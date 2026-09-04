La empresa explicó que la rotación hacia BTC responde a la necesidad de reducir exposición a activos más volátiles y con menor liquidez institucional

La operación generó u$s737.000 de ganancia y suma a Remixpoint a firmas "Bitcoin-only" como Metaplanet.

Remixpoint, una firma japonesa de servicios financieros y criptoactivos, venderá todo su portafolio de XRP, Ethereum, Solana y Dogecoin para concentrar todas sus posiciones en Bitcoin (BTC).

La decisión representa un giro de 180 grados en su política de inversión, que ahora apostará principalmente a la primera de las criptomonedas como reserva de valor y activo dominante en el mercado.

La empresa explicó que la rotación hacia Bitcoin responde a la necesidad de reducir exposición a activos más volátiles y con menor liquidez institucional.

En un comunicado, directivos de Remixpoint remarcaron que "la consolidación en Bitcoin permite optimizar la gestión de riesgo y alinearse con la tendencia global de adopción de ETF y productos regulados vinculados a la criptomoneda líder".

El movimiento se produce en un momento en que BTC acumula un crecimiento sostenido en la segunda mitad de 2026, impulsado por la entrada de capital institucional y la expansión de fondos cotizados en bolsa en Estados Unidos y Europa.

En contraste, activos como Ethereum y Solana enfrentan presiones regulatorias y una caída en el volumen de transacciones descentralizadas, mientras que Dogecoin perdió atractivo como activo especulativo tras la desaceleración de su comunidad.

La empresa japonesa Remixpoint vendió sus tenencias en varias altcoins para invertir en Bitcoin

Por qué Remixpoint apuesta por la hegemonía de Bitcoin

Remixpoint obtuvo unos u$s5,5 millones por la venta de los cuatro activos. La operación le permitió registrar una ganancia de aproximadamente u$s737.000, respecto del valor contable de las criptomonedas.

El resultado fue especialmente positivo para Ethereum y Solana. La venta de 901,45 ETH generó una ganancia de aproximadamente u$s403.340, mientras que los 13.920,07 SOL liquidados aportaron otros u$s330.310.

En el caso de XRP, la compañía vendió cerca de 1,19 millones de unidades y obtuvo una ganancia de u$s77.050. La única excepción fue DOGE, con una pérdida de unos u$s21.842.

Con la operación, Bitcoin quedó como el único criptoactivo dentro de la tesorería de Remixpoint. La empresa conserva aproximadamente 1.506 BTC, cuyo valor ronda los u$s115 millones en las arcas de la a empresa, según las cotizaciones recientes.

La decisión de liquidar posiciones en altcoins y concentrarse en Bitcoin también se vincula con la necesidad de cumplir con estándares regulatorios más estrictos en Japón y otros mercados asiáticos, donde los supervisores financieros exigen mayor transparencia y control sobre la exposición a activos digitales.

Qué otras empresas dejaron atrás a las altcoins para apostar por Bitcoin

Existen antecedentes claros de empresas que, tras diversificar en varias criptomonedas, decidieron concentrar toda su estrategia en Bitcoin.

Antes de Remixpoint, la firma japonesa Metaplanet también había adoptado una política similar. Inicialmente diversificada en varios activos digitales, terminó concentrando su tesorería en Bitcoin, convirtiéndose en la segunda empresa de Japón en declararse "Bitcoin-only".

Su estrategia fue vista como un movimiento defensivo frente a la volatilidad de altcoins y como una forma de alinearse con la idea de Bitcoin como reserva de valor institucional. Más allá de Japón, existen otros antecedentes:

Strategy en Estados Unidos, liderada por Michael Saylor , pasó de tener una estrategia corporativa diversificada a convertirse en un "ETF corporativo de Bitcoin", acumulando más de 200.000 BTC y abandonando cualquier exposición a altcoins

Fondos de inversión más pequeños en Europa y Asia también reportaron movimientos similares, liquidando posiciones en tokens como Solana o Cardano para concentrarse en BTC

Estos antecedentes muestran un patrón: empresas que inicialmente buscaron diversificación en altcoins terminaron reconociendo que Bitcoin ofrece mayor liquidez, transparencia y aceptación regulatoria, además de un mercado más profundo para operaciones institucionales.