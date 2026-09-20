Standard Chartered inició la cobertura de una criptomoneda y prevé una suba de 70 veces para 2030, apoyada en la expansión de la tokenización

La tokenización financiera es la clave: Standard Chartered estima que moverá u$s4 billones en 2028, beneficiando a Arbitrum.

Standard Chartered proyecta que el token Arbitrum (ARB) podría crecer hasta 70 veces su valor actual para 2030.

El token de Arbitrum podría multiplicar cerca de 70 veces su cotización actual si se cumple una proyección de Standard Chartered, que vincula su potencial con el avance de la tokenización financiera.

El banco inició la cobertura de ARB y estima que pasará de los aproximadamente u$s0,14 actuales a u$s0,50 a finales de 2026, antes de alcanzar los u$s10 en 2030.

¿Por qué Standard Chartered apuesta por Arbitrum?

La tesis de Standard Chartered parte de un cambio en el mercado financiero: cada vez más compañías tradicionales trasladan activos y operaciones a redes blockchain, un proceso que podría beneficiar especialmente a Arbitrum.

Geoff Kendrick, responsable global de investigación de activos digitales del banco, definió a Arbitrum como "la blockchain para las finanzas tradicionales", en referencia a su estrategia para captar ese flujo de actividad.

La entidad calcula que los activos tokenizados llegarán a u$s4 billones para finales de 2028, frente a los aproximadamente u$s340.000 millones registrados actualmente, marcando una expansión considerable del mercado.

En ese escenario, Arbitrum aparece junto con Base como una de las dos principales cadenas de capa 2, mientras obtiene una comisión recurrente equivalente al 10% de los ingresos netos generados.

¿Qué papel juega Robinhood Chain en Arbitrum?

El modelo de Arbitrum ya tiene un caso concreto que Standard Chartered utiliza para respaldar su expectativa de crecimiento, a partir de la actividad generada por Robinhood Chain.

La red de Robinhood fue lanzada sobre el stack tecnológico de Arbitrum el 1 de julio y, según Kendrick, se convirtió en la cadena con mayor crecimiento histórico medido por valor bloqueado.

Ese desempeño podría traducirse en unos u$s5 millones en comisiones para Arbitrum durante septiembre, un nivel superior a cinco veces el registrado antes del lanzamiento de Robinhood Chain.

Kendrick considera que este resultado puede tener un efecto adicional sobre el ecosistema, porque el éxito temprano de un proyecto financiero tradicional podría incentivar a otros operadores a construir sobre Arbitrum.

¿Cuáles son los riesgos para el precio de ARB?

La valorización de Arbitrum también enfrenta una diferencia respecto de Ethereum y Solana, ya que Kendrick sostiene que el mercado le asigna actualmente un valor reducido pese a presentar una economía similar.

La expectativa del analista es que esa brecha se reduzca progresivamente, siempre que el crecimiento de la tokenización impulse nuevos proyectos y aumente la actividad desarrollada sobre la infraestructura de Arbitrum.

Sin embargo, la proyección contempla riesgos, entre ellos una expansión de los activos tokenizados más lenta de lo esperado y una mayor competencia de otras cadenas dentro del mercado blockchain.

Además, ARB no cuenta actualmente con un mecanismo directo para capturar valor, aunque Kendrick plantea que podría implementarse un programa de recompra de tokens cuando el ecosistema alcance mayor madurez.

El analista también resume su perspectiva sobre el efecto de la liquidez en el sector: "la liquidez tiende a generar más liquidez", una dinámica que podría favorecer a Arbitrum si Robinhood impulsa nuevas iniciativas financieras.