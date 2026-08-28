El presidente de la FED reafirmó que el objetivo de la entidad es llevar nuevamente la inflación al 2% interanual y así reaccionó el mercado

La falta de una hoja de ruta clara y el rendimiento de los bonos del Tesoro impulsan un modo defensivo que afecta a los activos de riesgo.

El funcionario advirtió que la inflación no cede y evitó dar certezas sobre un recorte de tasas de interés en la próxima reunión de septiembre.

El precio de Bitcoin cayó un 3,5% hasta los u$s77.393 tras el discurso de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole.

Una rápida caída experimentó el precio de Bitcoin (BTC) luego de que Kevin Warsh, flamante presidente de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, brindará su primer discurso en el tradicional simposio anual de Jackson Hole.

Luego de varios días consecutivos en alza, BTC experimenta este viernes 28 de agosto un ajuste de casi 3,5%, y su precio ronda los u$s77.393 por unidad.

Durante su extenso discurso, Warsh encendió nuevamente las alarmas sobre la evolución de la inflación y puso en duda el rumbo que adoptará la política monetaria estadounidense a partir de septiembre próximo.

El funcionario advirtió que la inflación estadounidense todavía no muestra una desaceleración significativa y subrayó que la FED necesita tener certezas antes de avanzar con cambios en las tasas de interés.

Reiteró, en ese sentido, que el objetivo de la entidad es llevar nuevamente la inflación a 2% interanual, una meta que definió como firme e inamovible.

Las declaraciones de Warsh –que arribó a la presidencia del banco central en mayo y participó por primera vez de Jackson Hole en ese cargo– modificaron rápidamente las expectativas de los mercados financieros.

¿Cómo afectó a BTC el discurso de Warsh?

Después de varios días en los que los inversores reforzaron sus apuestas a una política monetaria más flexible, el escenario volvió a incorporar la posibilidad de una suba de tasas en la reunión de septiembre.

Agustín Crivelli, economista UVA y CONICET, explicó a iProUP que la criptomoneda no pudo romper al alza, y precisó que "con la SMA-200 –Media Móvil Simple de 200 períodos- en u$s73.000 actuando como techo lejano y el mercado en modo defensivo".

La SMA 200 es un indicador técnico de análisis financiero que calcula el precio promedio de un activo durante los últimos 200 días –o velas– para identificar la tendencia general a largo plazo.

"El bono del Tesoro a 30 años ya había alcanzado su nivel más alto en 19 años la semana pasada, lo que por sí solo generaba competencia directa con los activos de riesgo. Una suba de tasas encima de eso profundiza ese problema y cada punto de rendimiento adicional en los bonos del Tesoro es un punto menos de atractivo para mantener Bitcoin", agregó.

Según el experto, con su narrativa, Warsh se niega a dar una negativa en relación a una función de reacción clara: "Warsh (no dice) qué datos lo llevarían a subir o bajar tasas y esto genera exactamente el tipo de incertidumbre que los activos de riesgo no pueden procesar".

"Los mercados pueden adaptarse a tasas altas si saben cuánto durarán, lo que no pueden procesar es no saber. El discurso de hoy eliminó el escenario de recorte de tasas para lo que queda de 2026, instaló la posibilidad real de una suba en octubre o diciembre, y mantuvo la opacidad como política deliberada", añadió.

Cómo el discurso de Warsh impactó en los mercados

El mensaje del presidente de la FED fue interpretado por los operadores como una señal de que la Reserva Federal podría mantener una postura más restrictiva de lo que se esperaba hasta ahora e, incluso, evaluar un incremento de las tasas de interés.

El cambio en las expectativas se produjo a pocas semanas de la próxima reunión de política monetaria de la FED, prevista para septiembre.

En ese encuentro, los funcionarios deberán evaluar la evolución de los precios, la actividad económica y el mercado laboral antes de definir el próximo movimiento de las tasas.

La advertencia sobre la inflación subyacente resultó particularmente relevante para el mercado, dado que este indicador permite observar con mayor claridad las tendencias persistentes de los precios y suele tener un peso importante en las decisiones de política monetaria.

Crivelli sumó que Warsh volvió a rechazar dar orientación futura sobre tasas, al argumentar que no quiere que los mercados miren a la FED para su próxima operación.

"Sin embargo, la reacción fue inmediata: los mercados de bonos comenzaron a pricear una suba de tasas, y economistas como Heather Long de Navy Federal Credit Union afirmaron que Warsh 'abrió la puerta a una suba (de tasas)'. Probablemente no en septiembre, pero sí en octubre o diciembre'", concluyó.