Bitcoin tocó los u$s87.000 el lunes y el mercado cripto recupera fuerza justo cuando acumulaba dos golpes para caer: el fracaso de la CLARITY Act en el Senado estadounidense y la suba de tasas de la Reserva Federal. Además de semanas de dudas sobre la demanda institucional.

La criptomoneda más capitalizada llegó a su nivel más alto en unos ocho meses. Se trata, hasta ahora, de una suba cercana al 5% en 24 horas y una aceleración del movimiento después de que BTC superara los u$s85.000. Pero también impulsó a Ethereum, Solana y XRP.

Por qué Bitcoin sube pese a los golpes de Estados Unidos

Para el analista cripto Rodrigo Mansilla, el rebote tuvo un componente técnico importante. "En una hora llegaron a liquidarse más de u$s300 millones en posiciones de criptomonedas, de los cuales aproximadamente el 96% correspondió a posiciones short, es decir, apuestas a una caída de los precios", precisa el experto. En 24 horas, las liquidaciones superaron los u$s710 millones.

Esto genera una dinámica conocida: cuando Bitcoin comienza a subir, los operadores que apostaban a una baja deben recomprar para cerrar posiciones, una demanda adicional que puede acelerar todavía más el movimiento.

Pero hay otro dato que despierta interés. BTC cerró la semana del 20 de septiembre por encima de su promedio móvil de 50 semanas por primera vez en 45 semanas. El nivel se ubicó alrededor de los u$s78.115 y de mantenerlo, puede ser importante para determinar si la recuperación continúa.

El comienzo del año fue mucho más optimista. El 6 de enero, Bernstein (firma global de investigación de Wall Street) proyectaba un bitcoin de u$s150.000 para 2026. El analista Gautam Chhugani vinculaba esa expectativa con un ciclo de expansión de la tokenización, el crecimiento de las stablecoins y la incorporación de activos del mundo real a redes blockchain.

Tom Lee también arrancó 2026 con una visión alcista. El cofundador de Fundstrat sostuvo en enero que Bitcoin todavía no había alcanzado su máximo y podía marcar un nuevo récord ese mismo mes. Para el conjunto del año esperaba volatilidad, pero una segunda mitad más fuerte.

Bitcoin toca los u$s87.000 y el mercado espera una etapa alcista

El mercado, sin embargo, obligó a revisar esas expectativas. Standard Chartered recortó en febrero su objetivo para Bitcoin a u$s100.000 para el cierre de 2026, después de haberlo situado previamente en u$s150.000. Incluso advirtió sobre la posibilidad de una caída hasta la zona de u$s50.000 antes de una recuperación.

La diferencia muestra algo importante: las proyecciones de Bitcoin no son una hoja de ruta, sino escenarios que cambian a medida que cambian la liquidez, los flujos institucionales, las tasas de interés y el apetito por riesgo.

Qué criptomonedas acompañan la recuperación de Bitcoin

El rebote no quedó limitado a Bitcoin. Ethereum también avanzó cerca de 2%, mientras Bitcoin ganaba más de 4% desde el comienzo de la sesión. Sin embargo, el balance del tercer trimestre favorecía a ETH queacumulaba una suba de 73%, frente al 44% de Bitcoin.

Solana también recuperó terreno. El 21 de septiembre llegó a aproximadamente u$s117, su precio más alto desde enero, mientras las liquidaciones de posiciones short sobre SOL superaron los u$s18 millones en 24 horas. XRP, por su parte, avanzó alrededor de 6,4% durante la jornada y se ubicó cerca de u$s1,50.

