El regreso del dinero institucional, una ruptura técnica y la liquidación de apuestas bajistas explican el rebote de Bitcoin que festeja el mercado cripto

La criptomoneda demostró resiliencia ante el fracaso del Clarity Act y amenazas externas, ya descontados por el mercado.

Expertos explican que el repunte de Bitcoin se debe a flujos en ETF spot, factores técnicos y exención SEC temporal.

Bitcoin (BTC) superó los u$s85.000, alcanzando u$s85.600 con un aumento del 6,19% en un día, impulsado por ETF spot.

Pese al fracaso rotundo del proyecto de ley Clarity Act en el Senado y a las amenazas de Donald Trump de bombardear Irán, Bitcoin (BTC) arrancó esta semana al alza y superó los u$s85.000.

Se debe recordar que la criptomoneda con mayor capitalización de mercado no superaba la barrera de los u$s84.000 desde enero de 2026, por lo que este repunte en el precio fue festejado por los inversores.

Con un aumento del 6,19% en el último día, Bitcoin cotiza en torno a los u$s85.600 según los datos de la pizarra de Binance, mientras que desde su punto más bajo de junio de este año, cuando llegó a los u$s58.500, el activo aumentó un 22%.

Qué impulsó el rebote de Bitcoin por encima de los u$s85.000

Pablo Monti, Brand Spokesperson del exchange BingX, comenta a iProUP que el repunte reciente de Bitcoin parece estar explicado principalmente por el regreso de los flujos de capital hacia los ETF spot en Estados Unidos.

Después de varias jornadas de salidas, según explicó Monti, el mercado registró una reversión de esa tendencia, coincidiendo con una ruptura del rango en el que BTC venía moviéndose y con un aumento significativo del volumen.

Esto sugiere que detrás de la subida hubo una presión compradora más consistente y no únicamente un movimiento técnico, según manifestó el ejecutivo.

"De todos modos, todavía hablaría de una recuperación que necesita confirmación, ya que los flujos entre los distintos ETF siguen siendo desiguales y será importante comprobar si las entradas se mantienen en las próximas sesiones", aseveró.

Por su parte, Agustín Crivelli, economista de la UBA y del CONICET, agrega que no se trata de un rebote de una sola jornada, sino que desde el 18 de septiembre Bitcoin encadenó dos días consecutivos de subas del 5,67% y 5,64%, superando los u$s80.000 y luego los u$s81.000, con volumen real y liquidaciones masivas de posiciones cortas.

"Los motores del rally son tres. El primero es técnico y es el más importante de largo plazo: Bitcoin cerró por encima de su media móvil de 50 semanas por primera vez en 45 semanas, una señal que históricamente precedió a ciclos alcistas mayores", manifestó el economista.

Y agregó: "el segundo es regulatorio: la SEC concedió el 17 de septiembre una exención temporal de cinco años para la innovación que permite facilitar la negociación secundaria de acciones tokenizadas, lo que mejoró el sentimiento regulatorio del ecosistema. El tercero es macro: la caída del precio del petróleo alivió presiones inflacionarias y redujo la presión sobre la Fed".

A eso se suma la mecánica de derivados. Según explicó Crivelli, el short squeeze fue coherente con un volumen diario de u$s39.430 millones, un 20,51% sobre el promedio de 30 días, y con la aceleración violenta del precio desde la apertura, por lo que los vendedores apalancados que apostaron a la baja quedaron atrapados y se vieron forzados a recomprar, amplificando la suba.

Por qué Clarity Act no cambió la tendencia del mercado cripto

El fracaso de la Clarity Act tuvo una reacción inmediata sobre Bitcoin, pero no consiguió cambiar la tendencia del mercado, según manifestó Monti.

"BTC cayó alrededor de un 3% tras la votación, pero recuperó rápidamente el terreno perdido. La explicación, en mi opinión, es bastante clara: el mercado ya venía descontando un escenario complicado para el proyecto", explicó el ejecutivo.

