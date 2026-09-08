El lanzamiento está previsto para el 9 de septiembre en la bolsa Cboe BZX, aunque la aprobación definitiva de la SEC aún se encuentra en proceso

Ofrece acceso regulado a inversores en Wall Street, combinando exposición a Tron y sus recompensas.

El fondo TRXS de Canary Capital pondrá hasta 90% de TRX en staking, reteniendo 80% de las recompensas.

Canary Capital lanza el primer ETF de Tron (TRX) con staking en Wall Street, debutando el 9 de septiembre.

Canary Capital presentó un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Tron (TRX) con staking que debutará en Wall Street bajo el ticker TRXS.

El instrumento se convertiría así en el primer fondo regulado en los Estados Unidos que combina exposición directa al token con recompensas de participación en la red.

El lanzamiento está previsto para el 9 de septiembre en la bolsa Cboe BZX, aunque la aprobación definitiva de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) aún se encuentra en proceso.

Se viene el primer ETF de Tron que ofrece intereses en Wall Street

El Canary Staked TRX ETF (TRXS) busca ofrecer a los inversores una vía regulada para acceder al ecosistema Tron sin necesidad de comprar ni custodiar directamente la criptomoneda.

La innovación radica en que el fondo colocará hasta el 90% de sus tenencias de TRX en staking, el cual retiene el 80% de las recompensas generadas después de comisiones, algo que convierte al producto en un híbrido entre un ETF tradicional y una estrategia de yield.

La custodia de los activos digitales estará a cargo de BitGo Bank & Trust, mientras que U.S. Bank gestionará el efectivo y los servicios de contabilidad.

Canary Capital lanzará un fondo cotizado en bolsa de Tron (TRX) y se espera que cotice en la bolsa

Además, el ETF tendrá una comisión anual de 1,10%, superior a la de los fondos cotizados de Bitcoin (que rondan entre 0,19% y 0,25%), pero competitiva frente a fondos criptoactivos que superan el 1,5%.

La diferencia clave es que los inversores recibirán parte de las recompensas de staking, un factor clave para quienes buscan mejorar el rendimiento neto frente a productos pasivos.

El anuncio de Canary generó expectativa entre analistas y traders, aunque el precio de TRX apenas reaccionó, con una suba cercana a 0,4% en la previa del lanzamiento. Justin Sun, fundador de Tron, celebró públicamente la noticia y destacó que el producto permitirá que cualquier inversor con cuenta de corretaje acceda a TRX y sus recompensas de staking sin necesidad de interactuar directamente con la red.

Tron ya insinuó con pisar la bolsa con su propio instrumento regulado en 2025

Canary Capital marcó presencia en el mercado con la propuesta de su ETF de XRP (XRPC) en 2025, que registró u$s58 millones en volumen durante su primer día de operaciones, el debut más exitoso de ese año entre fondos cripto más allá de Bitcoin y Ethereum.

El ETF de Tron con staking que la gestora lanzará en Wall Street no es la primera iniciativa vinculada a este activo: desde 2025 la empresa venía presentando propuestas ante la SEC, con enmiendas y prospectos preliminares que buscaban combinar exposición regulada al token con recompensas de participación en la red.

En abril de 2025, Canary Capital ingresó la primera solicitud formal para listar un ETF de TRX con staking en la bolsa Cboe BZX. La SEC reconoció en mayo de ese año la presentación bajo la regla 19b-4, aunque no equivalía a una autorización definitiva para operar.

El proyecto quedó en estado preliminar y no llegó a debutar en el mercado en 2025. Bajo la nueva reglamentación, se espera que el fondo cotizado sea aprobado de forma inminente.

Otra de las gestoras que apostó por un instrumento bursátil de esta cripto fue REX Shares, que en julio de 2025 presentó una solicitud ante la SEC para listar un ETF de Tron con apalancamiento, denominado T-REX 2X Long TRON Daily Target ETF.

El producto buscaba ofrecer un rendimiento amplificado del 200% respecto al comportamiento diario del token TRX, pero sin invertir directamente en la criptomoneda, sino a través de swaps y opciones.

El objetivo era duplicar las variaciones diarias del precio de TRX: una suba de 1% en el token generaría un 2% de ganancia en el ETF, mientras que una caída del 50% podría borrar toda la inversión en un solo día. Su regulación quedó en revisión por parte de la SEC.