Por eso, más que buscar una única "mejor criptomoneda", el mercado ofrece actualmente tres perfiles diferentes para seguir:

Bitcoin: activo de mayor capitalización y principal referencia

activo de mayor capitalización y principal referencia Ethereum: apuesta vinculada al desarrollo de contratos inteligentes, tokenización y aplicaciones descentralizadas

apuesta vinculada al desarrollo de contratos inteligentes, tokenización y aplicaciones descentralizadas Solana: blockchain de alta actividad que combina un perfil de mayor crecimiento potencial con una volatilidad superior

blockchain de alta actividad que combina un perfil de mayor crecimiento potencial con una volatilidad superior XRP: activo asociado principalmente al uso de blockchain para transferencias y liquidación de pagos

La diferencia es importante. Que una criptomoneda pueda subir más que Bitcoin no significa que tenga menor riesgo.

¿Por qué Bitcoin sube aunque fracasó la CLARITY Act?

El 15 de septiembre, el Senado estadounidense no logró avanzar con la CLARITY Act. La moción para avanzar con la H.R. 3633 obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra, cuando necesitaba tres quintos. El propio Senado registra el resultado como rechazado.

La iniciativa buscaba establecer un marco regulatorio para los activos digitales y definir, entre otros aspectos, las competencias de la SEC y la CFTC sobre diferentes tipos de activos digitales. El dato llamativo es que Bitcoin no profundizó el derrumbe esperado por algunos operadores.

El mercado había llegado a prepararse para una venta masiva después de la votación y la decisión de la Fed, pero Bitcoin logró mantenerse cerca de los u$s75.000. Ahora la lectura empieza a cambiar. Una parte del mercado considera que el precio está mostrando una capacidad de recuperación mayor a la que se esperaba frente a las malas noticias regulatorias.

Eso no significa que el fracaso del proyecto de ley sea irrelevante. La legislación habría dado mayor previsibilidad al mercado estadounidense. Pero el comportamiento del precio muestra que, al menos por ahora, los operadores están prestando atención también a otros factores.

"La barrera de los u$s100.000 vuelve a aparecer como una referencia central, pero alcanzarla no significa que necesariamente comience una nueva carrera alcista", asegura la analista cripto Laura Ventura.

El dato técnico más relevante de esta semana es que BTC consiguió cerrar por encima de su promedio móvil de 50 semanas. El activo había pasado 44 semanas por debajo de ese indicador antes del cierre del 20 de septiembre.

Alex Thorn, jefe de Galaxy Research, considera que la recuperación por encima de esa línea puede ser una señal relevante para evaluar si la fase bajista llegó a su final.

Pero Ventura matiza que "buena parte del impulso de este lunes estuvo asociado con la liquidación de posiciones bajistas: no todo el avance representa necesariamente dinero nuevo ingresando al mercado".

Qué factores técnicos determinan si Bitcoin inicia un rally alcista

Todavía no hay una respuesta definitiva sobre la solidez del repunte, pero el argumento favorable es que Bitcoin recuperó un nivel técnico que no conseguía sostener desde hacía meses: avanzó casi 30% en 35 días y logró superar los u$s86.000 pese a varias noticias en su contra.

Además, Strategy volvió a comprar monedas: 950 BTC por aproximadamente u$s75,7 millones durante la semana pasada, a un precio promedio cercano a u$s79.670 por moneda. Fue su primera compra semanal desde fines de agosto.

Pero el escenario todavía presenta señales contradictorias. Hasta el 18 de septiembre, las tesorerías corporativas habían adquirido apenas 5.900 BTC durante tres meses, mientras otros indicadores de demanda continuaban débiles.

La diferencia más importante no está solamente en el precio. A comienzos de año, la narrativa dominante estaba relacionada con la expansión de la tokenización, el ingreso institucional y la expectativa de nuevas reglas para la industria estadounidense. Ahora el mercado parece mucho más selectivo y Bitcoin todavía depende de las condiciones financieras globales.

El mercado tiene ahora una prueba concreta. El activo necesita demostrar que puede sostenerse por encima de los niveles recuperados sin depender exclusivamente de liquidaciones de posiciones bajistas.

Si lo consigue, las proyecciones alcistas que parecían demasiado ambiciosas durante la corrección pueden volver a entrar en discusión. Si pierde esos niveles, el movimiento puede quedar como otro rebote dentro de un mercado todavía volátil.