La semana pasada, Bitcoin recuperó y volvió a perder la zona de 80.000 dólares. Luego del rally de agosto, a la divisa digital más capitalizada le cuesta estabilizarse en esa zona.

El soporte inmediato hoy se ubica en u$s77.000, en tanto que la resistencia se ubica en torno a u$s83.000. Si rompe durante varias jornadas los u$s87.000, el camino estaría despejado para llegar a u$s100.000.

Bitcoin espera a la Fed para definir su próximo gran movimiento

Jerónimo Ferrer, gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Bitfinex, asegura a iProUP que la señal clave surge de combinar el interés abierto, el basis y las tasas de financiamiento.

Así, la demanda institucional puede sostener a Bitcoin sobre u$s77.100 en el corto plazo, "pero no garantiza un piso si continúa aumentando la probabilidad de una suba de tasas".

La sensibilidad quedó expuesta tras el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole. Según Bitfinex, la probabilidad de un aumento en septiembre pasó de 35% a 57% entre el 27 y el 28 de agosto y luego escaló hasta alrededor de 64%. En paralelo, los fondos cotizados sufrieron la primera salida neta en diez sesiones.

"La demanda de ETF puede sostener el nivel de u$s77.100 mientras se mantenga sólida y venga acompañada de compra spot, pero un escenario de tasas más hawkish limita cuánto puede subir el precio aunque el soporte aguante", sintetiza Ferrer.

Patricio Mesri, country manager de Bybit para América Latina, agrega que "Warsh advirtió que, si la inflación no converge hacia el objetivo de 2%, la Fed podría subir las tasas", recuerda. Ese giro contrasta con las expectativas de flexibilización que habían sostenido parte del rally: tasas más altas fortalecen al dólar y reducen la liquidez disponible para activos de riesgo.

El 16 de septiembre, la Fed tendrá su próxima reunión mensual. Será una fecha clave para ver si el organismo modifica los tipos de interés o insinúa hacerlo en los próximos meses.

El nivel para observar es u$s77.100. Mientras permanezca por encima, el mercado conservará una estructura equilibrada. La franja de u$s80.000 a u$s83.000 determinará si aparecen nuevos compradores; superar u$s87.000 dejaría abierto el camino hacia u$s100.000.

De hecho, Glassnode detectó previamente una importante concentración de oferta entre aproximadamente u$s81.000 y u$s86.000. En esa zona aparecen inversores que pueden aprovechar la recuperación para realizar ganancias.

Por qué los expertos creen que Bitcoin recibe capital real

El avance de agosto estuvo impulsado por la mejora de la liquidez en Estados Unidos y una fuerte liquidación de posiciones bajistas. Tras el anuncio de recompras de bonos del Tesoro, Bitcoin saltó 8,2% en 12 horas, de u$s64.100 a u$s69.500, mientras se liquidaban posiciones cortas por unos u$s1.440 millones.

Pero esa parte mecánica del rally se agotó. La zona de entre u$s80.000 y u$s83.000 no funciona únicamente como resistencia técnica: allí el mercado deberá probar que el movimiento puede transformarse en una asignación sostenida de capital.

Para Ferrer, la señal clave surge de combinar el interés abierto, el basis y las tasas de financiamiento. Si la ruptura de u$s80.000 fuera solo producto de la liquidación de posiciones cortas, "debería haber aparecido un salto del apalancamiento", dice.

Pero el interés abierto subió de manera moderada hasta u$s55.600 millones, apenas 20% por encima del inicio de agosto, mientras el basis permaneció en niveles bajos y saludables.

"Esa combinación, junto con el flujo sostenido de compra spot a través de los ETF, es lo que indica que se trata de asignación de capital real y no de un simple short squeeze", sostiene Ferrer.

