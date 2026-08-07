Carolna Gama, Country Manager de Bitget en la Argentina, analiza la marcha de Bitcoin y detalla los factores que apuntalan su avance

El optimismo del mercado se consolida con las grandes ballenas acumulando 20.000 BTC y los ETF spot registrando entradas por US$ 754,69 millones.

La economía estadounidense perdió 23.000 empleos en julio y el desempleo cayó al 4,1%, impulsando a activos de riesgo ante una posible política flexible.

Bitcoin subió un 1,4% hasta los US$ 65.200 tras la publicación de datos del mercado laboral en EE. UU. que refuerzan expectativas de tasas más bajas.

Bitcoin avanzó hasta 1,4% este viernes, cotizando en torno a los US$ 65.200, impulsado principalmente por los datos más débiles del mercado laboral estadounidense.

La economía de EE. UU. perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo en julio, mientras que los economistas esperaban la creación de 85.000 empleos.

La tasa de desempleo también cayó ligeramente, del 4,2% al 4,1%.

Los datos aumentan las expectativas de una postura más flexible de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos respecto a las tasas de interés, lo que tiende a favorecer a activos de riesgo como Bitcoin.

Este movimiento se ve reforzado por el fuerte interés de los grandes inversores: las ballenas han acumulado más de 20.000 BTC desde el 29 de julio.

Mientras tanto, los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. registraron u$s754,69 millones en entradas esta semana.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina