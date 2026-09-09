El movimiento consolida al token como uno de los activos cripto más dinámicos del trimestre, con un rally que lo llevó a superar la resistencia de u$s1,40

Este auge de XRP coincide con la votación regulatoria en EE.UU. (CLARITY Act) y ofrece oportunidades para inversores argentinos.

Binance, Bybit y OKX lideraron el volumen de la criptomoneda, que superó u$s1,40, reflejando el regreso del interés institucional.

Futuros de XRP de Ripple alcanzaron en septiembre de 2026 su mayor volumen en 7 meses (u$s64.600M), impulsados por el precio y ETF.

Impulsados por el repunte del precio del token, la entrada sostenida de capital en fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado y un renovado interés institucional en derivados, los futuros de XRP, la criptomoneda de Ripple, alcanzaron en septiembre de 2026 su mayor volumen en siete meses.

El movimiento consolida a XRP como uno de los activos cripto más dinámicos del trimestre, con un rally que lo llevó a superar la resistencia de u$s1,40.

Futuro de XRP logran su mejor racha desde febrero: las causas que lo explican

De acuerdo con datos de CryptoQuant, el volumen de futuros de XRP en los principales exchanges —Binance, Bybit y OKX— llegó a u$s64.600 millones en agosto, el nivel más alto desde febrero.

Binance lideró con cerca de u$s37.000 millones

Bybit aparece en segundo lugar con u$s14.540 millones

OKX en tercero con u$s12.880 millones

Este repunte muestra un regreso del interés especulativo tras meses de calma, con grandes inversores acumulando posiciones agresivas en vísperas de definiciones regulatorias en los Estados Unidos.

Además, recientemente el precio de XRP rompió la resistencia histórica de u$s1,40 el 3 de septiembre y llegó a cotizar en u$s1,46, con un avance del 8,61% en 24 horas.

El volumen diario superó los u$s3.680 millones, un 20% por encima de su media de 30 días, y la capitalización de mercado ascendió a u$s91.860 millones, con un rally mayor al 37% en 30 días.

El repunte de XRP encendió el interés institucional antes de una definición regulatoria clave

El repunte estuvo acompañado por entradas netas en ETF de XRP, que sumaron u$s18,96 millones en la primera semana de septiembre, acumulando ocho semanas consecutivas de flujos positivos.

El total de activos bajo gestión de estos fondos alcanzó los u$s1.480 millones, algo que confirma un apetito institucional sostenido.

El auge de los futuros coincide con la expectativa por la votación del Senado estadounidense del 15 de septiembre, que definirá aspectos clave de la regulación cripto bajo la llamada CLARITY Act.

Este proyecto busca establecer la distinción entre valores y materias primas digitales, un punto crítico para XRP tras años de litigios con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Aunque el volumen récord es una señal de dinamismo, un aumento en la actividad de futuros no implica necesariamente un rally sostenido, ya que puede reflejar tanto posiciones largas como cortas. Además, XRP sigue un 63% por debajo de su máximo histórico de u$s3,84.

Cómo invertir en futuros de XRP desde Argentina en 2026

Desde Argentina es posible invertir en futuros de XRP a través de exchanges internacionales como Binance, KuCoin, Bitget y CME, que ofrecen contratos perpetuos y con vencimiento regulado.

La clave está en operar mediante plataformas registradas y cumplir con las normativas locales de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que exige declarar las tenencias cripto en caso de superar mínimos fiscales.

Los futuros de XRP son contratos derivados que permiten especular sobre el precio del token sin necesidad de poseerlo directamente. Existen dos modalidades principales:

Contratos perpetuos , sin fecha de vencimiento, que ajustan posiciones mediante tasas de financiación. Son los más utilizados en Binance, KuCoin y Bitget

Contratos con vencimiento definido, como los trimestrales de CME, que se liquidan en efectivo y ofrecen mayor transparencia regulatoria y están orientados a inversores institucionales

En la Argentina, el acceso se realiza a través de exchanges internacionales que permiten operar con pesos mediante P2P o con dólares vía transferencias. Binance y KuCoin son las plataformas más utilizadas por traders locales, mientras que CME requiere intermediación de brokers con acceso a mercados estadounidenses.

Invertir en futuros implica apalancamiento, algo que amplifica tanto ganancias como pérdidas. Una variación de 10% en el precio de XRP puede duplicar o borrar la inversión según la posición tomada. Por eso, se recomienda:

Usar stop loss para limitar pérdidas

No destinar más del 5-10% del portafolio a derivados

Considerar la volatilidad del mercado cripto, que puede superar la de acciones o commodities tradicionales

La decisión depende del perfil del inversor: quienes buscan liquidez y flexibilidad suelen optar por exchanges globales, mientras que quienes priorizan regulación y transparencia se inclinan por CME.