El dato que anticipa nuevos compradores de Bitcoin

Con respecto a los indicadores on-chain, Mesri destaca el crecimiento sostenido de nuevas billeteras con saldo positivo, un dato que interpreta como la llegada de potenciales nuevos tenedores, y afirmó que las ballenas están acumulando en los niveles actuales.

Recuerda que Bitcoin descendió 77%, desde u$s69.000 hasta u$s16.000, durante el mercado bajista de 2022 y 2023. En el ciclo actual descendió desde u$s126.000 hasta acercarse a u$s50.000. Considera que estas correcciones cíclicas suelen abrir oportunidades de acumulación.

Santiago Guzmán, CEO de Cripto Latin Fest, remarca que Bitcoin se encuentra en "una zona bastante interesante" y destaca la debilidad de las compras agresivas en los exchanges, en niveles comparables con 2022

"Cuando está subiendo, todos quieren entrar; cuando cae y hay miedo, nadie quiere saber nada. Y justamente en esos momentos de poco entusiasmo es donde históricamente se han empezado a construir buenos pisos", completa Guzmán.

En lugar de "adivinar un precio mínimo para entrar" propone seguir el precio, el volumen, las liquidaciones y la conducta de los tenedores de largo plazo. Estos últimos pueden formar el piso del precio si mantienen las compras cuando se retiran los minoristas.

Por qué las altcoins todavía no lograron desplazar a Bitcoin

Los inversores suelen migrar hacia las monedas alternativas o altcoins cuando perciben que una tendencia alcista de BTC está agotada. Pero, por el momento, no está formado el mercado para una alteseason.

La primera señal para que esto ocurra consistiría en una caída persistente de la dominancia de Bitcoin. No existe un nivel único que garantice el inicio de una altseason, pero una ruptura de la zona de 57%-58%, acompañada por un aumento de la capitalización de las altcoins, mostraría una redistribución más clara del capital.

Hoy, Bitcoin domina con el 59% de la capitalización total, contar el 11% de Ethereum y 30% del resto.

"Todavía no estamos en una altseason confirmada, sino ante una rotación parcial y puntual de liquidez impulsada por el propio rally de Bitcoin. La dominancia de BTC cercana al 59% demuestra que el capital institucional sigue concentrado mayoritariamente en el activo principal", señala Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand.

La segunda condición que identifica es el ingreso de liquidez fresca al mercado, de manera que el avance no dependa simplemente de una redistribución de las ganancias obtenidas previamente en BTC.

Y suma una tercera variable: que la apreciación de los tokens esté respaldada por un aumento de las transacciones y del uso real de las redes, en lugar de responder exclusivamente a la especulación de corto plazo.

Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, coincide en que la dominancia es central, pero incorpora una segunda señal que podría aparecer antes. "Más que un indicador aislado, buscaría tres señales: caída sostenida de la dominancia de Bitcoin, fortaleza de Ethereum frente a BTC y una mayoría amplia de altcoins superando a Bitcoin", remarca.

En particular, el comportamiento del par ETH/BTC "puede funcionar como señal temprana, mientras que un Altcoin Season Index sobre 75 sería una confirmación", agrega Durán Guzmán. Hoy, se ubica en 40 según CoinMarketCap.

Así, las señales pueden leerse como una secuencia:

Ethereum debería comenzar a ganarle terreno a Bitcoin

Esa fortaleza tendría que extenderse hacia un universo cada vez mayor de altcoins

El Altcoin Season Index debería superar los 75 puntos y confirmar que al menos tres cuartas partes de los activos considerados están batiendo a BTC

"La pieza que falta es amplitud y persistencia: hay altcoins subiendo con fuerza, pero todavía no es un fenómeno generalizado o que nos permita establecer un escenario alcista", señala el experto.

Solo resta aguardar al 16 de septiembre para comprobar si las decisiones de la Fed dan una "ayuda" a todo el mercado cripto. Quizás sea el catalizador que necesita Bitcoin para afianzarse en los u$s80.000 y seguir su rumbo hacia las seis cifras.