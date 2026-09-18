El banco vincula la suba de Arbitrum a cuánta actividad tokenizada logre captar la red, un debate central entre los proyectos de capa 2 desde hace tiempo

El valor de ARB se ligará a su uso real, impulsado por la tokenización de activos y Robinhood Chain.

El banco británico Standard Chartered proyecta que Arbitrum, la red de capa 2 sobre Ethereum, rendirá más que Bitcoin y Ethereum de acá hasta 2030, apalancada en el avance de la tokenización de activos y en el despegue de Robinhood Chain, la cadena que la plataforma de trading estadounidense construyó sobre esa tecnología.

La entidad, una de las voces del sector bancario tradicional más activas a la hora de emitir pronósticos sobre criptoactivos, sostiene que la revalorización de ARB, el token nativo de Arbitrum, no dependerá de la especulación sino de un cambio estructural en su modelo de negocio: cuántos activos del mundo real se emiten sobre la red, cuánta liquidez mueve y qué comisiones genera esa actividad.

Por qué el banco ve a Arbitrum por delante de Bitcoin y Ether

Arbitrum funciona como capa 2 de Ethereum: procesa transacciones de forma más rápida y barata, y después liquida esa información en la cadena principal. Ese diseño la vuelve apta para alojar productos financieros con alto volumen de operaciones a bajo costo, algo central en la tokenización, el proceso de representar acciones, bonos o fondos mediante tokens en una blockchain.

La lógica que sostiene el precio de Bitcoin es distinta: está más ligada a su rol como reserva de valor y a los flujos de capital institucional. En cambio, Standard Chartered vincula el recorrido de ARB a métricas de uso real de la red, no al relato que suele mover al mercado cripto.

El impulso concreto de Robinhood Chain

El caso que el banco toma como prueba de concepto es Robinhood Chain, la red de capa 2 que la compañía construyó sobre Arbitrum para tokenizar acciones, ETF y otros activos privados con liquidación instantánea las 24 horas. La plataforma ya tokenizó cerca de 500 acciones y ETF estadounidenses para usuarios europeos, por un valor superior a los u$s8,5 millones.

El negocio empezó a traducirse en números concretos para Arbitrum: a fines de agosto, los ingresos diarios de Robinhood Chain superaron a los de la propia red de Ethereum, y a comienzos de septiembre ese flujo de actividad contribuyó a que ARB saltara 30% en un solo movimiento.

El token acumuló una suba mensual de 88% hacia mediados de septiembre, aunque con correcciones de corto plazo: el 14 de septiembre cotizaba en u$s0,136, con una caída diaria de 2,9% tras el rally previo.

Qué implica la proyección para los tenedores de ARB

Para quienes tienen ARB, la tesis del banco toca un debate que atraviesa a todas las redes de capa 2: la captura de valor, es decir, si el crecimiento del uso de una red se traduce en beneficio para su token o si ese valor termina repartido entre otros actores del ecosistema. Standard Chartered da por hecho que Arbitrum logrará conectar esa actividad económica con el token.

Ese punto es relevante porque, históricamente, el precio de los tokens de capa 2 se movió más por el humor general del mercado cripto que por sus fundamentos de uso. Un giro hacia la tokenización, con un nombre de peso como Robinhood detrás, podría modificar esa correlación según la lectura del banco.

Los límites de un pronóstico a cuatro años

Una proyección a 2030 conviene tomarla con cautela: el horizonte es amplio, la competencia entre redes de capa 2 es intensa y el marco regulatorio para los activos tokenizados todavía está en construcción en las principales jurisdicciones. Se trata de un escenario posible planteado por el banco, no de un resultado garantizado.

De todos modos, el diagnóstico de fondo marca un cambio de enfoque en cómo la banca tradicional mira a las criptomonedas: cada vez menos atención al relato y más a la capacidad de una red para alojar negocio real y medible.