El país movió más de u$s252.500 millones en activos digitales en los 12 meses hasta junio, lo que representa el 43,7% de toda la actividad de Latinoamérica

El Banco Central de Brasil avanza con el Drex (real digital) y otras iniciativas para impulsar la innovación cripto.

El crecimiento de stablecoins en Brasil fue del 495%, impulsado por mayor claridad regulatoria y plataformas locales.

Brasil lidera la adopción cripto global en 2026, moviendo u$s252.500M en activos digitales, 43,7% de toda la actividad LATAM.

Brasil fue clasificado como el país con mayor adopción cripto del mundo en 2026, según el Global Crypto Adoption Index de Chainalysis.

El país movió más de u$s252.500 millones en activos digitales en los 12 meses hasta junio, lo que representa el 43,7% de toda la actividad de América Latina y lo posiciona como líder global en adopción de criptomonedas.

Así lidera Brasil el ranking mundial de adopción cripto pese a la caída del mercado

El informe de Chainalysis destacó que Brasil no solo encabeza la región, sino que también se ubicó en el primer lugar mundial en adopción cripto.

El país se posicionó entre los cuatro primeros en todos los factores medidos: segundo en flujos transfronterizos, tercero en servicio de exchanges, tercero en actividad doméstica peer-to-peer y cuarto en balances on-chain.

Este desempeño se dio en un contexto de mercado bajista global, donde la capitalización total de las criptomonedas cayó un 50%, pero la actividad on-chain apenas retrocedió un 1,6%.

Brasil triplicó la actividad de Argentina, que registró u$s88.500 millones, y superó ampliamente a México, con u$s77.600 millones.

Brasil movió más de u$s250.000 millones en cripto, lo que explica su liderazgo mundial

Venezuela y Colombia completaron el top cinco con u$s39.100 millones y u$s29.100 millones, respectivamente.

En conjunto, estos países concentraron más de 80% de la economía cripto latinoamericana, que alcanzó u$s593.800 millones en el período, con un crecimiento del 9,8% respecto al año anterior.

La expansión de plataformas locales fue clave para el liderazgo brasileño. La participación de exchanges nacionales en los flujos internos pasó de 1,5% a 12,5%, favorecida por una mayor claridad regulatoria y nuevas exigencias del Banco Central en materia de gobernanza, gestión de riesgos y capital mínimo.

Además, el uso de stablecoins creció un 495% en Brasil, muy por encima del promedio de 89,4% registrado en el resto de América Latina, impulsado por aplicaciones corporativas y transferencias internacionales.

El reporte de Chainalysis destacó que la adopción cripto en América Latina responde a una "trifecta de condiciones": inflación persistente, volatilidad cambiaria y controles de capital restrictivos.

Por qué Brasil se consolida como el epicentro cripto de la región

Brasil se consolidó en 2026 como el epicentro de la innovación cripto en América Latina, con lanzamientos que incluyen la tokenización de activos reales hasta stablecoins respaldadas en reales y el avance del Drex, el real digital del Banco Central.

Uno de los ejes clave es el desarrollo de stablecoins vinculadas al real, que buscan ofrecer una alternativa más segura y eficiente para pagos y transferencias internas.

Estas monedas digitales permiten a empresas y usuarios operar con estabilidad en un entorno de alta volatilidad cambiaria, y su adopción creció exponencialmente en 2026, con un aumento de casi 500% en Brasil frente al promedio regional.

Asimismo, Banco Central de Brasil avanzó con la infraestructura del Drex, su moneda digital oficial, que se apoya en una red privada con foco en gobernanza, seguridad y trazabilidad.

Drex se posiciona como un puente entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto, con pruebas piloto que involucran bancos, fintechs y grandes corporaciones.

Además de los desarrollos institucionales, Brasil fue escenario de presales relevantes en 2026. Entre ellos destacan:

BMIC , con un diseño de criptografía post-cuántica alineado con estándares del NIST

KryptView (KRV) , una plataforma de análisis de datos enfocada en traders brasileños

Moxie (MOX), orientada a micropagos para trabajadores de la economía gig

Exchanges como Foxbit se reposicionaron como plataformas de servicios financieros cripto con fuerte foco en compliance, mientras que startups como Rayls y otras iniciativas web3 trabajan en identidad digital y liquidación de pagos.