La nueva hoja de ruta impulsa marcos regulatorios más claros e invita a la cooperación global en torno al desarrollo de innovaciones cripto

La declaración de Asheville marca un cambio de tono respecto a 2023, priorizando el desarrollo sobre la contención de riesgos.

El G20 reconoce que los activos digitales impulsan el crecimiento, prometiendo reglas claras para la innovación financiera.

El G20 reconoció que los activos digitales pueden impulsar el crecimiento económico y prometió reglas más claras para innovar en el sector.

La definición surge de la declaración de la presidencia del bloque, difundida al cierre de la reunión de ministros de Finanzas y bancos centrales realizada en Asheville, Carolina del Norte, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

El comunicado no crea una regulación común ni fija plazos, licencias o requisitos de reservas, pero marca un cambio de tono frente a encuentros anteriores del grupo.

Qué dice la declaración del G20 sobre los activos digitales

La declaración del G20 sobre activos digitales fue emitida por la presidencia estadounidense, a cargo del Departamento del Tesoro que conduce Scott Bessent.

El texto sostiene: "Reconocemos el papel transformador que la innovación financiera digital, incluidos los activos digitales, puede desempeñar en el apoyo al crecimiento económico de base amplia y el papel clave del sector privado en impulsar esta innovación".

Los representantes del bloque sumaron un compromiso más concreto: "Nos comprometemos a avanzar marcos regulatorios y de supervisión responsables y eficaces que preserven la estabilidad financiera, apoyen el crecimiento económico y establezcan vías claras para una innovación financiera digital y de activos digitales sólida, considerando las oportunidades y desafíos transfronterizos según corresponda".

El documento marca una diferencia con la cumbre de Nueva Delhi de 2023, cuando el G20 había respaldado un plan conjunto entre el FMI y el Consejo de Estabilidad Financiera enfocado en contener riesgos. Esta vez la prioridad declarada es habilitar el desarrollo del sector antes que restringirlo, aunque todavía sin detalles sobre cómo se traducirá en normas concretas.

Pagos transfronterizos con más horas y un estándar común

Además de los activos digitales, la declaración pidió mejoras en los pagos entre países. El bloque reafirmó su hoja de ruta para perfeccionar estas transferencias y llamó a extender el horario de funcionamiento de los sistemas de pagos de alto valor, hoy limitados por husos horarios distintos.

El G20 también promovió una adopción más amplia de ISO 20022, el estándar internacional que usan los bancos para ordenar datos financieros. A eso sumó la necesidad de simplificar el intercambio de información financiera entre jurisdicciones, un punto que conecta la modernización de pagos con la interoperabilidad de los sistemas.

Las stablecoins globales bajo la lupa del FSB

Las stablecoins recibieron un tratamiento diferenciado dentro del texto. El grupo dijo esperar el próximo resumen de hallazgos del Consejo de Estabilidad Financiera sobre las implicaciones transfronterizas de los acuerdos globales de stablecoins y sobre la disponibilidad de datos del sector.

Esa espera implica que todavía no hay una posición definitiva del G20 sobre cómo supervisar stablecoins que operan en varios países a la vez, con reservas y usuarios repartidos en distintos sistemas financieros. La próxima reunión ministerial del bloque será el 15 de octubre en Bangkok, antes de la Cumbre de Líderes prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami.

Argentina tuvo presencia directa en el encuentro de Asheville. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y expuso ante los ministros de Finanzas del G20:

La reducción del gasto público del 30% en términos reales desde diciembre de 2023

desde diciembre de 2023 La meta de superávit primario del 1,4% del PBI

Se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva

En paralelo, el país ya avanzó en su propio camino regulatorio para los activos digitales: la Comisión Nacional de Valores creó en 2025 el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y lo completó en febrero con la Resolución General 1108/2026, que ordena la actividad de exchanges, billeteras y custodios locales.

Esa arquitectura normativa doméstica anticipa, en los hechos, la misma lógica de vías claras que ahora promueve el G20 a nivel internacional.