos se proyecta como uno de los segmentos de mayor crecimiento: según estimaciones, pasará de u$s5.400 millones en 2024 a u$s236.000 millones en 2034.

En 2025, este mercado estaba valuado en u$s7.800 millones; un año después escaló a u$s11.200 millones, algo que representa un crecimiento de 44%.

Las proyecciones de firmas como Grand View Research e IDC estiman que para 2030 podría superar los u$s50.000 millones de capitalización.

Además, se estima que más del 80% de las organizaciones ya incorporan al menos un agente de IA en sus operaciones, y el 57% los utiliza en flujos de trabajo de varias etapas.

Sin embargo, también se multiplican los riesgos: Gartner anticipa que uno de cada cuatro incidentes de seguridad empresarial hacia 2028 podría originarse en la explotación de agentes de IA.