Bitcoin dejó atrapados a quienes apostaban por una caída y, poco después, a quienes se subieron a la recuperación con dinero "prestado", lo que se conoce en la jerga financiera como operar apalancado. Ese doble barrido explica la velocidad de los movimientos, aunque deja abierta la pregunta central: ¿hay compradores suficientes para sostener el precio cuando se agotan las operaciones forzadas?

El Weekly Market Report de MoonQuant.Capital, publicado al cierre de la semana pasada, ofrece una lectura al respecto. Y es que el avance tuvo respaldo de compras al contado y entradas a fondos cotizados, mientras el apalancamiento que llegó después sufrió la corrección. Sin embargo, la continuidad de esos flujos sigue siendo la condición para que el rebote se consolide.

Cómo fue el barrido de Bitcoin en las dos direcciones

Según MoonQuant, sobre datos de BitGo, durante la ruptura de los u$s85.000 las posiciones bajistas concentraron u$s648 millones de un total de u$s746 millones en liquidaciones. Cuando una apuesta a la baja acumula pérdidas y se queda sin garantías, su cierre forzado puede acelerar la suba.

Después llegó el movimiento contrario. En las 24 horas relevadas por Coinglass al cierre de la semana pasada, el informe contabiliza u$s560 millones de liquidaciones en el mercado cripto: u$s444,04 millones eran posiciones alcistas, equivalentes al 79,2% del total. Estas cifras abarcan distintos criptoactivos, no solamente Bitcoin, consigna el documento.

La caída también redujo un 5,6% el interés abierto de derivados de BTC, es decir, el volumen de contratos que permanecían abiertos. Al mismo tiempo, las tasas de financiamiento de los contratos perpetuos se ubicaban cerca de cero.

Para MoonQuant, esa combinación respalda la interpretación de una recuperación impulsada por el mercado al contado, seguida por una limpieza del apalancamiento. Pero una menor cantidad de apuestas financiadas no garantiza, por sí sola, un piso.

El panorama de Bitcoin para los próximos días (generado con IA)

"El barrido de posiciones apalancadas en ambas direcciones es un proceso clásico de ‘limpieza’ en el mercado de derivados, pero no es lo que determina el piso real del activo", explica Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, en diálogo con iProUP.

"Quienes hoy sostienen el precio tras la volatilidad de corto plazo son los compradores de contado (spot) y el capital institucional de largo plazo", sostiene.

Pueden los ETF de Bitcoin sostener el precio en u$s85.000

Los fondos cotizados que invierten en Bitcoin al contado aparecen entre los principales soportes de la recuperación.

Los instrumentos de Bitcoin al contado negociados en EE.UU. recibieron cerca de u$s2.400 millones en entradas netas durante la semana que terminó el 25 de septiembre. Se trató del mayor flujo semanal hacia estos instrumentos desde octubre de 2025, una señal de que los grandes inversores volvieron a incrementar su exposición a Bitcoin.

"Los ETF spot de Estados Unidos recibieron cerca de u$s2.386 millones netos la semana pasada: es una señal de demanda, aunque todavía habrá que ver si esas entradas se sostienen y acompañan las compras en el mercado spot", señala, en diálogo con iProUP, Matías Gallardo, Growth Latam de EverValue, compañía detrás del token $EVA y con operaciones propias de minería de Bitcoin.

Otermin interpreta el regreso de los flujos positivos como una señal de interés estructural por acumular activos. Desde su perspectiva, las correcciones y las fases de consolidación refuerzan el papel de Bitcoin como reserva de valor y colateral financiero para empresas e instituciones.

Las entradas a ETF, de todos modos, no permiten conocer por sí solas el horizonte de cada inversor ni aseguran que las compras continúen. Su capacidad para sostener el mercado dependerá de que persistan y absorban las ventas.

El informe suma otra señal favorable: con base en Glassnode, señala que el volumen al contado aumentó un 121% desde su mínimo de agosto. Aun así, el volumen de siete días permanecía aproximadamente un 30% por debajo del registrado un año antes. Había recuperación de actividad, pero todavía no un regreso a las condiciones de 2025.

El rol de los holders en el precio de Bitcoin

La oferta disponible es la otra mitad de la ecuación. MoonQuant recoge datos de Nexo según los cuales los tenedores de largo plazo pasaron de distribuir entre 16.000 y 20.000 BTC diarios durante buena parte de agosto a registrar una acumulación neta de 25.735 BTC el 20 de septiembre.

El documento también señala que las ganancias netas realizadas en siete días sumaban u$s5.100 millones, según Glassnode, lejos de los niveles asociados a los máximos de 2024 y 2025. Su lectura es que la toma de beneficios todavía resultaba relativamente contenida.

El riesgo aparece entre los compradores recientes: al corte del informe, casi todos los tenedores de corto plazo estaban en ganancias. Una corrección puede llevarlos a vender para preservar esos resultados, aumentando la oferta que deben absorber los nuevos compradores.

Por eso, la zona de u$s84.000 a u$s85.000 ocupa un lugar central en el análisis. MoonQuant identifica allí una importante concentración de monedas de tenedores de largo plazo. Según cómo responda la demanda, puede funcionar como soporte o convertirse en una franja de ventas durante los intentos de recuperación.

Qué pasará con el precio de Bitcoin ante el dato de empleo en EE.UU.

Las fuentes consultadas por este medio coinciden en la importancia de los flujos, aunque difieren sobre la volatilidad inmediata. "Para la semana que inicia cabe esperar una dinámica de menor volatilidad y mayor consolidación de precios, a la espera de nuevos catalizadores macroeconómicos y datos de liquidez global", plantea Otermin.

Gallardo pone el foco en el calendario estadounidense: "Para esta semana espero volatilidad, especialmente alrededor del dato de empleo estadounidense del viernes".

La publicación del informe de empleo de septiembre está prevista para el viernes 2 de octubre, de acuerdo con el calendario de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Su resultado puede modificar las expectativas sobre las tasas de interés y el apetito por activos de riesgo.

Para MoonQuant, el escenario alcista depende de sostener la zona de u$s85.000 y mantener las entradas a ETF, con resistencias en u$s88.000/u$s90.000 y una referencia posterior a u$s96.700. Ante una pérdida de demanda, el documento ubica niveles de soporte en u$s80.000 y u$s77.000.

"Si los flujos continúan, Bitcoin puede consolidar el rebote; si se debilitan, es probable que vuelva a buscar soporte antes de definir una dirección más clara para el mercado cripto", resume Gallardo.

Otermin, además, vincula una eventual estabilización con un mayor interés por los pagos transfronterizos, los dólares digitales y la infraestructura sobre Bitcoin aplicada a la tesorería corporativa. Se trata de una perspectiva de adopción de mayor plazo, cuyo impacto no equivale necesariamente a compras inmediatas de BTC.

La prueba de esta semana será si la demanda puede absorber las ventas sin depender de otra cadena de liquidaciones. Las entradas a ETF, el volumen al contado y la reacción al dato de empleo permitirán evaluar cuánto respaldo conserva la recuperación.