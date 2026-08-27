Jiang Zhuoer, fundador de BTC.TOP, explicó que decidió volcar todo su capital restante a Ethereum tras perder dinero apostando contra la moneda

Su visión alcista para ETH se basa en la fortaleza del par ETH/BTC y el avance de la tokenización de activos financieros.

Jiang Zhuoer, fundador de BTC.TOP, apuesta a que Ethereum (ETH) superará a Bitcoin (BTC) en este ciclo alcista, revirtiendo su postura.

El minero chino Jiang Zhuoer, fundador del pool de minería BTC.TOP, apuesta ahora a que Ethereum superará a Bitcoin en este ciclo alcista. La decisión llega después de revertir la postura fuertemente bajista que le había costado pérdidas millonarias semanas atrás.

Zhuoer, una de las voces más seguidas del ecosistema cripto chino, había vendido sus tenencias de Ether entre u$s1.738 y u$s1.931 y abrió posiciones en corto como cobertura ante una eventual caída del mercado.

Cómo el minero chino perdió dinero apostando contra Ethereum

La estrategia bajista de Zhuoer le salió mal. Cuando ETH perforó los u$s2.000 y siguió en alza, esas posiciones cortas comenzaron a generarle pérdidas crecientes.

Para reducir el riesgo en los exchanges, el minero combinaba el staking de una porción de sus ETH como WBETH, que usaba como garantía para abrir cortos en contratos perpetuos equivalentes a la totalidad de su cartera. La lógica buscaba cobrar intereses por staking y por el funding rate de los cortos, mientras mantenía un pie afuera del mercado.

Ese esquema lo dejó expuesto cuando el precio de Ethereum se disparó en la noche del 19 de agosto. Ante las pérdidas crecientes, cerró todas las posiciones cortas, lo que equivalió a recomprar la totalidad de sus tenencias en spot.

Días después, recompró Ether cerca de los u$s2.100 y vendió la mitad de esa posición en torno a los u$s2.525, en un intento de anticipar un techo de corto plazo con un stop loss ajustado al 1%.

Por qué el minero cree que terminó el mercado bajista de las criptomonedas

Zhuoer admite que su pronóstico bajista previo estuvo "muy alejado de la realidad" y que hoy está casi 90% seguro de que el mercado bajista de las criptomonedas ya terminó.

Su argumento central pasa por la fortaleza del par ETH/BTC, que a su criterio refleja demanda genuina sobre Ethereum y no sólo un efecto de rotación de capital desde Bitcoin.

El minero vincula ese fenómeno con el respaldo creciente del gobierno de Donald Trump a la industria blockchain y con el avance de la tokenización de acciones, bonos y otros activos financieros tradicionales, un proceso que beneficia especialmente a las plataformas de contratos inteligentes como Ethereum.

"En esta ronda, espero que ETH supere a BTC. Por ejemplo, si BTC llega a u$s200.000 y la relación ETH/BTC es 0,1, ETH llegará a u$s20.000. Estas solo son estimaciones aproximadas, no cálculos exactos", planteó Zhuoer en un extenso hilo publicado en X.

Tom Lee, presidente de BitMine, sostiene una visión similar. El ejecutivo remarcó que la relación ETH/BTC rompió al alza una tendencia bajista de varios años, un movimiento que asocia con la demanda proyectada de tokenización de activos y de aplicaciones de inteligencia artificial agéntica sobre la red Ethereum.

Cuál es el plan de inversión de Jiang Zhuoer para Bitcoin y Ethereum

Pese a su convicción alcista, Zhuoer mantiene entre el 20% y el 30% de su capital en reservas de USDT a la espera del momento óptimo para entrar. Su plan es condicional: si Bitcoin retrocede al rango de u$s67.000 a u$s72.000, volcará de inmediato todos los fondos restantes a Ethereum. Si esa corrección no se produce, comprará ETH a precio de mercado antes de fines de octubre.

El propio minero resume su filosofía de trading al margen de los pronósticos: acertar la dirección del mercado es apenas una apuesta con 50% de probabilidades, por lo que lo determinante es la gestión del riesgo antes que la predicción.

Reconoce que su principal error reciente fue fijar un stop loss demasiado lejano, algo que le hizo perder buena parte de las ganancias acumuladas en operaciones anteriores.