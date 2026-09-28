Siete sesiones consecutivas de entradas netas llevaron a los ETF de Bitcoin a revertir el déficit acumulado durante 2026 y cerrar en terreno positivo

Con u$s926M en flujos acumulados, los fondos de Bitcoin pasan a positivo en 2026, extendiendo el interés a Ether y XRP.

ETF Bitcoin al contado en EE.UU. captaron u$s2.390M en una semana, su mayor ingreso desde oct-2025, revirtiendo el déficit anual.

Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos captaron u$s2.390 millones durante la semana del 21 al 25 de septiembre, su mayor ingreso semanal desde octubre de 2025, y lograron revertir el déficit acumulado en lo que va de 2026 para pasar a terreno positivo por primera vez en nueve meses.

El volumen superó el récord anterior del año, registrado en agosto con u$s1.920 millones, y quedó apenas por debajo de los u$s2.710 millones que ingresaron en la semana cerrada el 10 de octubre de 2025, cuando Bitcoin marcaba máximos históricos cerca de u$s126.000, según datos de SoSoValue.

Con esta inyección, los flujos netos acumulados de los ETF durante 2026 treparon a unos u$s926 millones, un giro significativo si se tiene en cuenta que a mediados de julio el déficit anual había tocado los u$s5.800 millones. En poco más de dos meses, la demanda institucional borró la totalidad de las salidas y dejó a los fondos en positivo.

BlackRock, Fidelity y Ark lideraron las entradas récord

El iShares Bitcoin Trust de BlackRock, conocido como IBIT, encabezó la semana con u$s1.160 millones en entradas netas, consolidando su posición como el principal vehículo de exposición institucional al activo digital. Los principales fondos mostraron una demanda amplia:

El fondo de Fidelity, FBTC, sumó u$s701,7 millones

El ARKB de Ark y 21Shares atrajo u$s294,7 millones

El MSBT de Morgan Stanley captó u$s203,3 millones y se ubicó como cuarto producto más demandado

La participación de múltiples gestoras refleja una demanda amplia que no depende de un solo actor.

El lunes 21 de septiembre concentró casi la mitad del flujo semanal: u$s999 millones en una sola jornada, la cifra más alta desde el 6 de octubre de 2025.

A partir de allí, las entradas diarias se fueron moderando: u$s714,7 millones el martes, u$s347 millones el miércoles, u$s190,6 millones el jueves y u$s134,5 millones el viernes, completando siete sesiones consecutivas con flujos positivos.

Bitcoin cerró su mejor trimestre desde 2024 pese al retroceso semanal

El rally de los ETF se produjo en el contexto de un tercer trimestre excepcional para Bitcoin, que acumuló un avance del 44% desde julio, pasando de u$s58.500 a cerca de u$s84.000. Es el segundo mejor Q3 de la historia de la criptomoneda, solo por detrás del salto del 80,4% registrado en 2017, según datos de CoinGlass.

Sin embargo, el precio retrocedió sobre el cierre de la semana. Tras superar brevemente los u$s87.100 el lunes, Bitcoin operaba cerca de u$s83.100 al cierre del viernes, con una baja del 1,6% en 24 horas, aunque mantenía un alza del 1,7% en los últimos siete días, de acuerdo con CoinGecko.

El Índice de Miedo y Codicia cripto se ubicó en 74 puntos, frente a los 70 de la semana previa, manteniéndose en territorio de "codicia" según Alternative.me.

Analistas de Bitfinex señalaron que la toma de ganancias de los holders, estimada en u$s2.400 millones, fue contenida en comparación con ciclos alcistas anteriores, donde los niveles diarios oscilaban entre u$s7.000 y u$s10.000 millones.

Ethereum y XRP también capturaron capital institucional

La tendencia no se limitó a Bitcoin. Los ETF de Ether al contado atrajeron unos u$s690 millones en la semana, revirtiendo las salidas de aproximadamente u$s140 millones registradas la semana anterior. El dato representó el mayor flujo semanal para estos productos desde fines de agosto, cuando habían captado u$s824,4 millones.

Los ETF de XRP, por su parte, sumaron u$s76 millones, mientras que los fondos vinculados a Solana registraron su mejor jornada individual desde su lanzamiento en octubre de 2025, con u$s86,7 millones el viernes.

El dato clave hacia adelante será si los flujos se sostienen tras el cierre del trimestre. Con los ETF de Bitcoin en positivo para el año y la demanda institucional extendida a Ethereum, XRP y Solana, el mercado parece haber consolidado un piso de interés que no mostraba desde el rally de fines de 2025.