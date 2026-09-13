La SEC evalúa reconocer blockchain como registro oficial de acciones tokenizadas y reducir la duplicidad entre wallets y agentes de transferencia

El cambio es clave para el mercado tokenizado, diferenciando la posesión de un token "respaldado" de la propiedad legal directa del activo.

Esto resolvería la coexistencia de registros duplicados (blockchain vs. agentes de transferencia), reduciendo costos y riesgos operativos actuales.

La SEC propone usar registros blockchain como archivo maestro de propiedad para acciones tokenizadas, buscando unificar su titularidad legal.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) analiza una propuesta que podría cambiar la infraestructura de las acciones tokenizadas, al reconocer bases electrónicas como registros oficiales de propiedad.

El objetivo es resolver la coexistencia de dos registros, porque una blockchain identifica la wallet que controla el token mientras un agente de transferencia conserva el registro jurídico reconocido oficialmente como válido.

¿Qué propone la SEC para las acciones tokenizadas?

La iniciativa permitiría que determinadas bases de datos electrónicas, incluidos los registros de blockchain, funcionen como archivo maestro de tenedores siempre que cumplan las condiciones regulatorias correspondientes en Estados Unidos.

De esta manera, el registro on-chain podría convertirse en la referencia para determinar quién figura como propietario de un valor, siempre que cumpla las condiciones regulatorias establecidas por la SEC

Actualmente, una acción tokenizada puede aparecer asociada a una wallet dentro de la blockchain, mientras un agente de transferencia conserva el registro jurídico reconocido por autoridades y participantes tradicionales del mercado.

Según KuCoin, esta duplicación puede generar costos y riesgos operativos, además de convertirse en un problema mayor durante una insolvencia o quiebra cuando existen disputas sobre la titularidad de los valores.

¿La blockchain reemplazaría al registro tradicional de acciones?

El planteo de la SEC no consiste simplemente en trasladar documentos existentes a una red blockchain, sino en establecer qué sistema tendrá autoridad para determinar quién posee legalmente determinado valor.

La tecnología se presenta como una alternativa porque registra cronológicamente las transferencias de tokens y, dependiendo del diseño de cada red, permite consultar públicamente la relación entre activos digitales y wallets de los usuarios.

Si el registro on-chain obtiene reconocimiento como archivo maestro, emisores y plataformas podrían reducir procesos destinados a conciliar saldos, corregir inconsistencias y definir qué base refleja los derechos del inversionista.

El cambio ofrecería además una referencia común para tribunales, emisores e inversores cuando una compañía atraviesa dificultades financieras, evitando que dos bases de datos contradictorias determinen derechos diferentes sobre los valores.

¿Qué registros seguirían existiendo si la blockchain gana peso?

Reconocer una blockchain como registro principal no eliminaría a los agentes de transferencia, porque seguirían siendo necesarios controles destinados a administrar emisiones y circulación dentro del mercado regulado estadounidense de valores.

La propuesta contempla mantener un libro de control para conocer cuántos valores fueron autorizados y cuántos continúan en circulación, información esencial para supervisar la oferta total de cada compañía emisora.

También seguiría existiendo un diario para documentar emisiones, cancelaciones y transferencias, funciones diferentes de identificar al propietario final y necesarias para administrar correctamente los instrumentos financieros tokenizados dentro del mercado.

Por eso, el cambio apuntaría principalmente a reducir la duplicación de la propiedad, mientras los sistemas complementarios conservarían información relevante sin modificar las obligaciones regulatorias vigentes sobre emisión, negociación y custodia de valores.

¿Un token respaldado significa que el inversor es dueño del activo?

La discusión regulatoria también pone el foco sobre una diferencia relevante para quienes compran activos tokenizados, especialmente cuando el producto ofrece exposición económica sin transferir necesariamente derechos legales sobre el instrumento subyacente.

Joris Delanoue, cofundador y director ejecutivo de Fairmint, resumió esa distinción al afirmar: "Respaldado 1:1 no es lo mismo que propiedad 1:1", una diferencia central para entender estos productos.

Según Delanoue, un token puede estar respaldado por un activo financiero mientras su comprador solamente recibe exposición económica a valores que permanecen bajo custodia de un intermediario financiero autorizado.

La propiedad legal puede determinar derechos de voto, reclamos frente a una insolvencia y capacidad para demostrar quién posee efectivamente el valor, cuestión que la propuesta de la SEC vuelve todavía más visible.

Si una blockchain pasa a ser el archivo maestro, emisores y plataformas deberán explicar si la wallet identifica al propietario legal o al titular de un producto vinculado con activos custodiados por otra entidad.

¿Qué impacto tendría la propuesta de la SEC en el mercado tokenizado?

Para los mercados de activos tokenizados, la iniciativa representa un posible reconocimiento institucional de blockchain como infraestructura registral para instrumentos financieros dentro del marco vigente de las leyes de valores.

Su importancia no estaría únicamente en reemplazar archivos físicos, sino en determinar si una base distribuida puede convertirse en la referencia jurídica principal de un mercado regulado y reducir fricciones.

El modelo podría beneficiar a emisores, agentes de transferencia y plataformas al concentrar la propiedad en una referencia común, aunque seguirían siendo necesarios controles sobre emisiones, cancelaciones y transferencias dentro del sistema.

Aun así, la propuesta no significa que todas las acciones tokenizadas adopten inmediatamente este esquema ni que cualquier token otorgue propiedad directa sobre el activo representado por la cadena.

Su implementación dependerá del texto definitivo, de los requisitos técnicos de la SEC y de la capacidad de las compañías para proteger simultáneamente la integridad registral y los derechos de los inversores.

El siguiente paso será observar la evolución regulatoria y las respuestas de las empresas de tokenización, porque reconocer blockchain como registro legal podría resolver la duplicidad, pero exigiría mayor claridad sobre propiedad, control y custodia.