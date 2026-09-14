El token llegó a una valuación de u$s7.2 millones y se diferencia de otras memecoins por utilizar MSTR Stock Tokens como su principal pool de liquidez

El fenómeno impulsa mercados RWA en Robinhood Chain, pero operadores deben verificar contratos ante riesgos e imitaciones.

Su estructura vincula memecoins, acciones tokenizadas y exposición indirecta a Bitcoin, aunque no es participación accionaria.

La memecoin $Strategy alcanzó u$s7.2 millones en Robinhood Chain, destacando por su pool de liquidez con MSTR Stock Tokens.

La memecoin $Strategy alcanzó una valoración aproximada de u$s7.2 millones en Robinhood Chain, la segunda capa de Ethereum construida sobre Arbitrum.

El proyecto llamó la atención por una característica poco habitual dentro del mercado de los tokens especulativos, ya que su principal pool de liquidez está emparejado con MSTR Stock Tokens, en vez de usar ETH o una stablecoin.

Esta estructura busca conectar tres elementos de creciente protagonismo en el mercado cripto:

las memecoins

las acciones tokenizadas

la exposición indirecta a Bitcoin a través de $Strategy

Sin embargo, la asociación no significa que $Strategy represente una participación accionaria en Strategy Inc. (ex MicroStrategy) ni que sus compradores obtengan derechos sobre la empresa, sus acciones o sus reservas de BTC.

El pool principal de $Strategy fue lanzado el 4 de septiembre en Robinhood Chain, y dos días después, la cuenta del proyecto presentó el token como una memecoin vinculada a un activo del mundo real y resaltó que MSTR está tokenizado en Robinhood, con respaldo de más de u$s67.000 millones en BTC.

El mecanismo usado por estos lanzamientos permite emparejar las nuevas memecoins con un Robinhood Stock Token, ya que en el caso de $Strategy, los compradores utilizan MSTR tokenizado como contraparte y ese activo se acumula dentro del pool a medida que aumenta la actividad comercial.

Por qué ocurrió el boom de la memecoin Strategy

La compra de $Strategy implica intercambiar una representación tokenizada de MSTR por la memecoin, y así el MSTR tokenizado pasa entonces a formar parte de la liquidez disponible para el mercado.

La arquitectura del token introduce una cadena de dependencias, ya que el comportamiento del activo podría verse condicionado no solo por la demanda de la memecoin, sino también por la cotización de MSTR, el precio de BTC y la profundidad efectiva del pool.

Los datos de mercado mostraron que el 14 de septiembre una cotización de aproximadamente u$s0,0078, una liquidez total cercana a u$s808.600 y un volumen de operaciones de alrededor de u$s691.000 en 24 horas.

El token acumuló una suba diaria de 28%, con unas 1.996 compras frente a 2.246 ventas, por lo que la combinación reflejó un mercado con actividad intensa, aunque esto no significa necesariamente una presión compradora uniforme.

La dinámica forma parte de un fenómeno más amplio dentro de Robinhood Chain y se trata del crecimiento de mercados que combinan memecoins con acciones tokenizadas.

Según un análisis citado por Bitcoin.com News sobre la denominada meta de memecoins vinculadas a activos del mundo real (RWA), el 2 de septiembre los pares entre memecoins y Stock Tokens alcanzaron unos u$s217 millones de volumen, frente a aproximadamente u$s127 millones negociados directamente en mercados de Stock Tokens.

$Strategy, Bitcoin y la narrativa RWA

El dato mostró cómo los operadores comenzaron a utilizar los activos tokenizados no solo como instrumentos de exposición financiera, sino también como componentes de liquidez para mercados especulativos construidos alrededor de memes y narrativas virales.

Strategy no fue el primer proyecto en utilizar MSTR como contraparte, ya que una memecoin anterior con temática de $Strategy, Saylormoon, también se emparejó con el token de la acción.

Mientras tanto, Robinhood Chain atravesó un período de fuerte crecimiento, ya que durante esa misma semana registró por primera vez unos u$s3.000 millones de volumen diario de intercambio descentralizado, mientras que PONS, el token asociado a su plataforma de lanzamiento, se acercaba a una capitalización de mercado de u$s440 millones el 11 de septiembre.

La expansión también se reflejó en los Stock Tokens, porque dos meses después de su lanzamiento, esos activos alcanzaron unos 862.800 titulares.

Ese crecimiento ayuda a explicar por qué Robinhood Chain se convirtió en un escenario atractivo para proyectos que buscan combinar la especulación minorista con la tokenización de activos tradicionales.

En el caso de la memecoin, sus promotores construyen una cadena narrativa que comienza en Bitcoin, continúa con MSTR y desemboca en la memecoin.

$Strategy reportó 845.050 BTC y u$s6.500 millones en activos denominados en dólares estadounidenses al 7 de septiembre, con Bitcoin en torno a u$s77.600, esas tenencias tendrían un valor aproximado de u$s65.500 millones.

La cifra queda ligeramente por debajo de los más de u$s67.000 millones mencionados por los promotores de $Strategy, aunque la diferencia puede explicarse por la fecha de referencia y por la metodología utilizada para calcular el valor de las tenencias.

Más allá de la diferencia, el vínculo económico que plantea la narrativa es claro, ya que una caída significativa de Bitcoin puede afectar la cotización de MSTR y, a su vez, debilitar una de las principales narrativas usadas para atraer liquidez hacia $Strategy.

Cuidado con las imitaciones de la memecoin $Strategy

El rápido crecimiento del nombre $Strategy también generó una serie imitaciones, ya que a menos de diez días después del lanzamiento original, apareció en la red Solana otro token denominado $Strategy que mostraba una capitalización de mercado de aproximadamente u$s5,26 millones y una suba de 12.595% en 24 horas.

Los movimientos de esa magnitud pueden estar asociados a mercados con liquidez extremadamente reducida y no necesariamente reflejan una adopción sostenible.

En Robinhood Chain también apareció otro activo con el mismo ticker, pero desplegado desde una dirección de contrato diferente, mientras que ese token registró una caída del 82% y una valoración de apenas u$s6.369.

El contraste ilustró uno de los riesgos característicos de las memecoins acerca de que compartir nombre o ticker no significa que sean el mismo proyecto, mientras que para los operadores, verificar el contrato, el pool de liquidez y el origen del token resulta fundamental.

La memecoin original de $Strategy opera con una dirección de contrato que termina en "eb21e18", un dato útil para distinguirla de los activos imitadores reportados.

Sin embargo, identificar correctamente el contrato no elimina los riesgos, ya que la volatilidad extrema, el deslizamiento, la profundidad limitada de los mercados y los cambios abruptos en la atención de los operadores pueden provocar pérdidas significativas.