"Las expectativas de aprobación habían caído de forma significativa durante los meses anteriores, por lo que cuando llegó la votación no hubo un elemento de sorpresa capaz de generar una corrección más profunda. En otras palabras, fue una noticia negativa, pero no una noticia inesperada", añadió.

Además, Bitcoin llegaba a este episodio con otros factores que sostenían el precio: los flujos hacia los ETF spot se habían recuperado con fuerza y, en paralelo, las agencias estadounidenses ya avanzaban en determinados aspectos de la clasificación y regulación de los criptoactivos, según aseveró Monti.

"Esto no sustituye al Clarity Act, pero sí demuestra que la construcción del marco regulatorio no depende exclusivamente de esta ley. Por eso creo que el mercado está diferenciando cada vez más entre el retraso de una legislación concreta y el avance general hacia una mayor claridad regulatoria", agregó.

De esta forma, el especialista sostuvo que esa diferencia es especialmente importante para Bitcoin, que actualmente parece tener una posición más sólida frente al riesgo regulatorio que buena parte del mercado de altcoins.

Por otro lado, Crivelli sostuvo que lo que sucedió con la Clarity Act fue la paradoja más reveladora de este ciclo, con una explicación que dice mucho sobre cómo maduró el mercado.

"Bitcoin resistió simultáneamente la primera suba de tasas de la Fed en más de tres años y el estancamiento de la Clarity Act en el Senado, que no logró los 60 votos necesarios, y luego amplificó el movimiento al alza con liquidaciones de posiciones cortas", explicó.

La razón central es que el mercado ya había descontado el fracaso, añadió el economista, ya que las probabilidades de aprobación habían caído al 27% en la plataforma Polymarket semanas antes, por lo que, cuando se confirmó la derrota, no había sorpresa que procesar.

"Pero hay algo más profundo, salieron tres cuartos de mil millones en los ETFs en dos días y Bitcoin se mantuvo en u$s76.000, no en u$s72.000. Eso indica que la base compradora institucional absorbió la salida sin ceder terreno, señal de que la convicción de largo plazo no dependía de una ley específica", hizo hincapié.

La lectura correcta es que la Clarity Act importa para el crecimiento del ecosistema, manifestó Crivelli, pero no es condición necesaria para que Bitcoin suba, y agregó que el mercado descubrió algo que los maximalistas siempre sostuvieron: Bitcoin no necesita permiso del Congreso para funcionar.

Hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin, según los analistas

En cuanto a hasta dónde puede llegar BTC, Monti sostuvo que conviene hablar de zonas y no de un precio objetivo concreto.

La zona de los u$s85.000 aparece como una primera resistencia relevante y, si Bitcoin consigue consolidarse por encima, el mercado podría volver a mirar hacia la zona de u$s87.000 y u$s88.000, según explicó el ejecutivo.

"Al mismo tiempo, algunos indicadores técnicos mostraron que el movimiento de corto plazo está bastante extendido, por lo que una corrección hacia los u$s82.000 no sería necesariamente una señal de deterioro de la tendencia, sino que podría formar parte de una toma de beneficios antes de un nuevo intento alcista", enfatizó.

Y agregó: "en definitiva, más que intentar anticipar un techo, en este momento seguiría especialmente de cerca la continuidad de los flujos hacia los ETF y la capacidad de BTC de sostener los niveles que acaba de recuperar".

Por otro lado, Crivelli puntualizó que Bitcoin acumula una ganancia del 44% en el tercer trimestre, superando incluso a Nvidia, que subió un 11% en el mismo período.

"El precio sigue un 35% por debajo del máximo histórico de u$s126.000, lo que deja margen técnico, pero la resistencia relevante más próxima está en la zona de u$s86.000, u$s90.000. Para hablar de retorno al bull market se necesita consolidar por encima de u$s90.000 con volumen sostenido", concluyó Crivelli.