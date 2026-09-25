La ejecutiva de Visa explicó cómo las stablecoins pueden transformar los pagos internacionales y destacó el crecimiento del mercado cripto argentino

Se proyecta que el stock de stablecoins alcanzará los u$s3 billones para 2030, abriendo nuevas oportunidades para Visa y fintechs.

Antonia De Souza (Visa) ve las stablecoins como infraestructura financiera clave, destacando el rol de Argentina en su avance.

Antonia De Souza, Head of Blockchain & Cryptocurrencies de Visa, destacó el avance de las stablecoins como una nueva infraestructura para el sistema financiero y mencionó a Argentina entre los mercados que siguen de cerca esta transformación.

Durante su participación en el Fintech Meetup Córdoba, organizado por la Cámara Argentina Fintech, la ejecutiva indicó que el país ya registra u$s88.500 millones en operaciones vinculadas a cripto, con un crecimiento interanual del 15,3%.

De Souza, que trabaja en Visa en el desarrollo de estrategias vinculadas a blockchain y cripto para bancos, fintechs y adquirentes de Latinoamérica, sostuvo que las stablecoins atraviesan una etapa diferente a la de los primeros años del mercado.

Según los datos que presentó, las transacciones con estos activos alcanzaron unos u$s16.000 millones durante el último año.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de stablecoins emitidas. La ejecutiva indicó que hasta agosto se habían emitido alrededor de u$s270.000 millones, mientras que las proyecciones que mencionó durante su exposición estiman que el stock podría alcanzar los u$s3 billones hacia 2030.

"Ya no da para hablar de que es hype", planteó De Souza. Para la ejecutiva, el crecimiento de las operaciones y el ingreso de instituciones financieras obligan a bancos y fintechs a analizar qué nuevos servicios pueden desarrollarse alrededor de estos activos.

Por qué la Argentina gana protagonismo en el mercado cripto

La Argentina es uno de los mercados que sigue de cerca el avance de las stablecoins. Según datos de Chainalysis citados por De Souza, el país registra u$s88.500 millones en operaciones vinculadas a cripto, un 15,3% más que el año anterior.

En Latinoamérica, el crecimiento fue cercano a 10%, con un fuerte uso de stablecoins.

Para la ejecutiva, las empresas deben mirar cuánto crece el mercado y también pensar qué nuevos servicios pueden ofrecer a partir de esta tecnología.

Por ahora, gran parte de las operaciones se concentra en empresas e instituciones, aunque también crecen los usos para consumidores. Esto abre nuevas posibilidades para bancos y fintechs que quieran sumar stablecoins a sus productos.

Uno de los usos que destacó De Souza son los pagos internacionales. Las stablecoins permiten enviar dinero las 24 horas, sin depender de los horarios de los bancos.

Para una empresa que realiza comercio exterior, evitar una espera hasta el siguiente día hábil puede significar un ahorro importante.

Visa acelera sus proyectos con cripto

Visa también avanza en el uso de stablecoins. De Souza indicó que la compañía desarrolla soluciones para que sus clientes puedan ingresar y salir del ecosistema cripto y usar activos digitales para pagar en comercios de su red.

La empresa también participa junto con más de 140 compañías en el desarrollo de OpenUSD, una stablecoin pensada para el mercado financiero.

Durante el encuentro, De Souza mencionó además a Pomelo y Lemon como ejemplos de fintechs de la región que ya incorporaron cripto a sus negocios.

El Fintech Meetup Córdoba también abordó temas como crédito, infraestructura financiera, identidad y Open Data, con la participación de bancos, fintechs y empresas tecnológicas.