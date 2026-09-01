Según la gestora, estas ventajas le darían suficiente espacio para capturar parte de la cuota de mercado de la principal criptodivisa

Si la criptomoneda captura 10% del mercado de BTC, su valor podría subir 900% a u$s8.109, según Grayscale.

Este criptoactivo permite transacciones protegidas con pruebas de conocimiento cero frente a la vigilancia digital.

Grayscale ve a Zcash superior a Bitcoin por privacidad avanzada, resistencia cuántica y tecnología de "intents" en wallets.

Grayscale, una de las principales gestoras de activos a nivel global, destacó que Zcash posee tres características que lo hacen más atractivo que Bitcoin:

Privacidad financiera avanzada

Resistencia frente a amenazas de la computación cuántica

Tecnología de "intents" en sus wallets, que permiten usarlo como un hub privado de activos sin depender de la aceptación masiva de comerciantes

Según la gestora, estas ventajas le darían suficiente espacio para capturar parte de la cuota de mercado de BTC.

Grayscale predice que Zcash supera a Bitcoin en 3 cuestiones

El informe de Grayscale subrayó que Zcash ofrece un nivel de privacidad financiera superior, en un contexto donde la vigilancia digital impulsada por inteligencia artificial se expande rápidamente.

A diferencia de Bitcoin, que opera con un registro público transparente, Zcash permite transacciones protegidas mediante pruebas de conocimiento cero, lo que lo convierte en una alternativa para usuarios e instituciones que priorizan la confidencialidad.

Otro punto clave es la preparación de Zcash frente a riesgos de ciberseguridad derivados de la futura computación cuántica.

Los desarrolladores trabajan en mecanismos criptográficos que buscan anticiparse a posibles vulnerabilidades en los algoritmos tradicionales, un aspecto que Bitcoin aún no ha incorporado de manera estructural.

Grayscale cree que Zcash tiene 3 ventajas sobre Bitcoin y proyectó una suba de hasta 900%

Grayscale también resaltó la incorporación de intents en las wallets modernas de Zcash, que permiten a los usuarios —o incluso agentes de IA— utilizar el token como un centro privado de activos con conectividad universal.

Esto significa que Zcash puede funcionar como infraestructura financiera sin requerir una adopción masiva de comerciantes, ampliando su utilidad más allá de los pagos directos.

La criptomoneda de Zcash crece en el mercado y le arrebata cuota a Bitcoin

Actualmente, Bitcoin concentra el 93% de la capitalización del sector de monedas, con un valor cercano a u$s1,58 billones, mientras que Zcash cotiza en torno a u$s790 y tiene una capitalización de u$s13.300 millones, menos del 1% del tamaño de BTC.

De todas maneras, ZEC se revalorizó 19 veces en el último año y alcanzó así su precio más alto desde 2018, según datos de CoinMarketCap.

Grayscale modeló escenarios de crecimiento: si Zcash logra capturar el 2% de la cuota de mercado de Bitcoin, su precio podría escalar a u$s1.622; y si alcanzara el 10%, llegaría a u$s8.109, lo que implicaría un salto de más del 900% respecto a su cotización actual.