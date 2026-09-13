Los inversores institucionales miran cada vez más a las criptomonedas, impulsados por ETF y ETP que simplifican su acceso al mercado

Con 135.694 criptomillonarios, el auge de ETPs integra activos digitales en finanzas tradicionales.

Bitwise detectó que el 33% ya tiene exposición, mientras los ETF spot de XRP acumularon u$s1,68 mil millones desde noviembre de 2025.

Las criptomonedas ganan espacio entre inversores: el 60% prevé invertir en los próximos 12 meses.

La inversión institucional en criptomonedas empieza a acercarse a los mecanismos habituales de las finanzas, aunque los gestores todavía mantienen reservas frente a regulación, custodia y volatilidad del mercado financiero actual.

Nuevas encuestas muestran un mayor interés por ETF y ETP, mientras el crecimiento de la riqueza digital y la competencia entre jurisdicciones agregan variables relevantes para administrar grandes patrimonios globales.

Criptomonedas: cuánto interés tienen los inversores institucionales

Ryan Rasmussen, director de investigación en Bitwise, relevó entre gestores que el 67% todavía no tiene exposición cripto, mientras el 60% espera precios más altos al finalizar este año financiero.

La misma proporción, 60%, prevé invertir durante los próximos doce meses, aunque el relevamiento corresponde a participantes de una encuesta de Bitwise y no representa estadísticamente a toda la profesión financiera.

Además, una intención declarada no implica una orden de compra, por lo que los resultados permiten identificar expectativas, pero no anticipar necesariamente los flujos efectivos hacia estos activos digitales.

Durante la presentación, XRP concentró más preguntas que otros activos, mientras sus ETF spot estadounidenses registraron 11 sesiones consecutivas de entradas netas hasta el 1 de septiembre inclusive.

La racha representó alrededor de u$s170 millones, y desde noviembre de 2025 las entradas acumuladas de esos fondos alcanzaron u$s1,68 mil millones, según los datos mencionados por Rasmussen.

Goldman Sachs, Jane Street y Millennium Management figuran entre los poseedores declarados, aunque esas posiciones no explican sus motivos ni permiten afirmar que estén apostando específicamente por una suba de XRP.

ETP cripto: por qué facilitan el acceso de las instituciones

La compra directa de criptomonedas exige resolver cuestiones de custodia, infraestructura y procedimientos internos, mientras los ETP trasladan ese acceso hacia una estructura conocida por los comités de inversión tradicionales.

Un estudio de Nickel Digital realizado en julio sobre 203 inversores institucionales y gestores de patrimonio mostró que el 55% considera muy probable utilizar un ETP cripto por primera vez durante los próximos dos años.

El 84% también estima que el desarrollo de estos instrumentos incorporará los activos digitales a los modelos tradicionales de asignación en menos de tres años, según esa investigación realizada entre inversores y gestores.

"Los ETP cripto se convierten en un puente entre las finanzas tradicionales y los activos digitales. Al ofrecer un acceso transparente y simple, ayudan a los comités de inversión a incluir los activos digitales en las discusiones tradicionales sobre carteras," explicó Anatoly Crachilov, directivo de Nickel Digital.

Persisten, sin embargo, obstáculos concretos: la incertidumbre regulatoria frena al 52% de los consultados, los riesgos de mercado o custodia preocupan al 44% y la liquidez junto con costes de transacción al 40%.

El relevamiento de Coinbase y EY-Parthenon, realizado entre 351 inversores institucionales, encontró que el 66% ya poseía ETF spot o ETP cripto, mientras el 81% prefería utilizar un vehículo registrado.

Qué productos cripto esperan utilizar más los grandes inversores

En Nickel Digital, la facilidad para conseguir aprobación de un comité o consejo fue señalada por el 28% como principal motivo para utilizar ETP, seguida por liquidez y transparencia con 21%.

La simplicidad operativa y de custodia quedó en 20%, mientras el 87% considera que el crecimiento de los ETP impulsará la demanda de gestores activos y hedge funds dentro de las próximas etapas del mercado.

Los fondos multi-activos cripto encabezan las expectativas de crecimiento con 45%, seguidas por los ETF gestionados activamente con 43%, mientras los productos vinculados al staking alcanzan 39% de expectativa.

El fenómeno también involucra patrimonios ya construidos: Henley & Partners contabilizó 135.694 criptomillonarios en 2026, de los cuales 92.272 poseen al menos un millón de dólares en bitcoin.

El informe registra además 290 personas con u$s100 millones o más en activos digitales y 23 multimillonarios, mientras estima que 742 millones de personas poseen activos digitales globalmente.

Singapur lidera por cuarto año consecutivo el índice de adopción de Henley, seguido por Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Estados Unidos, en una competencia donde también pesan fiscalidad, residencia y movilidad patrimonial.